Thu Duc Digital Day 2025 thu hút hơn 10.000 lượt khách tham gia

Hồng Nhung

Hồng Nhung

10:58 | 07/12/2025
Sự kiện được tổ chức ngay tại ga Metro Thủ Đức thuộc tuyến Metro số 1, đã ghi dấu lần đầu tiên diễn ra một sự kiện công nghệ được tổ chức ngay tại nơi đại diện cho sự đổi mới, hiện đại và là biểu tượng của đô thị văn minh… để mở rộng đối tượng tiếp cận công nghệ số.
Tại đây, không gian trải nghiệm công nghệ số sinh động, thực tiễn đã mang đến cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thích công nghệ phường Thủ Đức cũng như khách tham quan hai ngày cuối tuần nhiều ý nghĩa.

‘Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức - Thu Duc Digital Day 2025’ có sự góp mặt của đông đảo lãnh đạo Thành phố, Phường Thủ Đức cũng như các Sở, Ban, Ngành

Tham dự lễ khai mạc ‘Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức - Thu Duc Digital Day 2025’ có sự góp mặt của đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Cùng với các đại diện các Sở, Ban ngành và Lãnh đạo phường Thủ Đức, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh,

Cũng tại lễ khai mạc, bản đồ số 3D phường Thủ Đức đã chính thức được ra mắt, giúp tái hiện toàn bộ không gian phường Thủ Đức, nơi mà bất cứ người dân nào cũng có thể tìm hiểu, tìm kiếm các công trình công cộng, hạ tầng giao thông, địa điểm sinh hoạt và di tích lịch sử… Hệ thống không chỉ cung cấp dữ liệu trực quan ba chiều mà còn đảm bảo đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong việc quan sát, truy cập và khai thác dữ liệu đô thị.

Nhân dịp này, bản đồ số 3D phường Thủ Đức đã chính thức được ra mắt

Bên cạnh đó, zalo mini app phường Thủ Đức cũng được giới thiệu, nơi đây tích hợp toàn bộ dịch vụ công và tiện ích số, cho phép người dân đặt lịch hẹn, tra cứu hồ sơ, và theo dõi quầy trực tuyến ngay trên điện thoại. Nền tảng này còn cung cấp kho tiện ích đa dạng từ Bản đồ số, Học trực tuyến, Tìm việc đến tư vấn sức khỏe…. tạo nên một kênh kết nối giữa Chính quyền - Người dân và Doanh nghiệp một cách toàn diện, an toàn, nhanh chóng, tiện lợi.

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc đã diễn ra lễ ký kết chiến lược giữa phường Thủ Đức và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), cùng với lễ ký kết giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), để mở ra các dự án hợp tác về công nghệ và thúc đẩy kinh tế số.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra lễ ký kết giữa phường Thủ Đức và các đối tác

Điểm nhấn của sự kiện chính là các gian hàng với chủ đề “Thủ Đức nghĩa tình - Vươn mình phát triển - Số hoá toàn diện”. Đây chính là ngày hội thể hiện quyết tâm của phường Thủ Đức trong việc trở thành hạt nhân phát triển kinh tế và khoa học công nghệ. Sự kiện đã trở thành nơi hội tụ, trình diễn công nghệ, các lớp học phổ cập kiến thức và kỹ năng số hóa thiết thực cho người dân phường Thủ Đức nói riêng và người dân TP. Hồ Chí Minh nói chung.

Đặc biệt, ngày hội khuyến khích khách mời và người dân tận dụng hệ thống Metro tiện lợi, với 14 ga Metro sẽ là cầu nối thuận tiện nhất để người dân từ các khu vực khác dễ dàng đến tham dự, chiêm ngưỡng công nghệ và tham gia các hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Ngày hội khuyến khích khách mời và người dân tận dụng hệ thống Metro để tham gia sự kiện

Ngày hội cũng ghi nhận sự đóng góp của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK). Bên cạnh các đối tác công nghệ hàng đầu như Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MOMO, cũng như sự góp mặt của các đơn vị giáo dục uy tín trên địa bàn phường Thủ Đức như Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, và nhiều doanh nghiệp khác.

Với hơn 40 gian hàng cùng tham gia trưng bày và giới thiệu các giải pháp công nghệ đa dạng, Ngày hội đã kiến tạo nên một không gian kết nối hiệu quả, là nơi các nhà khoa học, doanh nhân và người dân cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và mở ra cơ hội hợp tác.

"Thu Duc Digital Day 2025 là một sự kiện mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ đơn thuần là một sân chơi công nghệ mà còn là một cầu nối quan trọng nhằm mục tiêu lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Chúng tôi kỳ vọng qua Ngày hội này, không chỉ mang đến thông điệp về vai trò kiến tạo và giữ lửa cho cộng đồng Đổi mới sáng tạo, mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh". Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhận định.

Nhà báo Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền Hình TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại lễ khai mạc sự kiện: “Đến với sự kiện lần này, HTV không chỉ tham gia với vai trò tổ chức mà còn mang đến những sản phẩm số cụ thể. Tại khu vực sân khấu tầng dưới, quý vị sẽ được gặp gỡ và tương tác với MC ZI – một MC trí tuệ nhân tạo (AI) của HTV MC ZI sẽ cùng chuyển động với khán giả, và thực hiện sứ mệnh kết nối cộng đồng: Kêu gọi sự sẻ chia cho Quỹ "Chung một tấm lòng" hướng về miền Trung thương yêu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giới thiệu HTVm – nền tảng TV đa truyền thông thế hệ mới, nơi quý khán giả có thể trải nghiệm trọn vẹn không khí sôi động của SEA Games 33 sắp tới”.

Đặc biệt, các lớp ‘bình dân học vụ số’ được tổ chức ngay trong khuôn khổ sự kiện.

Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tiễn, thông qua các gian hàng trải nghiệm, giao lưu & nhận quà hấp dẫn. Bên cạnh khu vực dịch vụ công với nhiều dịch vụ hỗ trợ người dân được thực hiện ngay tại chỗ như đăng ký định danh mức 2, giấy phép lái xe, thuế, bảo hiểm,...

Tại khu vực mua sắm ‘không tiền mặt’, người dân cũng được tận tay trải nghiệm thanh toán không tiền mặt khi mua sắm các sản phẩm công nghệ và tiêu dùng, nhằm phổ cập thói quen giao dịch số.

Các gian hàng công nghệ là nơi người dân được trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn và các dự án tiêu biểu từ các trường Đại học hàng đầu.

Đáng chú ý nhất là các lớp ‘bình dân học vụ số’ được tổ chức ngay trong khuôn khổ sự kiện. Các lớp tập huấn kỹ năng số cho các cán bộ khu phố, tổ Công nghệ số cộng đồng và người cao tuổi với các nội dung hấp dẫn và thiết thực như hướng dẫn sử dụng zalo mini app, hướng dẫn cài đặt và sử dụng App “Công dân số,” và trọng tâm là lớp học kỹ năng phòng chống lừa đảo qua mạng.

Một phần không thể thiếu của Ngày hội Công nghệ số - Thu Duc Digital Day 2025 đó chính là tư vấn hướng nghiệp tương lai: thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu về Nguồn nhân lực Thiết kế vi mạch và Ngành AI, giúp định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp 3 và sinh viên các đại học trên địa bàn phường.

Ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức phát biểu tại sự kiện

“Chúng tôi kỳ vọng Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức – Thu Duc Digital Day 2025 sẽ là điểm hẹn của cộng đồng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại phường Thủ Đức. Đây sẽ là nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu công nghệ tiên tiến, giải pháp sáng tạo, chung tay với chính quyền và Nhân dân xây dựng phường Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, phát triển kinh tế và khoa học công nghệ. Ngày hội hướng tới trở thành hoạt động thường niên, đồng thời khẳng định vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố”. Ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức chia sẻ.

