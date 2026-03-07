Không gian số

Đà Nẵng khai trương trung tâm robot và trí tuệ nhân tạo

13:55 | 07/03/2026
Chiều 6/3, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH KUKA Việt Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo.
Đà Nẵng ra mắt trung tâm về robot và AI, tăng cơ hội thực hành công nghệ cho sinh viên.
Đà Nẵng ra mắt trung tâm về robot và AI, tăng cơ hội thực hành công nghệ cho sinh viên.

Sự kiện đánh dấu bước triển khai chính thức thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2030 giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực robot công nghiệp, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh.

Trước đó, ngày 18/12/2025, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Công ty TNHH KUKA Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất xây dựng và vận hành trung tâm trở thành không gian đào tạo thực hành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trung tâm được trang bị hệ thống thiết bị đồng bộ, gồm nhiều dòng robot công nghiệp của KUKA như KR 6 R700 Z200, KR 6 R900-2, KR 70 R2100, KR 8 R1620 arc HW; robot di động tự hành KMP 400i cùng trạm sạc; hệ thống camera KUKA, nguồn hàn Binzel, cụm băng tải tích hợp PLC và HMI, cùng phần mềm mô phỏng và hệ thống điều khiển phục vụ đào tạo chuyên sâu.

Bên cạnh việc tài trợ thiết bị, KUKA Việt Nam còn cử chuyên gia tham gia đào tạo giảng viên, hỗ trợ giảng dạy, tổ chức workshop, seminar và các cuộc thi mô phỏng robot, đồng thời cam kết nâng cấp thiết bị hiện đại hằng năm.

Về phía nhà trường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã bố trí hạ tầng, nhân lực và xây dựng chương trình đào tạo phù hợp nhằm khai thác hiệu quả trung tâm, hướng tới mục tiêu đào tạo hàng trăm sinh viên mỗi năm trong các lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh.

Việc đưa trung tâm vào hoạt động không chỉ tăng cường năng lực thực hành và nghiên cứu ứng dụng cho giảng viên, sinh viên mà còn góp phần xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác bền vững giữa Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó nâng cao vị thế của nhà trường trong lĩnh vực robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như trên phạm vi cả nước.

Một điều thú vị trong bức tranh công nghệ hiện nay, robot công nghiệp không chỉ là “cánh tay thép” trong nhà máy mà còn là hệ thống cơ điện tử tích hợp cảm biến, thị giác máy và thuật toán điều khiển, một ví dụ sống động của cách vật lý, cơ khí và khoa học máy tính gặp nhau trong thế giới thực. Những trung tâm như vậy thực chất là phòng thí nghiệm của tương lai sản xuất. Hôm nay sinh viên học cách lập trình một cánh tay robot; vài năm nữa, chính họ có thể là người thiết kế cả dây chuyền sản xuất thông minh.

Đà Nẵng trí tuệ nhân tạo (AI) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng robot Công ty TNHH KUKA Việt Nam

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

