Gaming
Esports

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Thành Biên

17:19 | 02/03/2026
Đội tuyển eFootball Việt Nam xác nhận tham dự FIFAe World Cup 2026, tiếp tục hành trình tại sân chơi thể thao điện tử cấp độ thế giới sau những kết quả tích cực ở mùa giải trước.
FIFAe World Cup 2026 được tổ chức với quy mô kỷ lục khi quy tụ hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải đấu triển khai mô hình thi đấu đa nền tảng, tạo điều kiện cho vận động viên tham gia trên nhiều hệ máy khác nhau thay vì giới hạn ở một hệ sinh thái cố định. Cách tổ chức này thúc đẩy tính cạnh tranh và tăng khả năng tiếp cận cho cộng đồng game thủ toàn cầu.

Tại mùa giải năm nay, đội tuyển eFootball Việt Nam đăng ký tranh tài ở cả hai nội dung gồm eFootball Console và eFootball Mobile.

Ở hạng mục Console, tuyển thủ thi đấu trên các hệ máy PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One và PC. Ở hạng mục Mobile, vận động viên sử dụng thiết bị iOSAndroid. Việc tham gia đồng thời hai nội dung cho thấy định hướng đầu tư toàn diện, không bó hẹp nguồn lực vào một nền tảng duy nhất.

Đội tuyển eFootball Việt Nam tranh tài ở cả hai nội dung gồm eFootball Console và eFootball Mobile. Ảnh: Konami
Điểm đáng chú ý của vòng chung kết năm nay là ban tổ chức chuyển sang thể thức thi đấu 2v2. Thay đổi này buộc các đội tuyển xây dựng chiến thuật theo cặp, tăng yêu cầu về phối hợp và phân bổ vai trò rõ ràng giữa các thành viên. Các tuyển thủ không chỉ phải duy trì kỹ năng cá nhân ổn định mà còn phải tối ưu khả năng giao tiếp, đọc tình huống và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt trận đấu.

Quá trình tuyển chọn đại diện quốc gia được triển khai theo lộ trình nhiều vòng. Giai đoạn đầu là vòng loại trực tuyến Challenger Series diễn ra trong tháng 2, nơi game thủ thi đấu trực tiếp trong hệ thống của trò chơi để tích lũy điểm số và thứ hạng. Kết quả từ Vòng 3 (Ranking) đóng vai trò then chốt, trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan chuyên môn đánh giá năng lực ứng viên.

Đơn vị phụ trách công tác tuyển chọn là Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam. VIRESA phối hợp cùng FIFA và Konami để tổ chức hệ thống giải đấu, giám sát vòng loại và hoàn tất danh sách vận động viên đại diện Việt Nam. Các quyết định lựa chọn dựa trên thành tích thi đấu, sự ổn định phong độ và tiêu chuẩn chuyên môn. Danh sách chính thức cùng lịch trình thi đấu sẽ được công bố trên các kênh truyền thông của VIRESA.

Đội tuyển eFootball Việt Nam sẽ thi đấu tại FIFAe World Cup 2026. Ảnh: Konami
FIFAe World Cup là hệ thống giải Esports chính thức do FIFA bảo trợ, quy tụ các đội tuyển quốc gia tranh tài trong tựa game eFootball. Thông qua hợp tác với Konami, FIFA xây dựng chuỗi giải đấu toàn cầu nhằm tạo cơ chế tuyển chọn minh bạch cho các liên đoàn bóng đá thành viên. Mô hình này giúp chuẩn hóa quy trình tổ chức và nâng cao tính chính danh cho bộ môn thể thao điện tử bóng đá.

Trước thềm FIFAe World Cup 2026, eFootball Việt Nam từng ghi dấu ấn tại AFC eAsian Cup 2023. Ở lần đầu Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức giải đấu này, tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, thắng Tajikistan tại vòng 1/8 và chỉ dừng bước trước Saudi Arabia ở tứ kết. Thành tích vào top 8 châu Á tạo nền tảng quan trọng về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tâm lý trận mạc.

Việc tiếp tục góp mặt tại FIFAe World Cup 2026 không chỉ là mục tiêu thành tích, mà còn thể hiện định hướng phát triển dài hạn của Esports Việt Nam trong bộ môn bóng đá điện tử. Nếu duy trì được sự chuẩn bị bài bản và ổn định lực lượng, đội tuyển eFootball Việt Nam hoàn toàn có cơ sở hướng tới những cột mốc mới trên bản đồ Esports thế giới.

Đội tuyển eFootball Việt Nam FIFAe World Cup 2026 eFootball Konami Esports

