FPT Shop gia nhập 'sân chơi' eSports với đội tuyển FPT SHOP FC ONLINE

Đây không chỉ là bước tiến mới trong hành trình chinh phục lĩnh vực eSports, mà còn thể hiện rõ định hướng đầu tư nghiêm túc của FPT Shop nhằm lan tỏa tinh thần thể thao điện tử, tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho cộng đồng game thủ trẻ tại Việt Nam.

Sáng nay, 7/5/2025 FPT Shop chính thức ra mắt đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp thi đấu bộ môn EA SPORTS FC Online với tên gọi FPT SHOP FC ONLINE.

Cụ thể, sáng hôm nay, ngày 07/05/2025 tại TPHCM, FPT Shop chính thức ra mắt đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp thi đấu bộ môn EA SPORTS FC Online với tên gọi FPT SHOP FC ONLINE. Việc thành lập đội tuyển là minh chứng cho cam kết của FPT Shop trong việc kiến tạo những giá trị mới, nơi công nghệ không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn gắn liền với cảm xúc, trải nghiệm và phong cách sống của thế hệ trẻ.

Đội tuyển FPT SHOP FC ONLINE quy tụ những gương mặt triển vọng, là sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ, nhiệt huyết và kinh nghiệm thi đấu, hứa hẹn mang đến những trận cầu kịch tính và mãn nhãn trong mùa giải sắp tới. Các tuyển thủ ngoài sở hữu kỹ năng cá nhân vượt trội, tinh thần đồng đội gắn kết đã cùng nhau trải qua quá trình huấn luyện nghiêm túc để sẵn sàng chinh phục thử thách mới.

Đội hình chính thức bao gồm: Trần Trung Hiếu (Central) – Đội trưởng, tuyển thủ kỳ cựu, Top 1 FC Online Vietnam Pro League Autumn 2024; Trần Minh Khôi (Vermise) – Top 4 FC Online Vietnam Pro League Autumn 2024; Trà Anh Duy (Jugend) – Top 5 FC Online Vietnam Pro League Autumn 2024; Trương Thành Đạt (Des) – Top 12 FC Online Vietnam Pro League Autumn 2024.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Shop cho biết: “Với lợi thế về công nghệ, khả năng tư vấn chuyên sâu và dịch vụ hậu mãi tận tâm, FPT Shop đặt định hướng phát triển theo phương châm chăm sóc toàn diện cho mọi khách hàng, từ lựa chọn thiết bị phù hợp đến đồng hành trong suốt quá trình sử dụng. Việc thành lập đội tuyển FPT SHOP FC ONLINE chính là bước đi thể hiện mạnh mẽ cam kết của chúng tôi trong việc tiếp sức cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ trở thành nguồn cảm hứng để học tập, phát triển và chinh phục.”