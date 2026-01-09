HyperWork Silentium Gen 2: Chuột không dây đa nhiệm cho dân văn phòng và game thủ

Theo HyperWork, Silentium Gen 2 được phát triển với trọng tâm là trải nghiệm yên tĩnh, linh hoạt và đa nhiệm. Sản phẩm hiện được niêm yết với giá 699.000 đồng trên website chính thức hyperwork.vn và hệ thống đại lý.

Chuột không dây “silent” HyperWork Silentium Gen 2

Dù được định vị chủ yếu cho công việc, Silentium Gen 2 vẫn xuất hiện trong danh mục “chuột gaming” tại một số cửa hàng như Owl Gaming hay NPCshop. Nguyên nhân đến từ thiết kế trung tính, kết nối ổn định và mức DPI đủ dùng cho các tựa game phổ thông, yếu tố khiến sản phẩm thu hút nhóm người dùng vừa làm việc, vừa chơi game giải trí nhẹ.

Silentium Gen 2 sở hữu form đối xứng, phù hợp cho cả người thuận tay trái lẫn tay phải. Kích thước 115 x 60 x 42 mm cùng trọng lượng khoảng 100g giúp chuột mang lại cảm giác cầm nắm ổn định, không quá nhẹ nhưng cũng không gây mỏi khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Thiết kế này hướng nhiều hơn đến công thái học văn phòng và nhu cầu di chuyển linh hoạt, thay vì phong cách hầm hố thường thấy ở chuột gaming chuyên dụng. Đây cũng là lý do Silentium Gen 2 dễ dàng phù hợp với nhiều không gian làm việc khác nhau.

Silentium Gen 2 sở hữu con lăn Air Spin cho khả năng cuộn dọc mượt

Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trên Silentium Gen 2 là hệ thống con lăn. Con lăn Air Spin cho khả năng cuộn dọc mượt, lực cản thấp, hỗ trợ thao tác nhanh khi đọc tài liệu dài hoặc lướt web.

Bên cạnh đó, con lăn ngang mới được tích hợp, cho phép di chuyển theo chiều ngang, tính năng hữu ích khi làm việc với bảng tính lớn, timeline chỉnh sửa video hoặc các phần mềm thiết kế.

Silentium Gen 2 hỗ trợ đồng thời ba chế độ kết nối gồm Bluetooth, receiver USB-A và USB-C, cho phép ghép nối tối đa ba thiết bị cùng lúc. Người dùng có thể chuyển đổi nhanh giữa PC, laptop hay tablet chỉ với một thao tác.

Đây là ưu điểm lớn với những ai sử dụng nhiều thiết bị trong ngày, hoặc có setup kết hợp giữa làm việc và giải trí. Với game thủ, khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa máy làm việc và máy chơi game giúp tối ưu trải nghiệm mà không cần thay đổi phụ kiện.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Silentium Gen 2 được trang bị pin dung lượng 500 mAh, cho thời gian sử dụng lên tới khoảng 70 ngày chỉ với một lần sạc, tùy theo tần suất và cường độ sử dụng. Thời lượng pin dài giúp giảm gián đoạn trong công việc và giải trí hàng ngày.

Về hiệu năng, chuột sử dụng cảm biến với mức DPI điều chỉnh từ 1000 đến 4800. Đây không phải thông số cao trong thế giới chuột gaming, nhưng đủ đáp ứng các tác vụ văn phòng, thiết kế cơ bản, cũng như các tựa game MOBA, RPG hoặc FPS ở mức giải trí. Với những trò chơi đòi hỏi phản xạ nhanh và độ chính xác cao ở môi trường cạnh tranh, Silentium Gen 2 không phải lựa chọn tối ưu.

Silentium Gen 2 sử dụng switch Huano silent, độ bền công bố 10 triệu lần nhấn.

Silentium Gen 2 sử dụng switch Huano silent, giúp giảm đáng kể tiếng click so với chuột truyền thống. HyperWork công bố độ bền switch đạt khoảng 10 triệu lần nhấn. Trải nghiệm click êm là điểm cộng lớn trong môi trường văn phòng, họp trực tuyến hoặc khi sử dụng ban đêm.

Chia sẻ về sản phẩm, anh Nguyễn Ngọc Đức, Trưởng phòng Marketing HyperWork, cho biết: “Silentium Gen 2 là kết quả của nỗ lực lắng nghe người dùng và tối ưu những trải nghiệm thực tế theo hướng êm ái, hiệu quả và linh hoạt. Chúng tôi tin rằng sản phẩm sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho những ai làm việc trong môi trường hiện đại, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí cơ bản.”

Tổng thể, HyperWork Silentium Gen 2 là mẫu chuột không dây hướng đến sự cân bằng giữa công việc và giải trí. Sản phẩm phù hợp với người dùng văn phòng, freelancer, sinh viên hoặc game thủ casual, những người chơi game không quá nặng tính cạnh tranh nhưng vẫn cần một thiết bị ổn định, yên tĩnh và đa năng.