Mỹ đào tạo game thủ thành kiểm soát viên không lưu

Chiến dịch tuyển dụng mới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) không chỉ nhằm giải quyết thiếu hụt nhân sự của ngành hàng không Mỹ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận kỹ năng lao động thời đại số.

Khi game thủ trở thành nguồn nhân lực mới cho ngành hàng không

FAA chính thức mở đợt tuyển dụng từ ngày 17-4, với mục tiêu tiếp nhận tối đa 8.000 hồ sơ. Điểm đáng chú ý là chiến dịch này không yêu cầu bằng đại học, thay vào đó tập trung đánh giá năng lực thực tế thông qua các bài kiểm tra kỹ năng. Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia chương trình đào tạo kéo dài khoảng ba năm tại học viện của FAA ở Oklahoma City.

Trong thời gian đào tạo, học viên nhận mức lương theo giờ, được hỗ trợ bảo hiểm y tế và chỗ ở. Sau khi hoàn tất chương trình, thu nhập của kiểm soát viên không lưu có thể vượt 155.000 USD mỗi năm, trở thành một trong những công việc có đãi ngộ cao trong khu vực công.

FAA thiết kế chiến dịch theo phong cách trò chơi điện tử, sử dụng các khái niệm như “nhiệm vụ” hay “nâng cấp sự nghiệp” để thu hút thế hệ trẻ. Video tuyển dụng được dàn dựng với hình ảnh từ các tựa game nổi tiếng như Fortnite hay League of Legends, nhằm tạo sự gần gũi với cộng đồng game thủ

FFA coi game thủ trở thành nguồn nhân lực mới cho ngành hàng không Mỹ. Ảnh: Getty

Theo FAA, nhiều kỹ năng phổ biến ở game thủ có thể áp dụng trực tiếp vào công việc kiểm soát không lưu. Cụ thể, khả năng phản xạ nhanh, duy trì tập trung trong thời gian dài và xử lý tình huống phức tạp là những yếu tố then chốt trong môi trường làm việc có cường độ cao.

Thực tế, công việc kiểm soát không lưu đòi hỏi nhân sự phải giám sát đồng thời nhiều chuyến bay, đưa ra quyết định chính xác trong thời gian ngắn và phối hợp liên tục với các bộ phận khác. Những đặc điểm này có nhiều điểm tương đồng với trải nghiệm trong các trò chơi chiến thuật hoặc hành động thời gian thực.

Không chỉ FAA, nhiều cơ quan chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc giá trị của game thủ. Các lực lượng quân đội từng đầu tư vào thể thao điện tử để thu hút nhân sự trẻ, trong khi các nghiên cứu học thuật cho thấy trò chơi điện tử có thể cải thiện khả năng nhận thức và xử lý thông tin.

Câu trả lời giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài

Chiến dịch tuyển dụng mới xuất phát từ thực trạng thiếu nhân sự trong ngành kiểm soát không lưu tại Mỹ. Hiện lực lượng này gồm khoảng 11.000 kiểm soát viên và 4.000 học viên, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vận hành.

Báo cáo của cơ quan kiểm toán cho thấy số lượng kiểm soát viên đã giảm khoảng 6% trong vòng một thập kỷ. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, bao gồm gián đoạn đào tạo do đại dịch COVID-19, các đợt đóng cửa chính phủ và làn sóng nghỉ việc trong giai đoạn 2019–2024.

Dù có mức thu nhập hấp dẫn, công việc kiểm soát không lưu vẫn được đánh giá là một trong những nghề áp lực cao nhất. Nhân sự phải làm việc trong môi trường căng thẳng, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với an toàn hàng không.

Ngành hàng không Mỹ đang đối mặt tình trạng thiếu nhân lực kép dài. Ảnh: Port Authority of New York and New Jersey.

Một số sự cố gần đây đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nhân lực và khối lượng công việc lớn. Tuy nguyên nhân các vụ việc vẫn đang được điều tra, giới chuyên môn cho rằng việc đảm bảo đủ nhân sự là yếu tố then chốt để duy trì an toàn hệ thống.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy nhấn mạnh rằng ngành cần thay đổi cách tiếp cận để thu hút thế hệ lao động mới. Việc nhắm đến game thủ được xem là một bước đi phù hợp trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng.

Song song với tuyển dụng, FAA đang triển khai kế hoạch hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu. Cơ quan này đặt mục tiêu loại bỏ các công nghệ lạc hậu như đĩa mềm, dây đồng và quy trình ghi chép thủ công, chuyển sang nền tảng số hóa toàn diện.

Quy trình tuyển dụng cũng được cải tiến đáng kể. Thời gian xử lý hồ sơ đã được rút ngắn hơn 5 tháng so với trước, giúp cơ quan nhanh chóng bổ sung nhân lực vào hệ thống.

Ứng viên phải vượt qua nhiều vòng đánh giá, bao gồm kiểm tra năng lực, thẩm định y tế và an ninh. FAA cho biết đã tuyển được khoảng 2.400 kiểm soát viên trong thời gian gần đây, nhưng con số này vẫn chưa đủ để bù đắp nhu cầu và số lượng nghỉ hưu.

Xu hướng mới trong tuyển dụng công?

Việc FAA hướng đến cộng đồng game thủ cho thấy sự thay đổi trong tư duy tuyển dụng của khu vực công. Thay vì chỉ dựa vào bằng cấp truyền thống, các cơ quan bắt đầu chú trọng hơn đến kỹ năng thực tiễn và khả năng thích ứng.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng chi phối nhiều lĩnh vực, những kỹ năng hình thành từ môi trường số đang dần được công nhận như một lợi thế cạnh tranh. Với chiến dịch lần này, FAA không chỉ tìm kiếm nhân sự, mà còn thử nghiệm một mô hình tuyển dụng mới, phù hợp với xu hướng lao động hiện đại.

Nếu thành công, cách tiếp cận này có thể trở thành tiền lệ cho nhiều ngành nghề khác, nơi yêu cầu kỹ năng xử lý thông tin nhanh và chính xác ngày càng trở nên quan trọng.