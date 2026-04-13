Khảo sát gây sốt: 71% game thủ nói không với DLSS 5

Lượng người dùng phản đối chiếm áp đảo

Theo kết quả khảo sát về DLSS 5 do PC Gamer thực hiện, có tới 71% người tham gia cho biết họ không có ý định sử dụng công nghệ này trong quá trình chơi game. Đây là một con số đáng chú ý, phản ánh rõ tâm lý hoài nghi đang chi phối cộng đồng game thủ trước bước tiến mới của công nghệ đồ họa dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Đáng nói hơn, trong nhóm phản đối này, 37% người được hỏi khẳng định họ sẽ không sử dụng DLSS 5 trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể chất lượng hình ảnh mà công nghệ này mang lại. Lập trường này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở hiệu năng hay độ sắc nét, mà còn liên quan đến những tranh luận mang tính nguyên tắc về cách AI can thiệp vào quá trình tái tạo hình ảnh trong game.

Kết quả khảo sát về DLSS 5 được thực hiện trên trang PC Gamer. Ảnh: PC Gamer

Dù vậy, bức tranh không hoàn toàn mang màu sắc tiêu cực. Khảo sát cho thấy vẫn có khoảng 10% người tham gia sẵn sàng bật DLSS 5 ngay khi công nghệ này chính thức ra mắt. Nhóm này thể hiện sự cởi mở với đổi mới, đồng thời tin tưởng vào khả năng cải thiện hiệu năng và hình ảnh mà AI có thể mang lại.

Bên cạnh đó, khoảng 9% người chơi cho biết họ sẽ sử dụng DLSS 5 trong một số trường hợp cụ thể, đặc biệt với những tựa game thiên về phong cách đồ họa chân thực. Với các trò chơi như EA Sports FC 26 hay Starfield, nơi yếu tố mô phỏng thực tế được đặt lên hàng đầu, việc áp dụng công nghệ nâng cấp hình ảnh bằng AI có thể mang lại lợi ích rõ rệt nếu được triển khai hợp lý.

Một bộ phận khác, chiếm khoảng 10%, giữ quan điểm thận trọng hơn khi cho rằng họ chỉ chấp nhận DLSS 5 nếu chất lượng thực tế vượt xa những gì đã được thể hiện trong các tài liệu quảng bá ban đầu. Đây là nhóm người chơi đòi hỏi sự kiểm chứng rõ ràng, thay vì bị thuyết phục bởi các bản demo mang tính trình diễn.

Nguyên nhân dẫn đến sự phản đối của đông đảo người chơi dành cho DLSS 5

Về bản chết, DLSS 5 tiếp tục kế thừa hướng đi của các phiên bản trước khi sử dụng AI để nâng cấp chất lượng đồ họa. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở việc công nghệ này được cho là can thiệp sâu hơn vào quá trình dựng hình, khi sử dụng mô hình học máy để suy diễn toàn bộ khung hình từ dữ liệu đầu vào hạn chế như hình ảnh 2D và vector chuyển động. Chính cách tiếp cận này đã làm dấy lên lo ngại rằng hình ảnh trong game có thể bị “đồng nhất hóa”, đánh mất bản sắc nghệ thuật vốn có của từng tựa game.

Không ít người chơi đã thẳng thắn chỉ trích DLSS 5, thậm chí gán cho nó những thuật ngữ mang tính tiêu cực như “AI slop”, hàm ý rằng công nghệ này chỉ đơn thuần phủ một lớp xử lý nhân tạo lên hình ảnh thay vì thực sự nâng cao chất lượng hiển thị. Những ý kiến này phản ánh nỗi lo rằng AI đang vượt khỏi vai trò hỗ trợ để trở thành yếu tố chi phối trải nghiệm thị giác.

Chất lượng đồ họa của DLSS 5 không đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ. Ảnh: DLSS 5

Thực tế, sự hoài nghi của cộng đồng không phải là không có cơ sở. Các thế hệ DLSS trước đây từng nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng tối ưu hiệu năng và cải thiện độ phân giải mà vẫn giữ được độ trung thực của hình ảnh. Tuy nhiên, khi công nghệ tiến xa hơn vào việc “tái tạo” thay vì “nâng cấp”, ranh giới giữa hỗ trợ và thay thế trở nên mờ nhạt, kéo theo những tranh luận về tính xác thực của trải nghiệm.

Ngoài yếu tố hình ảnh, hiệu năng cũng là một biến số quan trọng. Người dùng kỳ vọng DLSS 5 không chỉ mang lại hình ảnh đẹp hơn mà còn phải đảm bảo không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên hệ thống. Nếu công nghệ này làm tăng gánh nặng phần cứng, lợi ích mà nó mang lại có thể bị triệt tiêu, đặc biệt trong bối cảnh chi phí nâng cấp GPU ngày càng cao.

Tổng thể, kết quả khảo sát cho thấy DLSS 5 đang đối mặt với một bài toán niềm tin hơn là bài toán kỹ thuật. Khi phần lớn người chơi tỏ ra dè dặt hoặc phản đối, rõ ràng Nvidia và các nhà phát triển game sẽ cần minh bạch hơn về cách thức vận hành của công nghệ, đồng thời chứng minh rằng AI có thể nâng cao trải nghiệm mà không làm mất đi giá trị cốt lõi của đồ họa game.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp game ngày càng phụ thuộc vào AI, phản ứng của cộng đồng đối với DLSS 5 có thể xem là phép thử quan trọng. Nó không chỉ quyết định thành bại của một công nghệ cụ thể, mà còn định hình cách người chơi nhìn nhận vai trò của trí tuệ nhân tạo trong tương lai của ngành công nghiệp giải trí số.