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Game Việt chinh phục thế giới nhưng thua ngay trên sân nhà về doanh thu

Tạ Thành

Tạ Thành

11:17 | 10/04/2026
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Ngành game Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mang tính bản lề. Dữ liệu từ nhiều báo cáo quốc tế và trong nước cho thấy một thực tế: Game Việt đã “phủ sóng” toàn cầu, song chưa chuyển hóa mức độ phổ biến thành giá trị kinh tế tương xứng.
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Trong bối cảnh thị trường game toàn cầu đạt quy mô gần 187,7 tỷ USD năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng, câu chuyện của ngành game Việt Nam không còn là việc có tham gia hay không, mà là tham gia ở vị trí nào trong chuỗi giá trị ngành game toàn cầu.

Từ một trung tâm gia công giá rẻ, Việt Nam đang tiến dần tới vai trò nhà sản xuất, phát hành và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, để phát triển mạnh hơn nữa, đồng thời hoàn thành mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030, ngành game Việt cần giải bài toán cốt lõi: doanh thu từ game tương xứng với độ phủ sóng toàn cầu.

Độ phủ toàn cầu chưa đồng nghĩa với thành công kinh tế

Trong nhiều năm, chiến lược tăng trưởng của các studio game Việt tập trung vào mở rộng quy mô người dùng. Chiến lược này đã mang lại kết quả vượt trội. Năm 2024, các nhà phát triển game trong nước ghi nhận 9,6 tỷ lượt tải trên các nền tảng di động, chiếm tới 37,3% tổng lượt tải game toàn cầu từ một quốc gia duy nhất. Đây là thành tích đưa Việt Nam vượt qua nhiều cường quốc công nghệ để đứng đầu thế giới về xuất khẩu game tính theo lượt tải.

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, “phủ sóng” không còn là thước đo duy nhất. Khi phân phối không còn là rào cản, bài toán chuyển đổi giá trị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) của các studio Việt chỉ đạt khoảng 0,06 USD, thấp hơn gần 12 lần so với mức trung bình toàn cầu là 0,70 USD.

Các mô hình kiếm tiền nào đóng góp nhiều nhất vào doanh thu ứng dụng hiện nay
Các mô hình kiếm tiền nào đóng góp nhiều nhất vào doanh thu ứng dụng hiện nay

Khoảng cách này phản ánh một vấn đề mang tính cấu trúc. Phần lớn thành công quốc tế của game Việt đến từ dòng game hyper-casual, thể loại dễ tiếp cận, tập trung vào quảng cáo (IAA) thay vì mua hàng trong ứng dụng (IAP). Mô hình này giúp tăng trưởng nhanh về người dùng nhưng lại hạn chế khả năng tạo doanh thu bền vững.

Theo khảo sát trong ngành, gần 64% studio gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa quảng cáo và trải nghiệm người chơi. Việc lạm dụng quảng cáo có thể làm giảm thời gian chơi và tỷ lệ giữ chân người dùng, trong khi hệ thống IAP lại chưa được đầu tư đúng mức.

“Nút thắtvà xu hướng chuyển dịch sang mô hình giá trị cao hơn

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề này đến từ thực tiễn vận hành. Rocket Game Studio, sau nhiều năm khai thác thị trường CIS, đã xây dựng được lượng người dùng lớn với nhu cầu chi trả rõ ràng. Tuy nhiên, doanh thu gần như không đáng kể do hệ thống thanh toán quốc tế bị gián đoạn từ năm 2022.

Chỉ khi doanh nghiệp thiết lập được hạ tầng thanh toán nội địa hóa thông qua đối tác bản địa, tình hình mới thay đổi. Tỷ lệ chuyển đổi thanh toán tăng tới 300%, hiệu suất toàn cầu cải thiện 28%, và gần như toàn bộ người dùng có thể hoàn tất giao dịch. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở sản phẩm hay nhu cầu, mà ở khả năng kết nối giữa người dùng và hệ thống thanh toán.

Chị Thư Nguyễn, Business Development Manager tại Yango Ads, chia sẻ những góc nhìn về các thách thức trong việc gia tăng doanh thu mà các studio ứng dụng Việt Nam đang đối mặt tại sự kiện Live Hanoi 2026.
Chị Thư Nguyễn, Business Development Manager tại Yango Ads, chia sẻ những góc nhìn về các thách thức trong việc gia tăng doanh thu mà các studio ứng dụng Việt Nam đang đối mặt tại sự kiện Live Hanoi 2026.

Trường hợp này không phải cá biệt. Nhiều studio khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh khi tối ưu hệ thống kiếm tiền. Bondigame tăng 30% doanh thu mà vẫn giữ ổn định tỷ lệ người chơi quay lại. ForBlitz cải thiện 237% ARPU mà không cần tăng chi phí thu hút người dùng. Rad Brothers nâng ARPU thêm 77% chỉ bằng cách tái cấu trúc mô hình monetization.

Những con số này củng cố một nhận định quan trọng: tăng trưởng doanh thu không nhất thiết đến từ việc mở rộng người dùng, mà từ việc tối ưu “mạch máu” vận hành, bao gồm thanh toán, dữ liệu và hệ thống quảng cáo.

Trước áp lực về doanh thu, ngành game Việt đang có sự chuyển dịch rõ rệt. Các studio không còn tập trung tuyệt đối vào hyper-casual, mà bắt đầu mở rộng sang hybrid-casual và mid-core, những phân khúc cho phép khai thác IAP hiệu quả hơn.

Xu hướng này đã mang lại kết quả tích cực. Doanh thu từ thị trường quốc tế của các studio Việt đạt khoảng 315 triệu USD năm 2024 và dự kiến vượt 430 triệu USD trong năm 2025, tương đương mức tăng trưởng hơn 36%.

Chị Phương Nguyễn, Chuyên gia UA (User Acquisition) cấp cao tại Rocket Game Studio, trình bày case study về cách khai thác các thị trường có tiềm năng cao như khu vực CIS.
Chị Phương Nguyễn, Chuyên gia UA (User Acquisition) cấp cao tại Rocket Game Studio, trình bày case study về cách khai thác các thị trường có tiềm năng cao như khu vực CIS.

Một số sản phẩm mid-core đã chứng minh tiềm năng vượt trội. Điển hình, một tựa game như Kingshot có thể đạt hơn 44 triệu lượt tải và 200 triệu USD doanh thu chỉ trong vòng 6 tháng, nhờ khả năng mở rộng nội dung sáng tạo bằng AI với hàng nghìn biến thể được thử nghiệm mỗi ngày.

Sự thay đổi này không chỉ nằm ở mô hình sản phẩm mà còn ở tư duy phát triển. Thay vì xem monetization là bước bổ sung sau cùng, nhiều studio đã tích hợp yếu tố này ngay từ giai đoạn thiết kế, từ cấu trúc gameplay đến hệ thống dữ liệu.

Công nghệ và hạ tầng trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Bên cạnh mô hình kinh doanh, yếu tố công nghệ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng. Các rào cản kỹ thuật như SDK cồng kềnh, tốc độ tích hợp chậm hay hiệu suất không ổn định từng là điểm nghẽn khiến nhiều studio khó mở rộng quy mô.

Sự xuất hiện của các nền tảng SDK thế hệ mới đã giúp giải quyết vấn đề này. Những giải pháp nhẹ hơn, tích hợp nhanh hơn và tối ưu sẵn các thành phần giúp giảm chi phí phát triển, đồng thời tăng tốc độ thử nghiệm và triển khai. Khi chu kỳ thử nghiệm rút ngắn, khả năng tối ưu doanh thu cũng tăng lên đáng kể.

Sự phát triển của mạng 5G trở thành bước đem cho sự phát triển của game Việt
Sự phát triển của mạng 5G trở thành bước đem cho sự phát triển của game Việt

Ở cấp độ hạ tầng quốc gia, sự phát triển của mạng 5G đang tạo ra bước ngoặt mới. Với hàng chục nghìn trạm phát sóng và tốc độ tải xuống tăng mạnh, độ trễ giảm xuống chỉ còn 1–30ms, mở đường cho các mô hình game đòi hỏi kết nối thời gian thực như cloud gaming. Đây được xem là nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo từ năm 2027 trở đi.

Song song với những thay đổi nội tại, vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu cũng đang được nâng lên. Thay vì chỉ cung cấp nhân lực giá rẻ, các doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu sở hữu sản phẩm và thương hiệu riêng.

Giải mã Giải mã 'công thức vàng' đưa mạng 5G Việt Nam vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á

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Nhiều studio Việt đã đạt quy mô toàn cầu với hàng tỷ lượt tải và hàng chục triệu người dùng hoạt động mỗi ngày. Một số doanh nghiệp đã vươn lên dẫn đầu ở các phân khúc ngách, như game âm nhạc hay casual.

Các tập đoàn quốc tế cũng gia tăng hiện diện tại Việt Nam thông qua hợp tác hoặc đầu tư. Những cái tên lớn trong ngành đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược, tận dụng lợi thế về nhân lực, chi phí và tốc độ phát triển.

Mở rộng hệ sinh thái người dùng và xây dựng chính sách mở đường cho tăng trưởng dài hạn

Một điểm sáng khác của game Việt là sự phát triển mạnh mẽ của thể thao điện tử. Tỷ lệ nhận biết Esports tại Việt Nam đạt tới 94% dân số, trong khi gần 60% là người xem thường xuyên – mức cao nhất khu vực.

Số lượng người tham gia và theo dõi Esports đã vượt hàng chục triệu, không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà lan rộng trên toàn quốc. Điều này tạo ra một nền tảng người dùng rộng lớn cho các hoạt động thương mại, từ quảng cáo, tài trợ đến bán nội dung số.

Nghịch lý game Việt: Vươn tầm toàn cầu nhưng “hụt hơi” trên đường đua doanh thu
Một điểm sáng khác của game Việt là sự phát triển mạnh mẽ của thể thao điện tử

Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác tương xứng. Mức độ đầu tư từ các thương hiệu còn hạn chế so với quy mô khán giả. Đây được xem là “mỏ vàng” chưa được khai phá, đặc biệt trong bối cảnh Esports ngày càng tiệm cận các môn thể thao truyền thống về sức hút.

Sự phát triển của ngành game không thể tách rời yếu tố chính sách. Những thay đổi gần đây trong khung pháp lý đã tạo ra tác động đáng kể đến thị trường.

Nghị định 147/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/12/2024), đã thiết lập lại các tiêu chuẩn vận hành, từ việc cấp phép, xác thực người dùng đến kiểm soát nội dung. Dù tạo ra áp lực trong ngắn hạn, quy định này góp phần minh bạch hóa thị trường và tạo sân chơi công bằng hơn.

Nghị định 147/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 9/11/2024 và có hiệu lực từ 25/12/2024, quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet cũng như thông tin trên mạng. Đây là văn bản thay thế các quy định cũ trước đó, nhằm siết chặt quản lý không gian mạng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số và bảo vệ người dùng.

Về phạm vi điều chỉnh, nghị định áp dụng cho cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động Internet tại Việt Nam, bao gồm dịch vụ Internet, tài nguyên Internet (như địa chỉ IP, tên miền), nội dung thông tin trên mạng và dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động.

Một trong những điểm mới nổi bật là yêu cầu xác thực tài khoản mạng xã hội. Theo đó, người dùng phải xác thực danh tính (thường qua số điện thoại hoặc định danh cá nhân) thì mới được đăng bài, bình luận, livestream hay chia sẻ thông tin.

Đối với lĩnh vực trò chơi điện tử trực tuyến, nghị định quy định chặt chẽ việc phát hành và vận hành game, đặc biệt là quản lý vật phẩm ảo, điểm thưởng và nội dung trò chơi theo đúng hồ sơ đã được cấp phép. Điều này nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh game và bảo đảm tính minh bạch.

Ngoài ra, nghị định bổ sung các quy định về quản lý tài nguyên Internet như việc cấp, phân bổ và thu hồi địa chỉ IP, số hiệu mạng (ASN), đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, game đã được đưa vào danh sách 12 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm trong chiến lược phát triển quốc gia. Theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực và phát triển sản phẩm mang bản sắc Việt.

Việc ban hành khung pháp lý cho trí tuệ nhân tạo cũng mở ra cơ hội mới. Các công cụ AI trong phát triển game được xếp vào nhóm rủi ro thấp đến trung bình, cho phép doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi để giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.

Triển vọng 2,42 tỷ USD và cơ hội “vàng”

Theo các dự báo, ngành game Việt Nam có thể đạt quy mô 2,42 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng gần 10% mỗi năm – cao gấp 2,5 lần mức trung bình toàn cầu. Doanh thu năm 2025 ước đạt khoảng 1,66 tỷ USD, cho thấy đà tăng trưởng ổn định.

Trong bối cảnh Đông Nam Á trở thành khu vực dẫn dắt tăng trưởng của ngành game thế giới, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Lợi thế về dân số trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ và lực lượng lập trình viên đông đảo tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nghịch lý game Việt: Vươn tầm toàn cầu nhưng “hụt hơi” trên đường đua doanh thu
Game Việt hoàn toàn có khả năng vươn lên nhóm dẫn đầu trong ngành công nghiệp game toàn cầu

Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực nếu ngành giải quyết được điểm nghẽn cốt lõi. Khoảng cách giữa lượt tải và doanh thu không phải là điểm yếu cố hữu, mà là “dư địa tăng trưởng” chưa được khai thác.

Trong giai đoạn mới, thành công của game Việt không còn được đo bằng số lượt tải hay số người chơi, mà bằng mức độ sẵn sàng chi trả của người dùng toàn cầu. Điều này đòi hỏi sự thay đổi từ tư duy đến cách vận hành.

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Các studio cần xem trả phí là một phần của hạ tầng cốt lõi, được tích hợp từ đầu thay vì bổ sung sau. Hệ thống thanh toán, phân tích dữ liệu và tối ưu trải nghiệm phải vận hành đồng bộ để đảm bảo dòng tiền được lưu thông hiệu quả.

Ngành game Việt đã chứng minh khả năng chinh phục người chơi trên toàn thế giới. Bước tiếp theo là chinh phục “niềm tin kinh tế”, khi người dùng không chỉ tải và chơi, mà còn sẵn sàng trả tiền cho giá trị mà sản phẩm mang lại.

Nếu giải được bài toán này, nghịch lý hiện tại sẽ không còn là rào cản, mà trở thành bàn đạp để Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu trong ngành công nghiệp game toàn cầu.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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AUD 17711 17985 18561
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CHF 30704 31080 31738
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EUR 28962 29181 30262
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HKD 0 3181 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46

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