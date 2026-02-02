Vietnam GameVerse 2026: Bước ngoặt đưa game và Esports Việt Nam ra sân chơi quốc tế

Ngày 29/1, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty FPT và Liên minh Game Việt Nam chính thức khởi động chuỗi sự kiện Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse 2026).

Sự kiện công bố Vietnam GameVerse 2026

Với chủ đề “Do local - go global” (Cùng nhau vươn ra biển lớn), sự kiện năm nay thể hiện rõ chiến lược phát triển dài hạn của ngành game Việt: lấy nội lực trong nước làm nền tảng để hội nhập sâu rộng với thị trường toàn cầu.

Chuỗi hoạt động Vietnam GameVerse 2026 kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5/2026, bao gồm bốn trụ cột chính: Giải thưởng Game Việt Nam (Vietnam Game Awards), Diễn đàn Game Việt Nam, Cuộc thi tìm kiếm dự án game tiềm năng GameHub và các hoạt động giải trí, thi đấu thể thao điện tử.

Điểm nhấn của hành trình là ngày hội và triển lãm quy mô lớn diễn ra trong hai ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Từ ngày hội cộng đồng đến sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp

Điểm mới mang tính bước ngoặt của Vietnam GameVerse 2026 là việc tổ chức các giải đấu Esports chuyên nghiệp ngay trong khuôn khổ sự kiện.

Thay vì chỉ dừng ở các trận đấu giao hữu hoặc trình diễn như những mùa trước, năm nay GameVerse sẽ diễn ra đồng thời ba giải đấu lớn gồm: Cúp Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026 và chung kết quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Mùa Xuân 2026.

Việc đưa các giải đấu chính quy vào chương trình được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn, gia tăng sức hút đối với cộng đồng người hâm mộ, đồng thời tạo môi trường thi đấu, cọ xát thực tế cho các đội tuyển và tuyển thủ trong nước.

Song song với hoạt động thi đấu, ban tổ chức lần đầu thiết kế khu vực fan meeting riêng biệt, tạo không gian giao lưu trực tiếp giữa các đội tuyển Esports hàng đầu Việt Nam với người hâm mộ.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Trưởng Ban tổ chức Vietnam GameVerse 2026.

Dưới góc độ quản lý, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Trưởng Ban tổ chức Vietnam GameVerse 2026, ví GameVerse như một “vũ trụ” đang dần hoàn thiện các mảnh ghép của hệ sinh thái ngành game. Theo ông, sau bốn năm tổ chức, sự kiện đã quy tụ đầy đủ các chủ thể quan trọng gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà phát triển, nhà trường và cộng đồng.

“Việc bổ sung Esports chuyên nghiệp giúp bức tranh hệ sinh thái trở nên trọn vẹn hơn, đồng thời tạo nền tảng thực chất cho mục tiêu đưa game Việt vươn ra thị trường quốc tế, đúng với tinh thần ‘Do local – go global’”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Ngành game Việt trước ngưỡng bứt phá

Theo các thống kê, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 thị trường game lớn nhất Đông Nam Á về doanh thu, với tốc độ tăng trưởng cao gấp khoảng 2,5 lần mức trung bình của thế giới.

Bước sang năm 2026, ngành công nghiệp game Việt Nam được đánh giá đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, không chỉ ở thị trường nội địa mà còn trên bản đồ game toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Vietnam GameVerse được định vị như một nền tảng kết nối chiến lược, nơi hội tụ các nguồn lực trong và ngoài nước. Khía cạnh kết nối doanh nghiệp tư nhân tiếp tục được đẩy mạnh, với sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư quốc tế. Các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ tập trung vào xu hướng thị trường, chiến lược gọi vốn, mô hình phát hành toàn cầu và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất game.

Diễn đàn Game Việt Nam 2026 và chuỗi tọa đàm Game Talks được tổ chức song song, kế thừa nội dung từ các mùa trước và mở rộng thêm nhiều chủ đề mới như phát triển Esports chuyên nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái game bền vững và chiến lược đưa sản phẩm “Make in Vietnam” ra thị trường quốc tế.

Ông Đỗ Việt Hùng khẳng định: Vietnam GameVerse 2026 là bước đi cần thiết trong bối cảnh Esports đã được thừa nhận rộng rãi qua các kỳ SEA Games

Theo ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), việc đưa các giải đấu Esports chuyên nghiệp vào Vietnam GameVerse là bước đi cần thiết trong bối cảnh Esports đã được thừa nhận rộng rãi qua các kỳ SEA Games. Ông cho rằng sân khấu lớn như GameVerse sẽ góp phần phát hiện và chuẩn hóa lực lượng vận động viên, tạo tiền đề cho các đội tuyển Việt Nam tham gia sâu hơn vào đấu trường châu lục và thế giới.

Trong khi đó, ông TK Nguyễn, CEO GAM Esports, đánh giá cao thông điệp “Do local - go global” của mùa giải năm nay. Theo ông, muốn cạnh tranh quốc tế, hệ sinh thái trong nước cần được nâng chuẩn từ gốc, từ tổ chức giải đấu, đào tạo tuyển thủ cho đến cách tiếp cận cộng đồng.

Esport Việt hướng tới mô hình sự kiện bền vững

Một thay đổi đáng chú ý khác của Vietnam GameVerse 2026 là việc chính thức áp dụng hình thức bán vé tham dự, với mức giá 50.000 đồng cho vé một ngày và 79.000 đồng cho vé hai ngày. Theo ban tổ chức, đây là bước đi nằm trong lộ trình chuyên nghiệp hóa, nhằm nâng cao chất lượng nội dung, đầu tư sâu hơn vào không gian trải nghiệm và các hoạt động độc quyền dành cho người mua vé.

Với quy mô mở rộng và chuỗi hoạt động đa dạng, Vietnam GameVerse 2026 dự kiến thu hút khoảng 60.000 lượt người tham dự. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp game Việt Nam, đồng thời được kỳ vọng trở thành bệ phóng đưa game và Esports Việt Nam tiến gần hơn tới sân chơi khu vực và quốc tế.