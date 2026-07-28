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Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Hải Nguyên

Hải Nguyên

12:10 | 28/07/2026
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Lenovo vừa tung đoạn teaser đầu tiên cho Legion C700, mẫu tay cầm chơi game xây dựng quanh công nghệ streaming thay vì phần cứng xử lý mạnh. Hãng công bố độ trễ đường truyền chỉ 10 mili giây trong bài thử nghiệm tại phòng lab, đồng thời xác nhận thiết bị sẽ ra mắt đầy đủ vào tháng 8 tới.
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Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Theo công bố của Lenovo, con số 10 mili giây được đo trên cấu hình dùng laptop Legion Y9000P trang bị card đồ họa RTX 4060, chạy game ở độ phân giải 1080p với tần số quét 120 Hz. Hãng cho biết kết quả này đạt được nhờ kết hợp phần mềm hỗ trợ trên máy tính cùng giao thức streaming do chính Lenovo phát triển, hướng tới trải nghiệm gần giống chơi game cục bộ dù toàn bộ khâu xử lý đồ họa diễn ra ở nơi khác.

Legion C700 được thiết kế để kết nối liền mạch với dock Legion Stream, cho phép thiết lập chỉ bằng một thao tác. Thiết bị cũng có thể phát trực tiếp những game đã cài trên máy tính kết nối ngay cả khi không có mạng internet, mở thêm lựa chọn sử dụng linh hoạt cho người chơi ở những nơi đường truyền không ổn định.

Lenovo bắt tay với dịch vụ chơi game đám mây START của Tencent để mở rộng kho game cho Legion C700. Sự hợp tác này giúp thiết bị tiếp cận thư viện game trực tuyến phong phú, đặc biệt tại những thị trường mà dịch vụ của Tencent đã có lượng người dùng đông đảo.

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Thông số kỹ thuật đầy đủ của Legion C700 chưa được Lenovo công bố. Theo những đoạn teaser và báo cáo trước đó, máy có trọng lượng khoảng 556 gram, màn hình IPS 7,82 inch tần số quét 120 Hz, cùng cần điều khiển TMR và cò bấm cảm biến Hall. Những chi tiết này chưa được hãng xác nhận chính thức nên vẫn cần chờ thông tin cuối cùng.

Legion C700 đi theo hướng khác hẳn dòng Legion Go, vốn tập trung chạy game Windows trực tiếp trên máy nhờ phần cứng mạnh. Bằng cách dựa vào hạ tầng đám mây và công nghệ streaming tối ưu, Legion C700 không cần chip xử lý cao cấp bên trong. Cách làm này có thể giúp giảm giá thành, kéo dài thời lượng pin và tạo ra một thiết bị nhẹ, ít tỏa nhiệt hơn, trong khi hình ảnh vẫn sắc nét khi kết nối với máy tính chủ hoặc dịch vụ đám mây đủ mạnh.

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Lenovo xác nhận Legion C700 sẽ ra mắt vào tháng 8, thời điểm hãng dự kiến công bố đầy đủ thông số, giá bán và ngày mở bán chính thức. Với độ trễ 10 mili giây được công bố, phần mềm streaming riêng, khả năng kết nối dock và tích hợp Tencent START, sản phẩm đang cho thấy hướng đi tập trung rõ ràng trong phân khúc tay cầm chơi game đám mây.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ nằm ở việc độ trễ thực tế khi sử dụng hàng ngày có giữ được như công bố hay không, thời lượng pin kéo dài bao lâu, chất lượng màn hình ra sao, cùng khả năng xử lý đồng thời cả streaming đám mây lẫn streaming cục bộ. Với những ai muốn chơi game PC di động mà không phải mang theo thiết bị cồng kềnh hay lo về nhiệt, Legion C700 hứa hẹn là một lựa chọn đáng chú ý.

https://www.gizmochina.com/2026/07/27/lenovo-legion-c700-teased-with-10-ms-cloud-and-local-streaming/
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
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Cập nhật: 28/07/2026 12:45

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