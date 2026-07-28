Theo công bố của Lenovo, con số 10 mili giây được đo trên cấu hình dùng laptop Legion Y9000P trang bị card đồ họa RTX 4060, chạy game ở độ phân giải 1080p với tần số quét 120 Hz. Hãng cho biết kết quả này đạt được nhờ kết hợp phần mềm hỗ trợ trên máy tính cùng giao thức streaming do chính Lenovo phát triển, hướng tới trải nghiệm gần giống chơi game cục bộ dù toàn bộ khâu xử lý đồ họa diễn ra ở nơi khác.

Legion C700 được thiết kế để kết nối liền mạch với dock Legion Stream, cho phép thiết lập chỉ bằng một thao tác. Thiết bị cũng có thể phát trực tiếp những game đã cài trên máy tính kết nối ngay cả khi không có mạng internet, mở thêm lựa chọn sử dụng linh hoạt cho người chơi ở những nơi đường truyền không ổn định.

Lenovo bắt tay với dịch vụ chơi game đám mây START của Tencent để mở rộng kho game cho Legion C700. Sự hợp tác này giúp thiết bị tiếp cận thư viện game trực tuyến phong phú, đặc biệt tại những thị trường mà dịch vụ của Tencent đã có lượng người dùng đông đảo.

Thông số kỹ thuật đầy đủ của Legion C700 chưa được Lenovo công bố. Theo những đoạn teaser và báo cáo trước đó, máy có trọng lượng khoảng 556 gram, màn hình IPS 7,82 inch tần số quét 120 Hz, cùng cần điều khiển TMR và cò bấm cảm biến Hall. Những chi tiết này chưa được hãng xác nhận chính thức nên vẫn cần chờ thông tin cuối cùng.

Legion C700 đi theo hướng khác hẳn dòng Legion Go, vốn tập trung chạy game Windows trực tiếp trên máy nhờ phần cứng mạnh. Bằng cách dựa vào hạ tầng đám mây và công nghệ streaming tối ưu, Legion C700 không cần chip xử lý cao cấp bên trong. Cách làm này có thể giúp giảm giá thành, kéo dài thời lượng pin và tạo ra một thiết bị nhẹ, ít tỏa nhiệt hơn, trong khi hình ảnh vẫn sắc nét khi kết nối với máy tính chủ hoặc dịch vụ đám mây đủ mạnh.

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Lenovo xác nhận Legion C700 sẽ ra mắt vào tháng 8, thời điểm hãng dự kiến công bố đầy đủ thông số, giá bán và ngày mở bán chính thức. Với độ trễ 10 mili giây được công bố, phần mềm streaming riêng, khả năng kết nối dock và tích hợp Tencent START, sản phẩm đang cho thấy hướng đi tập trung rõ ràng trong phân khúc tay cầm chơi game đám mây.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ nằm ở việc độ trễ thực tế khi sử dụng hàng ngày có giữ được như công bố hay không, thời lượng pin kéo dài bao lâu, chất lượng màn hình ra sao, cùng khả năng xử lý đồng thời cả streaming đám mây lẫn streaming cục bộ. Với những ai muốn chơi game PC di động mà không phải mang theo thiết bị cồng kềnh hay lo về nhiệt, Legion C700 hứa hẹn là một lựa chọn đáng chú ý.