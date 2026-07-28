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Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Đình Tưởng

Đình Tưởng

10:52 | 28/07/2026
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Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035 vừa được phê duyệt xác định tài chính số, fintech, tài sản số và hạ tầng số là những trụ cột đưa Việt Nam vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 22/7/2026 phê duyệt Kế hoạch phát triển trung tâm đến năm 2035. Điểm nhận thấy rõ trong bản Kế hoạch là công nghệ tài chính và hạ tầng số giữ vai trò xuyên suốt, chi phối cả định hướng thể chế lẫn mô hình vận hành.

Mục tiêu tổng thể của Kế hoạch là đưa Trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng nền kinh tế. Cùng với đó, Việt Nam từng bước nâng cao vị thế và vai trò trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Hai giai đoạn phát triển gắn chặt với hạ tầng số và tài chính ứng dụng công nghệ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn.

Giai đoạn 2026 - 2030, Kế hoạch tập trung hoàn thiện đồng bộ pháp luật đặc thù, mô hình, cơ chế quản trị, điều hành và giám sát trung tâm theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả. Giai đoạn đầu triển khai thí điểm và vận hành các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên.

Một nội dung được xác định ngay từ giai đoạn đầu là hình thành và đưa vào vận hành hạ tầng tài chính, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và hạ tầng pháp lý cốt lõi. Bốn lớp hạ tầng đặt cạnh nhau cho thấy hạ tầng số được xem là điều kiện nền tảng chứ không phải yếu tố bổ trợ. Trung tâm cũng thu hút các tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế lớn và nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao.

Giai đoạn 2031 - 2035, Kế hoạch mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số và tài chính ứng dụng công nghệ. Đây là lần đầu fintech được đặt ngang hàng với thị trường vốn truyền thống trong một văn bản định hướng dài hạn, phản ánh mức độ ưu tiên dành cho công nghệ tài chính.

Về mục tiêu định lượng, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 trong khu vực ASEAN theo Chỉ số Trung tâm tài chính Toàn cầu hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương. Trung tâm hướng tới vai trò đầu mối kết nối dòng vốn trong mạng lưới tài chính châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn
Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn

Đà Nẵng làm trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính

Kế hoạch phân vai rõ giữa hai địa bàn. Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng, tập trung vào thị trường vốn, các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh, tài chính số cùng thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh gắn với thương mại và logistics quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính. Bốn nội dung trọng tâm gồm tài sản số, thanh toán số và mã hóa tài sản; hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững; thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính.

Việc đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát vào một định hướng cấp quốc gia có ý nghĩa với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tài chính. Mô hình sandbox cho phép các nền tảng blockchain, thanh toán số và mã hóa tài sản vận hành trong phạm vi giám sát trước khi mở rộng, giảm rủi ro pháp lý cho cả nhà phát triển lẫn nhà đầu tư. Định hướng dành cho Đà Nẵng gắn trực tiếp với khung pháp luật đang hình thành cho tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng năm 2026.

Thể chế mở cho công nghệ mới và áp lực nhân lực tài chính số

Hội đồng điều hành xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật đặc thù, vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế cao và mở rộng không gian cho các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính. Kế hoạch yêu cầu bảo đảm đồng bộ, minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời có cơ chế giải quyết tranh chấp được công nhận và thi hành phán quyết quốc tế để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Thủ tục hành chính phục vụ trung tâm sẽ được chuẩn hóa và số hóa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Mô hình quản trị, điều hành và giám sát vận hành theo hướng tinh gọn, phân cấp rõ ràng, kết hợp giám sát vĩ mô và vi mô, bảo đảm kiểm soát rủi ro và vận hành an toàn, minh bạch. Yêu cầu giám sát điện tử đặt ra khối lượng công việc lớn về xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ thống giám sát tự động.

Kế hoạch nhấn mạnh liên kết giữa tài chính, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, từng bước đưa Trung tâm tài chính quốc tế tham gia sâu vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu. Hạ tầng tài chính, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị chất lượng cao được phát triển đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối trong nước và quốc tế.

Nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định. Kế hoạch đề ra cơ chế đặc thù về thị thực, cư trú và đãi ngộ để thu hút chuyên gia tài chính, công nghệ và pháp lý quốc tế, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoạch định, quản trị rủi ro và hội nhập cho đội ngũ cán bộ quản lý trong nước. Áp lực về nhân lực am hiểu cả tài chính lẫn công nghệ số sẽ là thách thức lớn trong quá trình vận hành trung tâm.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Với định hướng lấy công nghệ tài chính và hạ tầng số làm nền tảng, Kế hoạch mở ra dư địa phát triển cho các doanh nghiệp fintech, nền tảng blockchain và dịch vụ tài sản số trong nước, đồng thời đặt Việt Nam vào lộ trình cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính công nghệ trong khu vực.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
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Cập nhật: 28/07/2026 11:00
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Cập nhật: 28/07/2026 11:00
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