Hình ảnh tại Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026.

Không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư, sự kiện còn được xem là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá tiềm năng phát triển của thành phố, đồng thời góp phần định vị Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính và công nghệ của khu vực.

Theo kế hoạch, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 sẽ bao gồm chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên sâu, tập trung vào những lĩnh vực mà thành phố đang ưu tiên phát triển như tài chính quốc tế, công nghệ blockchain, vi mạch bán dẫn và các mô hình đổi mới sáng tạo. Đây đều là các lĩnh vực được xác định đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn trao đổi hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Thông qua các hội nghị, tọa đàm chuyên đề, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp sẽ cùng thảo luận về xu hướng phát triển của thị trường tài chính toàn cầu, cơ hội hợp tác đầu tư cũng như các giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái tài chính hiện đại tại Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là dịp để TP. Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của địa phương tới cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Việc kết nối các nguồn lực, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 là sự kiện mang tầm quốc tế và được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Hiện các cơ quan, đơn vị liên quan đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, từ xây dựng nội dung các hội thảo, lựa chọn diễn giả cho đến hoàn thiện kịch bản chi tiết cho từng hoạt động.

Trước đó, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 được tổ chức từ ngày 28 đến 30/8/2025 đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với sự tham dự của gần 30 cơ quan ngoại giao cùng hơn 320 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái tài chính - công nghệ hiện đại, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và tạo thêm động lực cho quá trình phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong những năm tới.