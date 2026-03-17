Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Hậu Thạch

11:22 | 17/03/2026
Tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7/2026, với kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hình ảnh tại Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026.

Không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư, sự kiện còn được xem là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá tiềm năng phát triển của thành phố, đồng thời góp phần định vị Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính và công nghệ của khu vực.

Theo kế hoạch, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 sẽ bao gồm chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên sâu, tập trung vào những lĩnh vực mà thành phố đang ưu tiên phát triển như tài chính quốc tế, công nghệ blockchain, vi mạch bán dẫn và các mô hình đổi mới sáng tạo. Đây đều là các lĩnh vực được xác định đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn trao đổi hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Thông qua các hội nghị, tọa đàm chuyên đề, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp sẽ cùng thảo luận về xu hướng phát triển của thị trường tài chính toàn cầu, cơ hội hợp tác đầu tư cũng như các giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái tài chính hiện đại tại Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là dịp để TP. Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của địa phương tới cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Việc kết nối các nguồn lực, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 là sự kiện mang tầm quốc tế và được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Hiện các cơ quan, đơn vị liên quan đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, từ xây dựng nội dung các hội thảo, lựa chọn diễn giả cho đến hoàn thiện kịch bản chi tiết cho từng hoạt động.

Trước đó, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 được tổ chức từ ngày 28 đến 30/8/2025 đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với sự tham dự của gần 30 cơ quan ngoại giao cùng hơn 320 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái tài chính - công nghệ hiện đại, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và tạo thêm động lực cho quá trình phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong những năm tới.

Bài liên quan

Đà Nẵng khai trương trung tâm robot và trí tuệ nhân tạo

FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Có thể bạn quan tâm

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Đầu tháng 3/2026, Apple thực hiện một đợt điều chỉnh danh mục sản phẩm quy mô lớn khi đồng loạt dừng bán 15 thiết bị trên hệ thống phân phối chính thức. Động thái này diễn ra gần như cùng lúc với việc hãng giới thiệu loạt thiết bị mới, cho thấy chiến lược tinh gọn và thúc đẩy người dùng chuyển sang các thế hệ sản phẩm mới nhất.
Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Nền kinh tế Trung Quốc đã có khởi đầu năm 2026 tích cực hơn dự báo khi cả tiêu dùng và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng vượt kỳ vọng, trong bối cảnh nhu cầu từ nước ngoài vẫn duy trì ổn định và chi tiêu dịp lễ thúc đẩy thị trường nội địa.

'Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới'

Theo đó, loạt deal công nghệ giảm sâu, mang đến cơ hội sắm thiết bị chính hãng với mức chi phí tiết kiệm cho người dùng chỉ diễn ra trong duy nhất một ngày Chủ nhật, 15 tháng 3 tới.
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP dành cho cán bộ nhân viên, mở ra cơ hội chuyển mình toàn diện – từ tái định vị thương hiệu, nâng cấp bộ máy quản trị đến định hình chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn mới.
VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

Phiên giao dịch sáng 13/3, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến thận trọng khi chỉ số VN-Index tiếp tục dao động quanh ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Dòng tiền trên thị trường có dấu hiệu phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó cổ phiếu công nghệ chịu áp lực chốt lời, nhóm tiêu dùng được khối ngoại mua ròng mạnh, còn nhóm logistics và vận tải đối mặt rủi ro chi phí nhiên liệu tăng.
