Bộ ba linh vật của World Cup 2026.

Trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra với lịch thi đấu dày đặc và trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau, việc theo dõi theo cách thủ công không chỉ mất thời gian mà còn dễ bỏ sót những trận cầu hấp dẫn. Giải pháp đồng bộ lịch thi đấu trực tiếp vào ứng dụng lịch trên điện thoại đang trở thành lựa chọn thuận tiện, giúp người dùng cập nhật đầy đủ thông tin và nhận thông báo tự động trước mỗi trận đấu.

Phương thức này sử dụng định dạng lịch ICS (iCalendar), cho phép liên kết trực tiếp với ứng dụng lịch mặc định trên thiết bị. Sau khi đăng ký đường dẫn ICS, toàn bộ lịch thi đấu World Cup 2026 sẽ được tự động cập nhật vào hệ thống và đồng bộ liên tục theo nguồn dữ liệu phát hành.

Nhờ đó, mọi thay đổi về lịch thi đấu, thời gian tổ chức hoặc thông tin liên quan đều được cập nhật nhanh chóng mà không cần người dùng nhập liệu thủ công. Đây được xem là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi hành trình của các đội tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Các bước đồng bộ lịch World Cup 2026 trên iPhone

Đối với người dùng iOS, Apple đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ thêm lịch đăng ký trực tiếp trong hệ thống với các bước vô cùng đơn giản:

Bước 1: Mở ứng dụng Lịch (Calendar) trên iPhone, nhấn vào biểu tượng hình tờ lịch ở góc dưới bên phải giao diện.

Bước 2: Cuộn xuống dưới và chọn “Thêm lịch” (Add Calendar).

Bước 3: Chọn “Thêm lịch đăng ký” (Add Subscription Calendar) để hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu từ Internet.

Bước 4: Dán đường dẫn lịch World Cup dành cho iOS: webcal://misskick.vn/wp-content/uploads/2026/06/worldcup2026_vietnam-detailed-vtv-links.ics vào ô URL rồi nhấn “Tìm” (Find).

Bước 5: Nhấn dấu tick màu đỏ ở góc trên để lưu và kích hoạt. Giờ đây, các trận đấu sẽ hiển thị trực quan theo ngày, tuần hoặc tháng ngay trên màn hình chính của ứng dụng Lịch.

Các bước thêm lịch World Cup 2026 vào iPhone.

Cách cài đặt lịch World Cup 2026 trên điện thoại Android

Để đồng bộ lịch thi đấu vào điện thoại Android, người dùng cần thực hiện thông qua Google Calendar trên máy tính theo quy trình sau:

Bước 1: Sử dụng trình duyệt máy tính, truy cập vào Google Calendar (Lịch Google).

Bước 2: Tại cột bên trái giao diện chính, tìm mục “Lịch khác” (Other Calendars) và nhấn vào biểu tượng dấu “ ”.

Bước 3: Trong menu thả xuống, chọn mục “Từ URL” (From URL).

Chọn “From URL” để thêm lịch mới từ đường dẫn.

Bước 4: Copy và dán chính xác đường dẫn lịch World Cup dành cho Android: http://misskick.vn/wp-content/uploads/2026/06/worldcup2026_vietnam-detailed-vtv-links-audio-alerts.ics vào ô “URL của lịch” (URL of Calendar), sau đó nhấn “Thêm Lịch” (Add Calendar).

Thêm lịch vào Google Calendar.

Bước 5: Mở ứng dụng Google Calendar trên điện thoại Android để kiểm tra dữ liệu đã được đồng bộ hoàn chỉnh.

Lịch thi đấu World Cup 2026 đã được thêm thành công.

Sau khi thiết lập thành công, mỗi trận đấu sẽ hiển thị như một sự kiện riêng biệt bao gồm tên hai đội, ngày giờ cụ thể theo múi giờ Việt Nam và hệ thống sẽ tự động gửi thông báo trước giờ bóng lăn.