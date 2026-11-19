Năm 2027, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng tại 10 doanh nghiệp. Cuộc thanh tra thuộc danh sách 59 cuộc chính thức trong kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026.

Thanh tra Chính phủ giao Cục XI (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao) thực hiện cuộc thanh tra. Trong 108 cuộc thanh tra của kế hoạch năm 2027, đây là cuộc duy nhất nhắm vào doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử.

Mười doanh nghiệp trò chơi điện tử trong danh sách chính thức

Đối tượng thanh tra gồm Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam (Garena), Công ty Cổ phần VNG, Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình, Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh, Công ty Cổ phần Gamota, Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, Công ty TNHH Zingplay Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ số Hồng Hà, Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam và Công ty Cổ phần Funtap.

Người tham dự trải nghiệm trò chơi điện tử trực tuyến tại Ngày hội Game Việt Nam 2026. Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra có thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý II và quý III/2027.

Phụ lục kế hoạch không nêu tên trò chơi hay sản phẩm cụ thể của từng doanh nghiệp nằm trong phạm vi thanh tra. Nội dung thanh tra chỉ giới hạn ở việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng.

Phòng, chống rửa tiền phủ rộng sang nhiều lĩnh vực khác

Ngoài trò chơi điện tử, kế hoạch thanh tra năm 2027 có thêm nhiều cuộc thanh tra mang nội dung phòng, chống rửa tiền. Cục V thanh tra công tác quản lý và hành nghề luật sư, công chứng, cùng việc phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực luật sư, công chứng tại Sở Tư pháp chín địa phương. Nhóm thứ nhất gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Huế. Nhóm thứ hai gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Hai cuộc thanh tra luật sư, công chứng có cùng thời hạn 40 ngày, cùng thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2026 và cùng dự kiến triển khai trong quý I và quý II/2027.

Gian hàng VNGGames tại Ngày hội Game Việt Nam 2026. VNG nằm trong danh sách doanh nghiệp dự kiến được thanh tra năm 2027. Nguồn: VNG

Cục VI thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng. Thời kỳ thanh tra từ năm 2025 đến năm 2026, thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý III và quý IV/2027.

Ở lĩnh vực bất động sản, Cục VII thanh tra Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng các cơ quan, tổ chức liên quan về nhà ở, kinh doanh bất động sản và phòng, chống rửa tiền. Thời kỳ thanh tra kéo dài từ năm 2021 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý III/2027.

Danh sách dự phòng có thêm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với nội dung cấp tín dụng và phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2026. Cục IX có tên trong cuộc thanh tra dự phòng về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh kim khí quý, đá quý tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, không bao gồm kinh doanh vàng miếng và trang sức, mỹ nghệ.

Trong toàn bộ kế hoạch, cuộc thanh tra tại 10 doanh nghiệp trò chơi điện tử là cuộc phòng, chống rửa tiền duy nhất nhắm thẳng vào hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng. Các cuộc còn lại tập trung vào luật sư, công chứng, xổ số, bất động sản, ngân hàng và kim khí quý.