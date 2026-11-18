Xiaomi Clip nổi bật với thiết kế siêu nhẹ

Đầu tiên là mẫu tai nghe open-ear dạng kẹp tai đầu tiên của Xiaomi, Xiaomi Clip, nổi bật với thiết kế siêu nhẹ, mang đến cảm giác thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Mỗi bên tai nghe chỉ nặng 5,5g, sử dụng cầu nối bằng hợp kim ghi nhớ hình dạng, giúp thích ứng linh hoạt với nhiều dáng tai.

Xiaomi Clip được trang bị màng loa dynamic 11mm với lớp phủ kim loại vi tinh thể, kết hợp thuật toán tối ưu âm trầm và dải động, mang đến chất âm mạnh mẽ, rõ ràng và giàu chi tiết.

Tai nghe có thời lượng nghe nhạc lên đến 9 giờ sau mỗi lần sạc và tổng cộng 38 giờ khi kết hợp hộp sạc, đi cùng chuẩn kháng bụi và nước IP57 trên Xiaomi Clip

Đáng chú ý nhờ hỗ trợ chuẩn Hi-Res Audio Wireless cùng LHDC 5.0 trên các thiết bị tương thích, và công nghệ định hướng âm thanh được tích hợp sẵn, Xiaomi Clip giúp hạn chế rò rỉ âm thanh ra môi trường xung quanh. Hệ thống gồm ba micro và một micro VPU thu nhận giọng nói qua dẫn truyền xương, kết hợp thuật toán khử tiếng ồn AI giúp giảm tạp âm và duy trì chất lượng đàm thoại rõ nét trong nhiều điều kiện sử dụng.

Tai nghe có thời lượng nghe nhạc lên đến 9 giờ sau mỗi lần sạc và tổng cộng 38 giờ khi kết hợp hộp sạc, đi cùng chuẩn kháng bụi và nước IP57 trên Xiaomi Clip, giúp thiết bị thích ứng tốt hơn với nhiều hoạt động và điều kiện sử dụng khác nhau.

Tai nghe Xiaomi Clip Tai nghe Xiaomi Clip được bán ra vơis 4 màu tùy chọn Đen than chì, Trắng ngọc trai, Vàng sa mạc và Tím sương mây cùng giá bán lẻ đề nghị 3.990.000 đồng. Từ nay đến hết 15/12 tai nghe Xiaomi Clip sẽ được giảm ngay 200.000 đồng, chỉ còn 3.790.000 đồng.

Xiaomi Watch S5 41mm

Xiaomi Watch S5 41mm nổi bật với thiết kế thanh lịch, sở hữu thân máy bằng thép không gỉ cùng phần vấu gắn dây linh hoạt, ôm theo đường cong cổ tay để mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Thiết bị được trang bị màn hình AMOLED 1,32inch với độ sáng tối đa 3.000 nits, giúp hiển thị rõ ràng các thông báo và thông tin sức khỏe ngay cả dưới ánh sáng ngoài trời.

Xiaomi Watch S5 41mm được trang bị viên pin dung lượng 590mAh, cho thời lượng sử dụng lên đến 14 ngày,

Bên cạnh đó là 150 chế độ thể thao, tích hợp tính năng Health Summary tổng hợp và phân tích hơn 50 chỉ số sức khỏe, giấc ngủ và vận động. Thuật toán Sleep Algorithm 2.0 cải thiện độ chính xác khi theo dõi giấc ngủ, trong khi Workout Picks đưa ra gợi ý luyện tập cá nhân hóa. Đặc biệt, tính năng theo dõi sức khỏe phụ nữ được cải tiến nhằm nâng cao độ chính xác trong dự đoán chu kỳ kinh nguyệt, giúp người dùng chủ động chăm sóc bản thân.

Xiaomi Watch S5 41mm cũng được trang bị viên pin dung lượng 590mAh, cho thời lượng sử dụng lên đến 14 ngày, giúp giảm tần suất sạc. Vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 4, nên Xiaomi Watch S5 41mm mang đến giao diện trực quan cùng khả năng truy cập nhanh các thông tin về lịch trình, thời tiết và sức khỏe.

Đồng hồ Xiaomi Watch S5 41mm Đồng hồ Xiaomi Watch S5 41mm sở hữu khung kim loại và được bán ra với 2 màu Đen và Lam Nhạt cùng giá bán lẻ đề nghị 6.490.000 đồng. Riêng phiên bản khung gốm sẽ có giá 6.890.000 đồng. Từ nay đến hết 15/12, người dùng mua Xiaomi Watch S5 41mm sẽ được giảm ngay 800.000 đồng, giá chỉ còn 5.690.000 đồng (bản thường) và 6.090.000 đồng (bản gốm).

Xiaomi Smart Band 11

Xiaomi Smart Band 11 vừa được bổ sung các phiên bản màu mới, cùng phiên bản Unibody và các tùy chọn NFC. Ngoài sở hữu màn hình AMOLED 1,72 inch với viền siêu mỏng đồng đều ở cả bốn cạnh và độ sáng tối đa 2.000 nits, mang đến trải nghiệm hiển thị rõ nét, Xiaomi Smart Band 11 vẫn được hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao cùng thời lượng pin lên đến 21 ngày, đáp ứng nhu cầu theo dõi vận động và sức khỏe hằng ngày.

Phiên bản Xiaomi Smart Band 11 NFC còn được bổ sung khả năng tích hợp thẻ cửa, thẻ thang máy hoặc thẻ xe thông minh

Đáng chú ý, phiên bản Xiaomi Smart Band 11 NFC được bổ sung khả năng tích hợp thẻ cửa, thẻ thang máy hoặc thẻ xe thông minh tương thích, giúp người dùng thực hiện các thao tác thường ngày thuận tiện hơn ngay trên cổ tay. Các tính năng mới vừa được bổ sung này sẽ góp phần mở rộng trải nghiệm sử dụng Xiaomi Smart Band 11, kết hợp giữa phong cách thời trang, khả năng theo dõi sức khỏe và những tiện ích thông minh trong một thiết bị nhỏ gọn.

Vòng đeo tay Xiaomi Smart Band 11 NFC có 4 tùy chọn

* Vòng đeo tay Xiaomi Smart Band 11 NFC có 4 tùy chọn màu Đen màn đêm, Bạc băng tuyết, Hồng huyền bí và Vàng ánh trăng, được bán ra với giá 2.090.000 đồng. Từ nay đến hết 30/11, sẽ được giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 1.890.000 đồng. ** Vòng đeo tay Xiaomi Smart Band 11 Unibody Edition - Kim loại nguyên khối có giá bán 2.390.000 đồng. Từ nay đến hết 15/12, giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 2.190.000 đồng. *** Dây đeo Xiaomi Braided Strap Lavender Purple - bằng vải bện, màu Tím oải hương được bán riêng với giá 690.000 đồng.

Các sản phẩm mới sẽ được mở bán tại Xiaomi Store, website chính hãng Mi.com, sàn thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Đáng chú ý, khi mua Xiaomi Smart Band 11 Series, hoặc Xiaomi Watch S5 411mm kèm điện thoại, máy tính bảng, khách hàng sẽ được giảm thêm 100.000 đồng.

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