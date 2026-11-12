Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Ngoài ra, hãng cũng thông báo về hợp tác chiến lược với Green SM, thể hiện định hướng phát triển hệ sinh thái gắn liền với nhu cầu hàng ngày của người dùng.

HUAWEI WATCH 6 Pro

Chia sẻ về HUAWEI WATCH 6 Series, đại diện nhãn hàng cho biết, dòng đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH 6 Series sẽ đánh dấu bước phát triển mới của các thiết bị đeo tay Huawei, mang đến vật liệu chế tác tinh xảo kết hợp cùng công nghệ theo dõi sức khỏe và trải nghiệm kết nối độc lập. Từ những cuộc họp, buổi tập luyện đến hành trình khám phá ngoài trời, dòng sản phẩm được thiết kế để đồng hành xuyên suốt ngày dài, đáp ứng cả yêu cầu về phong cách lẫn tính tiện dụng của người dùng hiện đại.

Trong đó, bao gồm HUAWEI WATCH 6 Pro phiên bản 43 mm có thân và dây đeo được chế tác từ gốm công nghệ nano, tạo nên tổng thể liền mạch với vẻ thanh lịch vượt thời gian. Các điểm nhấn vàng kim tại núm xoay, nút bấm và cảm biến X-TAP bổ sung nét tinh xảo cho thiết kế.

HUAWEI WATCH 6 Pro phiên bản 46 mm sở hữu hợp kim titanium chuẩn hàng không vũ trụ cùng phối màu đen – vàng nổi bật, thể hiện phong cách mạnh mẽ và hiện đại.

HUAWEI WATCH 6 phiên bản tiêu chuẩn

Cả hai phiên bản Pro được trang bị mặt kính sapphire cong và màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit, giúp thông tin hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Cụ thể, ở phiên bản Tiêu chuẩn mở ra thêm lựa chọn với vỏ hợp kim nhôm ở kích thước 42 mm và thép không gỉ ở kích thước 46 mm. Riêng HUAWEI WATCH 6 phiên bản 42 mm có trọng lượng thân máy chỉ khoảng 38gram, chưa gồm dây đeo. Và khi kết hợp với dây đeo HUAWEI EasyCross™ đồng hồ sẽ có một thiết kế gài gọn gàng, chắc chắn, mang lại cảm giác thoải mái ngay cả khi vận động, trong các hoạt động thường ngày hay là khi đi ngủ.

Điểm nhấn của HUAWEI WATCH 6 Series đó chính là khả năng giúp người dùng tiếp cận thông tin sức khỏe một cách thuận tiện và có hệ thống. Trong đó, tâm điểm là công nghệ đa cảm biến X-TAP 2.0 được nâng cấp, kết hợp cảm biến PPG 12 kênh với cảm biến áp suất độ nhạy cao, cho khả năng phản hồi tổng thể tăng gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Người dùng chỉ cần chạm và giữ X-TAP trong 3 giây để kích hoạt Tổng quan sức khỏe (Heath Glance), sau đó nhận báo cáo trong vòng 60 giây.

Bản Tổng quan sức khỏe được mở rộng 11 lên 14 chỉ số và kết quả đánh giá, bao quát bốn nhóm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp

Bản Tổng quan sức khỏe được mở rộng 11 lên 14 chỉ số và kết quả đánh giá, bao quát bốn nhóm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp. Việc tập hợp thông tin trong cùng một báo cáo giúp người dùng dễ theo dõi tình trạng cơ thể, nhận biết những thay đổi đáng chú ý và chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân giữa lịch trình bận rộn.

Dòng sản phẩm này cũng đồng thời hỗ trợ nghiên cứu nguy cơ tăng huyết áp, nghiên cứu bệnh Động mạch vành và nghiên cứu nguy cơ tiểu đường… thông qua ứng dụng HUAWEI Research.

Các nghiên cứu khai thác dữ liệu thu thập trong quá trình đeo để cung cấp đánh giá nguy cơ cá nhân hóa: 24 giờ đối với nguy cơ tăng huyết áp, từ 3–4 ngày đối với bệnh động mạch vành và từ 3 - 14 ngày đối với nguy cơ tiểu đường. Sau khi người dùng kích hoạt nghiên cứu và thu thập đủ dữ liệu, kết quả có thể được hiển thị trong Tổng quan sức khỏe, bổ sung góc nhìn dài hạn bên cạnh các chỉ số tại thời điểm kiểm tra.

Vào mỗi buổi sáng, chỉ số trạng thái sẵn sàng (Physical Readiness) sẽ giúp người dùng hiểu hơn về mức độ hồi phục

Một chỉ số không kém phần quan trọng khác đó chính là Thông tin chi tiết sức khỏe (Health Insights), được kết nối từ dữ liệu giấc ngủ, nhịp tim, tâm trạng và mức độ vận động để đưa ra các gợi ý cá nhân hóa, thiết thực. Vào mỗi buổi sáng, chỉ số trạng thái sẵn sàng (Physical Readiness) sẽ giúp người dùng hiểu hơn về mức độ hồi phục, từ đó cân nhắc kế hoạch làm việc, tập luyện và nghỉ ngơi phù hợp. Với những người thường xuyên di chuyển hoặc duy trì lịch trình cường độ cao, các thông tin này hỗ trợ việc điều chỉnh nhịp sống dựa trên tín hiệu của cơ thể.

Ngoài ra, HUAWEI WATCH 6 Series hỗ trợ nhiều bộ môn, từ đạp xe, chạy địa hình đến golf và lặn tự do. Riêng bản Pro bổ sung chế độ Thám hiểm (Expedition), cho phép tải trước lộ trình, điều hướng theo điểm mốc và sử dụng tính năng quay về thông minh. Các công cụ này mở rộng trải nghiệm của chiếc đồng hồ từ môi trường công việc đến những chuyến khám phá ngoài trời.

Người dùng HUAWEI WATCH 6 Series cũng có thể thực hiện cuộc gọi nhờ vào kết nối di động eSIM có sẵn

Người dùng HUAWEI WATCH 6 Series cũng có thể thực hiện cuộc gọi mà không cần mang theo điện thoại, nhờ vào kết nối di động eSIM có sẵn, giúp thuận tiện khi chạy bộ hoặc ra ngoài trong thời gian ngắn.

Các cử chỉ điều khiển thông minh giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn, ví dụ như khi có cuộc gọi đến giữa cuộc họp, người dùng có thể tắt chuông bằng cử chỉ xoay cổ tay; hoặc thao tác chạm hai lần và trượt hai lần hỗ trợ điều khiển mà không cần liên tục chạm vào màn hình.

Đồng hồ còn mang đến 2 chế độ pin giúp người dùng lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu. Theo đó, ở chế độ tiêu chuẩn, bản 46 mm có thời lượng sử dụng thường xuyên lên đến 4,5 ngày, trong khi bản kích thước nhỏ đạt tối đa 3 ngày. Chế độ tiết kiệm có thể kéo dài thời lượng tương ứng lên đến 11 ngày và 7 ngày khi sử dụng ít, với một số tính năng được giới hạn. Khả năng sạc nhanh không dây cho phép bổ sung năng lượng sử dụng cả ngày chỉ sau 15 phút sạc.

HUAWEI WATCH 6 Series sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 25/11, với chương trình đặt trước trên các nền tảng thương mại điện tử từ 19/11. Đặc biệt, từ nay đến hết 18/11, người dùng có thể truy cập gian hàng chính hãng Huawei trên các nền tảng để thu thập voucher Early Bird trị giá 500.000 đồng, áp dụng khi mua sản phẩm trong tháng đầu mở bán theo điều kiện chương trình. Trong tháng đầu mở bán, khách hàng mua sản phẩm sẽ nhận bộ quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds 6i, 3 tháng trải nghiệm HUAWEI Health+, ưu đãi 1.000 đồng cho gói VIP Mặt Đồng Hồ và gói bảo hành HUAWEI Care Worry-Free 1 năm. Gói thành viên HUAWEI Health+ mở thêm các quyền lợi như khóa tập luyện từ cơ bản đến nâng cao, Kế hoạch giữ dáng, Phân tích chế độ ăn và Kế hoạch tập luyện thông minh, theo điều kiện áp dụng.

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

Sản phẩm thứ hai cũng được lên kệ trong tháng 11 này đó chính là HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, mẫu tai nghe chống ồn chủ động có thời lượng sử dụng lên đến 80 ngày và được bán với giá từ 760.000 đồng

Sản phẩm đã được mở bán từ 10/11 vừa qua sẽ là một lựa chọn mới dành cho người dùng khi cần tìm kiếm một mẫu tai nghe không dây cho nhu cầu di chuyển, học tập, làm việc và giải trí.

Với ưu thế vượt trội về độ bền của pin khi cung cấp tối đa 10 giờ phát nhạc khi tắt chống ồn hoặc 7 giờ khi bật chống ồn cho một lần sạc đầy. Trong khi công nghệ sạc nhanh cho phép người dùng có thêm tối đa 4 giờ nghe nhạc chỉ với 10 phút sạc. Bên cạnh đó là các chế độ chống ồn đáp ứng nhiều không gian sử dụng, từ những chuyến đi nhiều tiếng ồn đến quán cà phê, văn phòng và thư viện. Chế độ động có thể tự nhận diện tiếng ồn xung quanh để điều chỉnh mức chống ồn phù hợp.

Khả năng kết nối đồng thời hai thiết bị trên nhiều hệ điều hành giúp chuyển đổi âm thanh thuận tiện giữa điện thoại và máy tính. Hay ứng dụng HUAWEI Audio Connect hỗ trợ quản lý và tùy chỉnh tai nghe, trong khi Bluetooth 6.0 mang lại kết nối ổn định, độ trễ thấp khi xem video hoặc chơi game.

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX đang mở bán độc quyền trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và cửa hàng trực tuyến HUAWEI Store, với mức giá chỉ từ 760.000 đồng.

Một thông tin không kém phần thú vị khác, đó là vào ngày mai, 12/11 tại Đông Quản, Trung Quốc, Huawei và Green SM sẽ công bố Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược, hướng tới kết nối dịch vụ di chuyển xanh với hệ sinh thái số Huawei trên toàn cầu. Hai bên sẽ phối hợp tích hợp và quảng bá ứng dụng Green SM trên AppGallery - kho ứng dụng chính thức do Huawei phát triển - đồng thời xây dựng ưu đãi dành riêng cho người dùng Huawei tại các thị trường Green SM hoạt động.

Hợp tác cũng bao gồm định hướng triển khai Green SM trên Atomic Service để phục vụ khách du lịch Trung Quốc sử dụng hệ sinh thái Huawei, cùng việc nghiên cứu tính năng đặt xe trên thiết bị đeo. Thỏa thuận mở ra cơ hội kết nối các thiết bị thông minh với dịch vụ thiết yếu, mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện và liền mạch hơn cho người dùng.

Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ khai trương trong tháng 11 này

Và Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei cũng có thông báo chính thức về việc khai trương Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 này. Cửa hàng mới sẽ là nơi người dùng có thể trực tiếp khám phá hệ sinh thái sản phẩm, trải nghiệm tính năng, đồng thời được nhận tư vấn và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hậu mãi của Huawei.

Bên cạnh cửa hàng trực tuyến và hệ thống đối tác bán lẻ hiện có, cửa hàng mới sẽ giúp Huawei kết nối xuyên suốt các bước trong hành trình khách hàng, từ khám phá và lựa chọn thiết bị đến sử dụng và hỗ trợ sau khi mua hàng. Việc đưa mô hình này vào hoạt động là bước tiến trong định hướng phát triển dài hạn của hãng tại thị trường Việt Nam.

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