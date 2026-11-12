Doanh nghiệp số
Kinh doanh

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Anh Tuấn
Anh Tuấn
15:27 | 12/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, bên cạnh dòng đồng hồ thông minh cao cấp HUAWEI WATCH 6 Series và tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, người tiêu dùng cũng sẽ sớm được trải nghiệm Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI đầu tiên tại Tp HCM.
Những cải tiến mới trên HUAWEI WATCH GT 7 Series có thật sự đáng giá ? Huawei ra mắt bộ đôi thiết bị đeo mới, cùng loạt dự án từ nay đến cuối năm Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Ngoài ra, hãng cũng thông báo về hợp tác chiến lược với Green SM, thể hiện định hướng phát triển hệ sinh thái gắn liền với nhu cầu hàng ngày của người dùng.

Tăng cường hệ sinh thái, Huawei ra mắt dòng HUAWEI WATCH 6 Series
HUAWEI WATCH 6 Pro

Chia sẻ về HUAWEI WATCH 6 Series, đại diện nhãn hàng cho biết, dòng đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH 6 Series sẽ đánh dấu bước phát triển mới của các thiết bị đeo tay Huawei, mang đến vật liệu chế tác tinh xảo kết hợp cùng công nghệ theo dõi sức khỏe và trải nghiệm kết nối độc lập. Từ những cuộc họp, buổi tập luyện đến hành trình khám phá ngoài trời, dòng sản phẩm được thiết kế để đồng hành xuyên suốt ngày dài, đáp ứng cả yêu cầu về phong cách lẫn tính tiện dụng của người dùng hiện đại.

Trong đó, bao gồm HUAWEI WATCH 6 Pro phiên bản 43 mm có thân và dây đeo được chế tác từ gốm công nghệ nano, tạo nên tổng thể liền mạch với vẻ thanh lịch vượt thời gian. Các điểm nhấn vàng kim tại núm xoay, nút bấm và cảm biến X-TAP bổ sung nét tinh xảo cho thiết kế.

HUAWEI WATCH 6 Pro phiên bản 46 mm sở hữu hợp kim titanium chuẩn hàng không vũ trụ cùng phối màu đen – vàng nổi bật, thể hiện phong cách mạnh mẽ và hiện đại.

Tăng cường hệ sinh thái, Huawei ra mắt dòng HUAWEI WATCH 6 Series
HUAWEI WATCH 6 phiên bản tiêu chuẩn

Cả hai phiên bản Pro được trang bị mặt kính sapphire cong và màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit, giúp thông tin hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Cụ thể, ở phiên bản Tiêu chuẩn mở ra thêm lựa chọn với vỏ hợp kim nhôm ở kích thước 42 mm và thép không gỉ ở kích thước 46 mm. Riêng HUAWEI WATCH 6 phiên bản 42 mm có trọng lượng thân máy chỉ khoảng 38gram, chưa gồm dây đeo. Và khi kết hợp với dây đeo HUAWEI EasyCross™ đồng hồ sẽ có một thiết kế gài gọn gàng, chắc chắn, mang lại cảm giác thoải mái ngay cả khi vận động, trong các hoạt động thường ngày hay là khi đi ngủ.

Điểm nhấn của HUAWEI WATCH 6 Series đó chính là khả năng giúp người dùng tiếp cận thông tin sức khỏe một cách thuận tiện và có hệ thống. Trong đó, tâm điểm là công nghệ đa cảm biến X-TAP 2.0 được nâng cấp, kết hợp cảm biến PPG 12 kênh với cảm biến áp suất độ nhạy cao, cho khả năng phản hồi tổng thể tăng gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Người dùng chỉ cần chạm và giữ X-TAP trong 3 giây để kích hoạt Tổng quan sức khỏe (Heath Glance), sau đó nhận báo cáo trong vòng 60 giây.

Tăng cường hệ sinh thái, Huawei ra mắt dòng HUAWEI WATCH 6 Series
Bản Tổng quan sức khỏe được mở rộng 11 lên 14 chỉ số và kết quả đánh giá, bao quát bốn nhóm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp

Bản Tổng quan sức khỏe được mở rộng 11 lên 14 chỉ số và kết quả đánh giá, bao quát bốn nhóm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp. Việc tập hợp thông tin trong cùng một báo cáo giúp người dùng dễ theo dõi tình trạng cơ thể, nhận biết những thay đổi đáng chú ý và chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân giữa lịch trình bận rộn.

Dòng sản phẩm này cũng đồng thời hỗ trợ nghiên cứu nguy cơ tăng huyết áp, nghiên cứu bệnh Động mạch vành và nghiên cứu nguy cơ tiểu đường… thông qua ứng dụng HUAWEI Research.

Các nghiên cứu khai thác dữ liệu thu thập trong quá trình đeo để cung cấp đánh giá nguy cơ cá nhân hóa: 24 giờ đối với nguy cơ tăng huyết áp, từ 3–4 ngày đối với bệnh động mạch vành và từ 3 - 14 ngày đối với nguy cơ tiểu đường. Sau khi người dùng kích hoạt nghiên cứu và thu thập đủ dữ liệu, kết quả có thể được hiển thị trong Tổng quan sức khỏe, bổ sung góc nhìn dài hạn bên cạnh các chỉ số tại thời điểm kiểm tra.

Tăng cường hệ sinh thái, Huawei ra mắt dòng HUAWEI WATCH 6 Series
Vào mỗi buổi sáng, chỉ số trạng thái sẵn sàng (Physical Readiness) sẽ giúp người dùng hiểu hơn về mức độ hồi phục

Một chỉ số không kém phần quan trọng khác đó chính là Thông tin chi tiết sức khỏe (Health Insights), được kết nối từ dữ liệu giấc ngủ, nhịp tim, tâm trạng và mức độ vận động để đưa ra các gợi ý cá nhân hóa, thiết thực. Vào mỗi buổi sáng, chỉ số trạng thái sẵn sàng (Physical Readiness) sẽ giúp người dùng hiểu hơn về mức độ hồi phục, từ đó cân nhắc kế hoạch làm việc, tập luyện và nghỉ ngơi phù hợp. Với những người thường xuyên di chuyển hoặc duy trì lịch trình cường độ cao, các thông tin này hỗ trợ việc điều chỉnh nhịp sống dựa trên tín hiệu của cơ thể.

Ngoài ra, HUAWEI WATCH 6 Series hỗ trợ nhiều bộ môn, từ đạp xe, chạy địa hình đến golf và lặn tự do. Riêng bản Pro bổ sung chế độ Thám hiểm (Expedition), cho phép tải trước lộ trình, điều hướng theo điểm mốc và sử dụng tính năng quay về thông minh. Các công cụ này mở rộng trải nghiệm của chiếc đồng hồ từ môi trường công việc đến những chuyến khám phá ngoài trời.

Tăng cường hệ sinh thái, Huawei ra mắt dòng HUAWEI WATCH 6 Series
Người dùng HUAWEI WATCH 6 Series cũng có thể thực hiện cuộc gọi nhờ vào kết nối di động eSIM có sẵn

Người dùng HUAWEI WATCH 6 Series cũng có thể thực hiện cuộc gọi mà không cần mang theo điện thoại, nhờ vào kết nối di động eSIM có sẵn, giúp thuận tiện khi chạy bộ hoặc ra ngoài trong thời gian ngắn.

Các cử chỉ điều khiển thông minh giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn, ví dụ như khi có cuộc gọi đến giữa cuộc họp, người dùng có thể tắt chuông bằng cử chỉ xoay cổ tay; hoặc thao tác chạm hai lần và trượt hai lần hỗ trợ điều khiển mà không cần liên tục chạm vào màn hình.

Đồng hồ còn mang đến 2 chế độ pin giúp người dùng lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu. Theo đó, ở chế độ tiêu chuẩn, bản 46 mm có thời lượng sử dụng thường xuyên lên đến 4,5 ngày, trong khi bản kích thước nhỏ đạt tối đa 3 ngày. Chế độ tiết kiệm có thể kéo dài thời lượng tương ứng lên đến 11 ngày và 7 ngày khi sử dụng ít, với một số tính năng được giới hạn. Khả năng sạc nhanh không dây cho phép bổ sung năng lượng sử dụng cả ngày chỉ sau 15 phút sạc.

HUAWEI WATCH 6 Series sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 25/11, với chương trình đặt trước trên các nền tảng thương mại điện tử từ 19/11.

Đặc biệt, từ nay đến hết 18/11, người dùng có thể truy cập gian hàng chính hãng Huawei trên các nền tảng để thu thập voucher Early Bird trị giá 500.000 đồng, áp dụng khi mua sản phẩm trong tháng đầu mở bán theo điều kiện chương trình.

Trong tháng đầu mở bán, khách hàng mua sản phẩm sẽ nhận bộ quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds 6i, 3 tháng trải nghiệm HUAWEI Health+, ưu đãi 1.000 đồng cho gói VIP Mặt Đồng Hồ và gói bảo hành HUAWEI Care Worry-Free 1 năm.

Gói thành viên HUAWEI Health+ mở thêm các quyền lợi như khóa tập luyện từ cơ bản đến nâng cao, Kế hoạch giữ dáng, Phân tích chế độ ăn và Kế hoạch tập luyện thông minh, theo điều kiện áp dụng.
Tăng cường hệ sinh thái, Huawei ra mắt dòng HUAWEI WATCH 6 Series
HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

Sản phẩm thứ hai cũng được lên kệ trong tháng 11 này đó chính là HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, mẫu tai nghe chống ồn chủ động có thời lượng sử dụng lên đến 80 ngày và được bán với giá từ 760.000 đồng

Sản phẩm đã được mở bán từ 10/11 vừa qua sẽ là một lựa chọn mới dành cho người dùng khi cần tìm kiếm một mẫu tai nghe không dây cho nhu cầu di chuyển, học tập, làm việc và giải trí.

Với ưu thế vượt trội về độ bền của pin khi cung cấp tối đa 10 giờ phát nhạc khi tắt chống ồn hoặc 7 giờ khi bật chống ồn cho một lần sạc đầy. Trong khi công nghệ sạc nhanh cho phép người dùng có thêm tối đa 4 giờ nghe nhạc chỉ với 10 phút sạc. Bên cạnh đó là các chế độ chống ồn đáp ứng nhiều không gian sử dụng, từ những chuyến đi nhiều tiếng ồn đến quán cà phê, văn phòng và thư viện. Chế độ động có thể tự nhận diện tiếng ồn xung quanh để điều chỉnh mức chống ồn phù hợp.

Khả năng kết nối đồng thời hai thiết bị trên nhiều hệ điều hành giúp chuyển đổi âm thanh thuận tiện giữa điện thoại và máy tính. Hay ứng dụng HUAWEI Audio Connect hỗ trợ quản lý và tùy chỉnh tai nghe, trong khi Bluetooth 6.0 mang lại kết nối ổn định, độ trễ thấp khi xem video hoặc chơi game.

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX đang mở bán độc quyền trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và cửa hàng trực tuyến HUAWEI Store, với mức giá chỉ từ 760.000 đồng.

Một thông tin không kém phần thú vị khác, đó là vào ngày mai, 12/11 tại Đông Quản, Trung Quốc, Huawei và Green SM sẽ công bố Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược, hướng tới kết nối dịch vụ di chuyển xanh với hệ sinh thái số Huawei trên toàn cầu. Hai bên sẽ phối hợp tích hợp và quảng bá ứng dụng Green SM trên AppGallery - kho ứng dụng chính thức do Huawei phát triển - đồng thời xây dựng ưu đãi dành riêng cho người dùng Huawei tại các thị trường Green SM hoạt động.

Hợp tác cũng bao gồm định hướng triển khai Green SM trên Atomic Service để phục vụ khách du lịch Trung Quốc sử dụng hệ sinh thái Huawei, cùng việc nghiên cứu tính năng đặt xe trên thiết bị đeo. Thỏa thuận mở ra cơ hội kết nối các thiết bị thông minh với dịch vụ thiết yếu, mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện và liền mạch hơn cho người dùng.

Tăng cường hệ sinh thái, Huawei ra mắt dòng HUAWEI WATCH 6 Series
Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ khai trương trong tháng 11 này

Và Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei cũng có thông báo chính thức về việc khai trương Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 này. Cửa hàng mới sẽ là nơi người dùng có thể trực tiếp khám phá hệ sinh thái sản phẩm, trải nghiệm tính năng, đồng thời được nhận tư vấn và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hậu mãi của Huawei.

Bên cạnh cửa hàng trực tuyến và hệ thống đối tác bán lẻ hiện có, cửa hàng mới sẽ giúp Huawei kết nối xuyên suốt các bước trong hành trình khách hàng, từ khám phá và lựa chọn thiết bị đến sử dụng và hỗ trợ sau khi mua hàng. Việc đưa mô hình này vào hoạt động là bước tiến trong định hướng phát triển dài hạn của hãng tại thị trường Việt Nam.

Chi tiết về các thông tin liên quan, truy cập thêm tại đây.

Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei HUAWEI WATCH 6 Series HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI đầu tiên tại Tp HCM hợp tác chiến lược với Green SM

Bài liên quan

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Cùng HUAWEI WATCH FIT 5 Series lan tỏa tinh thần sống năng động

Cùng HUAWEI WATCH FIT 5 Series lan tỏa tinh thần sống năng động

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Chính sách số
Chính phủ giao Bộ Công Thương hoàn thiện thiết kế thị trường điện cạnh tranh và nghiên cứu áp dụng giá bán lẻ điện hai thành phần trong năm 2026.
Petrolimex lãi quý III tăng 93% sao dòng tiền vẫn âm 2.488 tỷ?

Petrolimex lãi quý III tăng 93% sao dòng tiền vẫn âm 2.488 tỷ?

Kinh doanh
Petrolimex báo lợi nhuận quý III tăng 93% so với cùng kỳ. Cũng trong báo cáo, dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 2.488 tỷ đồng.
Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

Kinh doanh
Doanh thu hoạt động của Chứng khoán SHS vượt 1.000 tỷ đồng, song lợi nhuận quý III giảm 57,5% khi chi phí lãi vay gấp 4,9 lần cùng kỳ.
SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

Kinh doanh
SoftBank, Grab và PETROS công bố kế hoạch phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Malaysia, với vốn ban đầu dự kiến 1,85 tỷ USD.
Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Kinh doanh
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động cho vay tại hai chi nhánh Techcombank ở Tây Ninh và Đồng Tháp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

MITAS và Keysight đưa giải pháp kiểm thử an ninh mạng thời AI về Việt Nam

MITAS và Keysight đưa giải pháp kiểm thử an ninh mạng thời AI về Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 36°C
mây thưa
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 21°C
mây thưa
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
sương mờ
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 17°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 12/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16994 17264 17840
CAD 17490 17763 18378
CHF 30224 30598 31239
CNY 0 3808 3904
EUR 27859 28074 29149
GBP 33282 33669 34601
HKD 0 3143 3345
JPY 154 157 164
KRW 0 18 20
NZD 0 13958 14549
SGD 19447 19728 20296
THB 675 739 792
USD (1,2) 25420 0 0
USD (5,10,20) 25457 0 0
USD (50,100) 25484 25498 25864
Cập nhật: 12/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,489 25,489 25,869
USD(1-2-5) 24,470 - -
USD(10-20) 24,470 - -
EUR 27,877 27,899 29,271
JPY 156.24 156.52 166
GBP 33,422 33,512 34,678
AUD 17,213 17,275 17,939
CAD 17,669 17,726 18,384
CHF 30,436 30,531 31,447
SGD 19,558 19,619 20,394
CNY - 3,776 3,922
HKD 3,207 3,217 3,353
KRW 17.76 18.52 20.16
THB 725.12 734.08 785.67
NZD 13,942 14,071 14,494
SEK - 2,526 2,617
DKK - 3,739 3,872
NOK - 2,635 2,732
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,875.05 - 6,635.73
TWD 702.84 - 851.64
SAR - 6,723.85 7,084.72
KWD - 80,950 86,153
AED - 6,737 7,262
Cập nhật: 12/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,490 25,520 25,900
EUR 27,887 28,027 29,262
GBP 33,443 33,611 34,647
HKD 3,204 3,223 3,342
CHF 30,312 30,464 31,408
JPY 156.22 157.80 165.78
AUD 17,230 17,351 17,948
SGD 19,561 19,739 20,338
THB 730 745 782
CAD 17,653 17,777 18,374
NZD 14,050 14,608
KRW 18.64 20.63
Cập nhật: 12/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25470 25470 25880
AUD 17233 17333 18258
CAD 17667 17767 18778
CHF 30437 30467 32048
CNY 3790.1 3815.1 3950.5
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28038 28068 29791
GBP 33587 33637 35395
HKD 0 3300 0
JPY 157.2 157.7 168.21
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14086 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19609 19739 20462
THB 0 704.5 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13600000 13600000 14000000
SBJ 12000000 12000000 14000000
Cập nhật: 12/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,830
USD20 25,385 25,535 25,830
USD1 25,365 25,535 25,830
AUD 17,183 17,333 18,498
EUR 27,811 27,911 29,808
CAD 17,623 17,723 19,030
SGD 19,699 19,849 20,404
JPY 157.89 159.39 164.95
GBP 33,469 33,619 35,200
XAU 13,698,000 0 14,002,000
CNY 0 3,774 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/11/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
4 điểm nghẽn làm chậm giải ngân ngân sách khoa học công nghệ

4 điểm nghẽn làm chậm giải ngân ngân sách khoa học công nghệ

AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam kiện toàn nhân sự, số hóa hồ sơ đảng viên

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam kiện toàn nhân sự, số hóa hồ sơ đảng viên

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026