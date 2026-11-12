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Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Đình Tưởng
Đình Tưởng
09:32 | 12/11/2026
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Bộ Công Thương phê duyệt giá phát điện tối đa 3.209,98 đồng/kWh đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng, áp dụng từ ngày 11/11/2026.
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Ngày 11/11/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2987/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện năm 2026 đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Theo đó, mức giá tối đa được xác định là 3.209,98 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.

Việc xác lập khung giá phát điện tạo thêm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn, trong bối cảnh nhu cầu điều tiết phụ tải và tích hợp nguồn điện tái tạo vào hệ thống điện quốc gia ngày càng tăng.

Theo quyết định, Bộ Công Thương cũng công bố các thông số kỹ thuật và kinh tế sử dụng để tính toán mức giá tối đa. Cụ thể, thời gian xả điện trong một chu kỳ của hệ thống pin lưu trữ được xác định là 2 giờ, với số chu kỳ sạc - xả tối thiểu trong toàn bộ đời sống kinh tế là 8.000 chu kỳ.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tại Trạm biến áp 110 kV Phúc Sơn, Ninh Bình. Nguồn EVN
Hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tại Trạm biến áp 110 kV Phúc Sơn, Ninh Bình. Nguồn EVN

Đời sống kinh tế của hệ thống được xác định là 15 năm, tỷ lệ suy hao dung lượng bình quân 2% mỗi năm và hiệu suất chu kỳ sạc - xả đạt 85%. Đây là những thông số quan trọng để tính toán sản lượng điện, chi phí đầu tư và khả năng thu hồi vốn của hệ thống lưu trữ.

Bên cạnh đó, đơn giá điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất được sử dụng trong phương án tính toán là 1.146 đồng/kWh. Mức giá này là đầu vào của phương pháp xác định giá trần, không đồng nghĩa mọi dự án đều được mua điện sạc pin với cùng một mức giá.

Khung giá mới được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 62/2025/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 26/1/2026. Theo quy định, phạm vi áp dụng liên quan đến các hệ thống pin lưu trữ đấu nối vào hệ thống điện quốc gia ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên, công suất từ 10 MW trở lên, phục vụ nhu cầu hệ thống điện và phù hợp quy hoạch điện lực.

Đáng chú ý, mức 3.209,98 đồng/kWh là giá trần, không phải giá mua điện cố định được áp dụng tự động cho tất cả dự án. Giá dịch vụ phát điện cụ thể còn phụ thuộc phương án chi phí, điều kiện kỹ thuật và quá trình đàm phán hợp đồng giữa bên bán điện với bên mua điện.

Quy định cũng phân biệt hệ thống pin lưu trữ độc lập với hệ thống kết hợp nhà máy năng lượng tái tạo. Các dự án điện mặt trời, điện gió tích hợp pin lưu trữ thực hiện theo cơ chế giá tương ứng, không mặc nhiên áp dụng mức trần vừa được công bố.

Trước đó, Bộ Công Thương đã phê duyệt khung giá phát điện mặt trời năm 2026 tại Quyết định số 2946/QĐ-BCT, trong đó có các mức giá riêng cho nhà máy điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ theo từng khu vực và loại hình.

Trên thực tế, BESS đang được triển khai tại nhiều công trình điện. Theo EVN, đến cuối tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đưa hệ thống lưu trữ tại 24 trạm biến áp vào vận hành, thuộc giai đoạn đầu của kế hoạch lắp đặt 305 MW tại 47 trạm biến áp 110 kV.

Về nguyên lý, hệ thống BESS có thể tích điện trong thời gian nhu cầu thấp và phát điện khi phụ tải tăng cao, góp phần giảm áp lực lên lưới điện. Công nghệ này cũng hỗ trợ khai thác hiệu quả hơn các nguồn điện mặt trời, điện gió có sản lượng phụ thuộc thời tiết.

Việc ban hành khung giá có thể tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp cung cấp pin, bộ biến đổi điện, hệ thống điều khiển và dịch vụ tích hợp năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư vẫn phụ thuộc chi phí thiết bị, nguồn điện sạc, mức huy động thực tế và giá hợp đồng. Vì vậy, khung giá mới là bước hoàn thiện cơ chế thị trường, chưa đồng nghĩa mọi dự án BESS đều bảo đảm lợi nhuận.

Giá điện BESS 2026 pin lưu trữ năng lượng giá trần 3.209 98 đồng/kWh Bộ Công thương Quyết định 2987/QĐ-BCT

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
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NZD 0 14086 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
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KRW 0 0 0
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Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

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Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

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Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

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Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Petrolimex lãi quý III tăng 93% sao dòng tiền vẫn âm 2.488 tỷ?

Petrolimex lãi quý III tăng 93% sao dòng tiền vẫn âm 2.488 tỷ?

10 cơ sở đại học được lựa chọn tham gia đề án đào tạo chuyên sâu AI

10 cơ sở đại học được lựa chọn tham gia đề án đào tạo chuyên sâu AI

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

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Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026