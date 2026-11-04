Victoria ký hợp đồng 10 năm cho dự án điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ

Ngày 2/11/2026, Công ty Năng lượng Nhà nước Victoria (SEC) của Australia công bố hoàn tất thỏa thuận bao tiêu điện kéo dài 10 năm đối với tổ hợp điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ tại Glenrowan, phía đông bắc bang Victoria.

Thỏa thuận mới thay thế hợp đồng trước đây chỉ áp dụng cho nhà máy điện mặt trời công suất 102 MW, đồng thời bổ sung quyền tiếp cận hệ thống pin lưu trữ có công suất 102 MW, thời gian xả điện tối đa 4 giờ.

Như vậy, nếu vận hành ở công suất định mức trong 4 giờ, hệ thống pin có thể cung cấp khoảng 408 MWh điện năng. Việc tích hợp bộ lưu trữ cho phép tận dụng nguồn điện mặt trời sản xuất vào ban ngày để cung cấp trong các khung giờ nhu cầu tăng cao.

Nhà máy điện mặt trời Glenrowan thuộc sở hữu của Pacific Partnerships, đã vận hành từ tháng 5/2024. Đây là một trong những dự án được hỗ trợ thông qua chương trình phát triển năng lượng tái tạo VRET 2 của bang Victoria.

Toàn cảnh nhà máy điện mặt trời Glenrowan tại bang Victoria, Australia, nơi dự kiến tích hợp hệ thống pin lưu trữ công suất 102 MW. Ảnh: Green Street News.

Theo SEC, hợp đồng mới sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục nguồn điện và lưu trữ, nâng cao khả năng cung cấp điện cho các cơ quan chính phủ, khách hàng thương mại và công nghiệp.

Hiện SEC cung cấp điện tái tạo có hỗ trợ lưu trữ cho hơn 4.400 địa điểm trên toàn bang, tương đương khoảng 5% tổng nhu cầu điện của Victoria.

Ông Chris Miller, Tổng giám đốc SEC, cho biết thỏa thuận sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn lượng điện mặt trời sản xuất vào ban ngày và tăng khả năng cung ứng trong những thời điểm phụ tải cao.

Theo doanh nghiệp, hệ thống pin còn được kỳ vọng hỗ trợ độ ổn định của lưới điện, đồng thời tạo áp lực giảm giá điện trên thị trường bán buôn. Tuy nhiên, đây mới là hiệu quả dự kiến, chưa có số liệu vận hành thực tế để đánh giá.

Theo pv magazine Australia, hệ thống pin mang tên Chivers Road BESS dự kiến kết nối với hạ tầng lưới điện 33 kV hiện hữu tại nhà máy. SEC được tiếp cận khoảng 65% sản lượng điện từ hệ thống lưu trữ.

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là việc bổ sung pin lưu trữ vào nhà máy điện mặt trời đang hoạt động, thay vì phát triển một dự án độc lập. Mô hình này có thể giúp doanh nghiệp tận dụng hạ tầng kết nối sẵn có và điều chỉnh thời điểm cung cấp điện theo nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, thông tin công bố chưa làm rõ bên nào nắm quyền quyết định lịch nạp, xả điện, cơ chế phân chia doanh thu từ chênh lệch giá điện giữa giờ thấp điểm và cao điểm, cũng như mức giá bao tiêu trong hợp đồng 10 năm.

Ông David Lovell, Tổng giám đốc phụ trách năng lượng của Pacific Partnerships, đánh giá thỏa thuận với SEC là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp triển khai dự án pin lưu trữ quy mô lớn đầu tiên tích hợp với nhà máy điện mặt trời hiện hữu.

Theo SEC, dự án pin dự kiến chuyển sang giai đoạn xây dựng sau khi hoàn tất thu xếp tài chính. Vì vậy, việc ký hợp đồng bao tiêu chưa đồng nghĩa hệ thống lưu trữ đã được xây dựng hoặc đưa vào vận hành thương mại.