SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports

Esports mở rộng quy mô tại SEA Games 34

Thể thao điện tử (Esports) tiếp tục góp mặt trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 34 (SEA Games 34), dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 29/9/2027 tại Malaysia.

Theo danh sách được Ban Chấp hành Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông qua ngày 30/10/2026, đại hội có 43 môn thể thao với 473 nội dung tranh huy chương. Trong đó, Esports dự kiến tổ chức 13 nội dung thuộc 9 nhóm trò chơi, tăng đáng kể so với bốn tựa game tại SEA Games 33.

Các nội dung Esports sẽ diễn ra tại Imperial Hotel Kuching, thuộc bang Sarawak. Malaysia dự kiến tổ chức 11 nội dung dành cho nam và hai nội dung dành cho nữ. Danh sách thi đấu bao gồm những trò chơi quen thuộc như PUBG Mobile, PUBG PC, Mobile Legends: Bang Bang, Honor of Kings, Arena of Valor (Liên Quân Mobile) và Identity V. Ngoài ra, bóng đá điện tử eFootball và các nội dung đua xe mô phỏng cũng góp mặt.

Thể thao điện tử tiếp tục góp mặt trong chương trình thi đấu của SEA Games 34. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, Arena of Valor và Honor of Kings đều có nội dung dành cho nữ. Việc duy trì các nội dung này tiếp tục tạo cơ hội để những đội tuyển nữ tham gia tranh huy chương tại đấu trường khu vực.

Trước đó, Liên đoàn Thể thao Điện tử Malaysia (MESF) từng đề xuất đưa hơn 10 tựa game vào chương trình thi đấu. Chủ tịch MESF Muhammad Naim Al Amin Saharudin cho biết quá trình lựa chọn có sự trao đổi với các nhà phát hành, đồng thời xem xét khả năng cạnh tranh của đội tuyển chủ nhà.

Malaysia cũng đặt mục tiêu giành Huy chương Vàng ở hơn một nửa số tựa game được lựa chọn, qua đó tận dụng lợi thế sân nhà trong cuộc đua thành tích.

Đua xe mô phỏng xuất hiện, LMHT và VALORANT vắng bóng

Một trong những thay đổi đáng chú ý tại SEA Games 34 là sự xuất hiện của các nội dung đua xe điện tử, gồm E Racing Track Solo, E Racing Track Duo và E Racing Gran Turismo 7.

Khác với những trò chơi MOBA hay bắn súng vốn quen thuộc tại các kỳ SEA Games, đua xe mô phỏng tập trung vào kỹ năng điều khiển phương tiện trong môi trường kỹ thuật số.

Các vận động viên phải duy trì tốc độ, lựa chọn quỹ đạo di chuyển, kiểm soát phanh và xử lý tình huống khi tranh tài. Với những hệ thống mô phỏng chuyên dụng, người chơi còn có thể sử dụng vô lăng và bàn đạp để tái hiện thao tác lái xe thực tế.

LMHT và VALORANT không nằm trong danh sách nội dung Esports tại SEA Games 34. Ảnh: AltChar.

Việc bổ sung nhóm nội dung này giúp mở rộng phạm vi thi đấu Esports, đồng thời tạo cơ hội cho các vận động viên có thế mạnh về đua xe mô phỏng tham gia đấu trường khu vực.

Ở chiều ngược lại, hai tựa game nổi tiếng là Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) và VALORANT không xuất hiện trong danh sách được công bố. Đây đều là những trò chơi sở hữu hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và cộng đồng người hâm mộ đông đảo tại Đông Nam Á.

LMHT từng góp mặt tại SEA Games 31 năm 2022, khi đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng. Trong khi đó, VALORANT từng được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023. Sự vắng mặt của hai bộ môn khiến các tuyển thủ chuyên nghiệp không có cơ hội tranh huy chương tại SEA Games 34 nếu danh sách hiện tại được giữ nguyên.

Esports Việt Nam đứng trước bài toán chuẩn bị lực lượng

Việc Malaysia mở rộng số lượng nội dung thi đấu mang đến cả cơ hội lẫn thách thức cho Esports Việt Nam. Tại SEA Games 33, đoàn Esports Việt Nam giành hai Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc, qua đó cùng Thái Lan dẫn đầu về số Huy chương Vàng của bộ môn.

Những kết quả này tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục cạnh tranh ở các trò chơi có lực lượng tuyển thủ mạnh như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile và những nội dung thể thao điện tử trên thiết bị di động.

SEA Games 34 mở rộng quy mô Esports mang đến cả cơ hội lẫn thách thức cho Việt Nam. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, việc bổ sung đua xe mô phỏng và thay đổi danh sách trò chơi đòi hỏi các đội tuyển phải chủ động điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị.

Bên cạnh việc duy trì thế mạnh ở những nội dung quen thuộc, Esports Việt Nam cần đánh giá khả năng phát triển lực lượng tại các bộ môn mới, từ đó lựa chọn vận động viên và xây dựng chương trình tập luyện phù hợp.

Với 13 nội dung tranh huy chương dự kiến, SEA Games 34 không chỉ mở rộng quy mô Esports mà còn đặt ra cuộc cạnh tranh mới giữa các quốc gia Đông Nam Á. Khả năng thích nghi với chương trình thi đấu sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định thành tích của các đoàn tại Malaysia năm 2027.