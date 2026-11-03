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Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội

La Giang

La Giang

17:19 | 03/11/2026
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Điểm nhấn nổi bật của mùa Giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026 là tính ứng dụng thực tiễn vượt trội, bám sát trục bài toán then chốt: “Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai”. Không dừng lại ở những ý tưởng trên giấy, top các startup và nhóm sinh viên tham gia vòng chung kết đều là những mô hình đã có sản phẩm, có khách hàng và giải quyết trực diện những nỗi nhức nhối của xã hội.
Tuổi Trẻ Startup Award 2026 tìm 30 startup công nghệ lõi cho đô thị tương lai

iSchoolBus với hơn 25 trường học đang sử dụng hiệu quả

Đứng trong top 10 của Giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026, Startup iSchoolBus giải bài toán về tối ưu tuyến, an toàn, chi phí phù hợp, tiện lợi và linh hoạt nhu cầu với những thay đổi phát sinh để mang lại lợi ích cho học sinh, phụ huynh, nhà trường, nhà xe và giao thông đô thị. Hiện iSchoolBus được hơn 25 trường sử dụng, phục vụ việc đưa đón học sinh mỗi năm.

iSchoolBus nền tảng phần mềm chuyên biệt do Team Liberal Technology phát triển, nhằm phục vụ quản lý, vận hành xe đưa đón học sinh. CEO Giáp Hoàng Long (42 tuổi, Hà Nội) là nhà sáng lập dự án iSchoolBus cho biết, ý tưởng về một hệ thống xe đưa đón học sinh được Liberal Technology ấp ủ trong nhiều năm.

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội
iSchoolBus được vinh danh tại giải thưởng Tuổi Trẻ Startup Award 2026. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ban đầu, bài toán chỉ xoay quanh một trường học. Nhưng càng vận hành, đội ngũ phát triển càng nhận ra việc đưa đón học sinh có rất nhiều vấn đề thường gặp phải như: số lượng học sinh thay đổi, điểm đón thay đổi, lịch học khác nhau, có em đi xe buổi sáng nhưng buổi chiều không sử dụng, có trường hợp phát sinh đột xuất trong ngày… Gom tất cả các yếu tố bất định và có khả năng thay đổi lại để làm cho nó ổn trở thành cách tiếp cận mà đội ngũ Liberal Technology lựa chọn.

Thành công của iSchoolBus không chỉ theo dõi chiếc xe đang ở đâu mà kết nối nhiều bên cùng tham gia vào quá trình vận hành, từ nhà trường, phụ huynh, tài xế, người giám sát đến đơn vị vận hành. Đây là một trong những startup vào vòng chung kết - "Chinh phục" của Giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026 đã có sản phẩm, có khách hàng.

Giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026 do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức, với sự phối hợp Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), AgriS (Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) và Tập đoàn VinaCapital. Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI), Đại học Quốc gia TP.HCM - tham gia với vai trò cố vấn chương trình.

Hơn 200 hồ sơ tham dự Tuổi Trẻ Startup Award 2026

Tuổi Trẻ Startup Award 2026 được phát động từ ngày 12/8 đến 15/10/2026, thu hút hơn 200 hồ sơ tham dự. Qua vòng sàng lọc, hơn 70 hồ sơ đáp ứng yêu cầu được đưa vào sơ khảo. Trong đó, 30 hồ sơ doanh nghiệp khởi nghiệp và 10 dự án sinh viên có điểm số cao nhất được chọn vào vòng đánh giá của Hội đồng chuyên môn.

Quy trình tuyển chọn gồm bốn vòng: sàng lọc, sơ khảo, chung khảo và chung kết - "Chinh phục". Các hồ sơ được đánh giá dựa trên tính đổi mới sáng tạo, giải pháp công nghệ, khả năng ứng dụng, tác động kinh tế - xã hội, mô hình kinh doanh và năng lực triển khai. Đặc biệt tại vòng chung kết - "Chinh phục" diễn ra chiều 31/10, các startup trình bày giải pháp, kết quả triển khai và định hướng phát triển, đồng thời trả lời phản biện từ Hội đồng chuyên môn.

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội
Một trong những chức năng chính của iSchoolBus là theo dõi vị trí phương tiện theo thời gian thực thông qua GPS. Ảnh: Liberal Technology

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn cho biết, mùa giải 2026 hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW, tập trung vào ba lĩnh vực: công nghệ tài chính và kinh tế số; hạ tầng, giao thông và logistics; an sinh xã hội và phát triển bền vững. Do đó, các dự án năm nay thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề thực tế trong đời sống và sản xuất. Các nhóm khởi nghiệp ứng dụng AI để nâng năng suất, hỗ trợ thương mại điện tử, dịch thuật và giao tiếp quốc tế; đồng thời phát triển giải pháp an toàn lao động, vật liệu sinh học và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp.

Các startup tham gia vòng "Chinh phục" thuộc ba nhóm lĩnh vực:

Hạ tầng, giao thông và logistics có: Anta Bus - Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ SmartAnt; iSchoolBus - Công ty TNHH Công nghệ Liberal.

An sinh xã hội và phát triển bền vững có: BIOWRAPS - Công ty cổ phần Giải pháp BioWrap; Brain-Life - Công ty cổ phần Công nghệ Brain-Life Link; LAB2LIFE - Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ LAB2LIFE; HAPBIO - Công ty cổ phần Công nghệ Xanh HAPBIO; Vua Thợ - Công ty TNHH Công nghệ Vua Thợ.

Công nghệ tài chính và kinh tế số có: BA3 - Công ty TNHH BA3; Doctranslate.io - Công ty TNHH THINKPROMPT; Easy AI - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Easy AI; Minz AI - Công ty cổ phần Minz AI.

Hai dự án khởi nghiệp sinh viên được vinh danh là A-EYE FRUIT - nền tảng kiểm soát chất lượng nông sản và GEOCARBON - ứng dụng AI đo đếm carbon rừng (dMRV).

Vào chiều ngày 31/10, vòng chung kết và lễ trao giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026 diễn ra tại Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ban tổ chức đã trao giải Ngôi sao vàng khởi nghiệp cho Doctranslate.io - nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch thuật đa ngôn ngữ. Dự án nhận phần thưởng tiền mặt 100 triệu đồng cùng gói truyền thông có giá trị tương đương.

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội
Đội ngũ phát triển iSchoolBus. Ảnh: Liberal Technology

Dự án BioWraps đoạt giải Ngôi sao bạc khởi nghiệp, nhận 50 triệu đồng. Các giải còn lại trong nhóm 11 startup nhận 30 triệu đồng mỗi giải. Mỗi giải thưởng đều đi kèm gói truyền thông trên Tuổi Trẻ có giá trị tương đương tiền mặt, hỗ trợ các dự án giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Hai giải dành cho dự án khởi nghiệp sinh viên, mỗi giải 10 triệu đồng, được trao cho A-Eye Fruit và GEOCARBON. Trong đó, A-Eye Fruit có sự tham gia của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang. GEOCARBON là dự án của sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đánh giá chất lượng các startup tham gia Giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua quá trình đánh giá 30 hồ sơ startup và 10 dự án sinh viên trong tổng số hàng trăm hồ sơ ứng tuyển, cùng những phần trình bày và trao đổi trực tiếp tại vòng chung kết, Hội đồng chuyên môn có cơ hội nhìn nhận khá toàn diện về những nỗ lực đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ.

“Điều đáng khích lệ là các dự án đã xuất phát từ những vấn đề khá cụ thể của cuộc sống, thay vì chỉ bắt đầu từ một công nghệ mới, ngày càng có nhiều người trẻ nhìn thấy cơ hội sáng tạo từ chính những thách thức của xã hội”, ông Phạm Phú Ngọc Trai nhận định.

Ra đời năm 2019 với tên gọi Golf for Start-Up, Tuổi Trẻ Startup Award phát triển từ hoạt động thể thao gây quỹ thành giải thưởng dành cho cộng đồng khởi nghiệp. Qua các mùa, chương trình thu hút khoảng 1.200 startup và vinh danh gần 200 cá nhân, doanh nghiệp.

Tuổi Trẻ Startup Award 2026 iSchoolBus

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,900 138,900
Hà Nội - PNJ 134,900 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,900 138,900
Miền Tây - PNJ 134,900 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,900 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,900 138,900
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,760 14,060
Miếng SJC Nghệ An 13,760 14,060
Miếng SJC Thái Bình 13,760 14,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,530 13,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,530 13,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,530 13,930
Trang sức 99.9 13,210 13,810
Trang sức 99.99 13,220 13,820
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,376 14,062
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,376 14,063
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,337 1,377
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,337 1,378
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,317 1,367
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,347 135,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,885 102,685
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,315 93,115
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,745 83,545
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,054 79,854
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,736 5,716
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
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