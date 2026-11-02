Bộ GD-ĐT: Đại học không được ép đóng gộp học phí

Tại văn bản số 7526/BGDĐT-KHTC gửi các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về học phí năm học 2026-2027. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học phải rà soát việc xác định mức thu học phí đối với từng trình độ, ngành và chương trình đào tạo, bảo đảm tuân thủ Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Đối với những ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn so với năm học trước, các trường cần rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu việc xác định, điều chỉnh học phí phải đúng nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền và quy định pháp luật; hạn chế điều chỉnh tăng học phí ở mức cao, đột ngột, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Về cơ chế thu học phí, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng Điều 12 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP. Cụ thể, học phí được thu định kỳ hằng tháng. Trường hợp người học tự nguyện, nhà trường mới có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục đại học, thời gian thu học phí tối đa là 10 tháng/năm.

Với các trường tổ chức thu học phí theo tín chỉ, tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học. Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô đun phải tuân thủ khoản 9 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, bảo đảm phương pháp tính đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của người học.

Sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với những ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn. Các trường cần phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên theo quy định.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu rà soát, đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo thuận lợi cho người học tiếp cận chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, tín dụng và học bổng; hạn chế tối đa tình trạng người học phải ngừng học do khó khăn về tài chính.

Các cơ sở giáo dục đại học phải tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách học phí, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Việc thu học phí phải đúng mức, đúng lộ trình đã công bố và các cam kết với người học. Các trường không được tùy tiện điều chỉnh mức thu, đặt ra các khoản thu không đúng quy định hoặc thiếu minh bạch trong quá trình tổ chức thu.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về việc xác định, quyết định, công khai và tổ chức thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định pháp luật; đồng thời chủ động kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các khoản thu không đúng quy định và giải trình về các khoản thu, học phí khi có yêu cầu.