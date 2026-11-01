Thanh toán bằng VietQRGlobal, tiện ích hơn cho du khách khi đến Việt Nam

Chương trình do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Payoo triển khai, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện cùng nhiều ưu đãi xuyên suốt hành trình của du khách: từ khi đặt chân xuống sân bay đến khi ăn uống, mua sắm trong thành phố.

Chương trình do NAPAS và Payoo triển khai tại các cửa hàng miễn thuế và các trung tâm thương mại, cửa hàng sử dụng thiết bị Payoo POS

Chương được NAPAS và Payoo triển khai tại các cửa hàng miễn thuế của JALUX TASECO tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Phú Quốc và tại các cửa hàng sử dụng thiết bị Payoo POS và chấp nhận phương thức thanh toán này trong các trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, Thanh Hóa, Hạ Long, Đà Nẵng, Bình Tân.

Diễn ra ngay trong mùa cao điểm du lịch cuối năm, với các điểm áp dụng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhờ vậy, du khách có thể thanh toán qua VietQRGlobal và tận hưởng ưu đãi ở nhiều chặng của chuyến đi, từ sân bay đến các điểm mua sắm, ăn uống, góp phần đưa thanh toán xuyên biên giới trở thành một lựa chọn thuận tiện hơn cho du khách tại Việt Nam.

Chương trình triển khai trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam duy trì đà tăng trưởng

Chương trình được triển khai trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 11,8 triệu lượt, chiếm gần 74% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo ghi nhận của NAPAS, trong 8 tháng đầu năm, số giao dịch VietQRGlobal của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần, trong khi giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng thị trường Trung Quốc, trong tháng 8/2026, giao dịch thanh toán của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của UPI và AliPay để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng tương ứng gấp 3 lần về số lượng giao dịch và gấp 4 lần về giá trị giao dịch so với tháng 4/2026.

Với việc hoàn thành kết nối các với nền tảng thanh toán của Trung Quốc (UPI, Alipay và mới đây là kết nối với Weixin Pay), giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới với quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Có thể nói với VietQRGlobal, du khách có thể dễ dàng dùng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của mình để quét mã QR tại điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam. Trong khi đó, đơn vị bán hàng cũng sẽ nhận được tiền thanh toán bằng đồng Việt Nam và có cơ hội phục vụ tập khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Với VietQRGlobal, du khách có thể dễ dàng dùng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của mình để quét mã QR tại điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.

“NAPAS đã kết nối VietQRGlobal với hệ thống thanh toán của nhiều nước trong khu vực. Trong thời gian vừa qua, lượng giao dịch của du khách quốc tế đến Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong mùa cao điểm du lịch cuối năm, chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng Payoo mở rộng điểm chấp nhận thanh toán và triển khai ưu đãi tại những địa điểm thu hút đông khách quốc tế. Chúng tôi mong mỗi du khách đến Việt Nam đều có trải nghiệm thanh toán dễ dàng như ở nhà, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè quốc tế." Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS, chia sẻ.

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Payoo, cho biết: “Trong hành trình khám phá Việt Nam, du khách quốc tế luôn tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực, mua sắm mang dấu ấn địa phương. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn triển khai chương trình ưu đãi tại những điểm chạm gần gũi với nhu cầu thực tế của du khách. Ở phía du khách, họ thanh toán dễ dàng như ở nhà. Ở phía doanh nghiệp, họ phục vụ lượng khách quốc tế ở giai đoạn cao điểm mà không phải thay đổi quy trình vận hành. Payoo luôn sẵn sàng vai trò bảo đảm từng giao dịch được xử lý thông suốt."