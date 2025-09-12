Kinh tế số
Payoo và JCB Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mới

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:43 | 12/09/2025
Theo đó, từ 09/2025 đến 3/2026, chương trình ưu đãi “JCB Happy Weekend” sẽ mang cơ hội đến cho các chủ thẻ JCB tận hưởng ưu đãi hấp dẫn tại hơn 2.000 cửa hàng có liên kết với Payoo trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ siêu thị, nhà sách, cửa hàng ăn uống, thời trang, nội thất và công nghệ.
Payoo và JCB Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mới
Payoo và JCB Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi JCB "Happy Weekend"

Trong nhiều năm qua, JCB và Payoo đã duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt này, và cùng nhau triển khai nhiều chương trình ưu đãi sáng tạo, góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Trong lần hợp tác này, chương trình “JCB Happy Weekend” không chỉ mang đến những ưu đãi đặc biệt, mà còn là hoạt động khởi đầu trong chuỗi chiến dịch đồng hành cùng định hướng thương hiệu mới “Japan Cùng Bạn” của JCB Việt Nam. Với thông điệp “Japan Cùng Bạn” không chỉ khẳng định chất lượng chuẩn Nhật Bản mà còn thể hiện tinh thần gắn kết, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong hành trình trải nghiệm mua sắm và thanh toán.

Payoo và JCB Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mới
“JCB Happy Weekend” là chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng sử dụng thẻ JCB

“JCB Happy Weekend” là chương trình ưu đãi quy mô lớn, đặc biệt tập trung vào các ngày cuối tuần - thời điểm mua sắm cao điểm của người tiêu dùng. Điều này không chỉ tạo thêm động lực chi tiêu, mà còn mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho khách hàng khi trải nghiệm các dịch vụ cùng thẻ JCB.

Cụ thể, khách hàng sử dụng thẻ JCB sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn:

Ưu đãi giảm 500.000 đồng;

Áp dụng cho đơn hàng từ 8 triệu đồng tại các cửa hàng và website của FPT Shop; tại cửa hàng và website của PNJ'

Áp dụng cho đơn hàng từ 6 triệu đồng tại cửa hàng trang sức Pandora;

Ưu đãi giảm 30%;

Giảm tối đa 500.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng tại chuỗi trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông, Long Biên, Hải Phòng, Huế, Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương và tại trang thương mại điện tử AEONESHOP.

Giảm tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng tại các cửa hàng Trà sữa KOI Thé, KOI Café và Trung Nguyên Legend Coffee, Trung Nguyên E-Coffee.

Giảm tối đa 1 triệu đồng cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng tại cửa hàng và website thương hiệu nội thất Nhật Bản Nitori.

Payoo và JCB Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mới
Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt

Chia sẻ về chương trình hấp dẫn này, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt chia sẻ: “Payoo luôn cam kết đổi mới công nghệ, nâng cấp hạ tầng và mở rộng mạng lưới đối tác để đồng hành cùng JCB trong việc mang đến trải nghiệm thanh toán chuẩn Nhật Bản cho người tiêu dùng Việt Nam. “JCB Happy Weekend” không chỉ tạo ra ưu đãi hấp dẫn, mà còn là cách để JCB và Payoo cùng nhau mang đến tiện ích, niềm vui và sự gắn kết bền vững hơn với người dùng trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến và cần được cá nhân hóa.”

Payoo và JCB Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mới
“JCB Happy Weekend” được vận hành trên nền tảng khuyến mại (Promotion Platform) do Payoo tự phát triển

“JCB Happy Weekend” được vận hành trên nền tảng khuyến mại (Promotion Platform) do Payoo tự phát triển, một nền tảng công nghệ hiện đại được xây dựng trên hệ thống kỹ thuật tiên tiến và mạng lưới đối tác rộng khắp. Nền tảng này cho phép kích hoạt ưu đãi tức thì, triển khai nhanh chóng và đồng bộ trên toàn hệ thống, đồng thời đảm bảo quản lý minh bạch và chính xác cho từng giao dịch.

Promotion Platform giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu vận hành cho các ngân hàng, tổ chức thẻ và nhà bán lẻ. Qua đó, Payoo không chỉ dừng lại ở vai trò trung gian thanh toán mà còn trở thành “hạ tầng công nghệ tài chính” đứng sau sự thành công của nhiều chiến dịch khuyến mại lớn, kết nối chặt chẽ giữa đơn vị tài trợ (ngân hàng, tổ chức thẻ) với nhà bán lẻ và người tiêu dùng, hình thành một hệ sinh thái ưu đãi toàn diện và bền vững.

Payoo JCB Việt Nam JCB Happy Weekend chương trình ưu đãi cho chủ thẻ JCB

