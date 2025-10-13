Doanh nghiệp số
Chương trình 'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng' bước vào năm thứ 3 liên tiếp

Hùng Cường

Hùng Cường

10:44 | 13/10/2025
Đây là chương trình an sinh xã hội do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) chung tay thực hiện nhằm tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ yếu thế.
Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" bước vào năm thứ 3 liên tiếp
Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” bước vào năm thứ 3 liên tiếp

Được biết, trong năm 2024 vừa qua, chương trình đã trao tặng hơn 2,000 suất tầm soát miễn phí và 200 suất hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân có rủi ro mắc bệnh cao. Tiếp nối thành công đó, năm nay, chương trình đặt mục tiêu tập trung vào xét nghiệm HPV, một phương pháp sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Ung thư đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với phụ nữ tại Việt Nam, trong đó các loại ung thư thường gặp nhất gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến giáp. Đáng chú ý, có tới 50-80% bệnh nhân phát hiện mắc ung thư ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị kém hiệu quả. Trong số đó, ung thư cổ tử cung đặc biệt đáng lo ngại, khi ước tính gần 85% người có nguy cơ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời

Những số liệu trên cho thấy sự cấp thiết của việc tầm soát ung thư từ sớm để góp phần cải thiện đáng kể kết quả điều trị và giúp phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân.

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" bước vào năm thứ 3 liên tiếp
Bước sang năm thứ 3 của chương trình, Ban tổ chức không chỉ nâng cấp nhiều điểm mới thiết thực hơn

Trong những năm qua, chương trình đã và đang mang đến sự hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thiết thực, khoa học và hướng đến cộng đồng phụ nữ. Bước sang năm thứ 3 của chương trình, Ban tổ chức không chỉ nâng cấp nhiều điểm mới thiết thực hơn, mà đối tượng của chương trình cũng được mở rộng tới những phụ nữ yếu thế như nhóm phụ nữ lao động ngoại tỉnh mưu sinh đường phố, bán hàng rong, giúp việc gia đình, công nhân… trong độ tuổi từ 30 - 50 đang tạm trú tại Hà Nội và TP. HCM. Đặc biệt là những người mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ.

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" bước vào năm thứ 3 liên tiếp
Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” bước vào năm thứ 3 liên tiếp

Để thực hiện chiến dịch, NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục mục tiêu biến mỗi hành động chạm thẻ, mỗi bước chân nhỏ bé thành động lực để viết tiếp câu chuyện sức khỏe bền vững cho phụ nữ

Để thực hiện chiến dịch, NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục mục tiêu biến mỗi hành động chạm thẻ, mỗi bước chân nhỏ bé thành động lực để viết tiếp câu chuyện sức khỏe bền vững cho phụ nữ Việt Nam. Theo đó, mỗi giao dịch chạm thẻ NAPAS hoặc Mastercard tại các điểm chấp nhận thanh toán liên kết với Payoo sẽ đóng góp 2.010 đồng. Và mỗi km hoàn thành trong giải chạy trực tuyến “Bước chạy sống khỏe” cũng tiếp tục đóng góp thêm 2.010 đồng. Riêng với giải chạy trực tiếp do Ban Tổ chức phát động tại trường, mỗi km sẽ tương ứng với 20.100 đồng. Tất cả được sử dụng để hỗ trợ hoạt động tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe cho những phụ nữ chưa có điều kiện thăm khám.

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" bước vào năm thứ 3 liên tiếp
Chiến dịch còn ra mắt chuỗi hoạt động cộng đồng trên cả nền tảng số

Ngoài ra, chiến dịch còn ra mắt chuỗi hoạt động cộng đồng trên cả nền tảng số và sự kiện trực tiếp. Đáng chú ý là Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Tầm soát ung thư sớm: Hành trình chủ động vì sức khỏe”. Chương trình quy tụ các chuyên gia y tế, chuyên gia tâm lý và người thụ hưởng nhằm lan tỏa kiến thức y khoa, giúp cộng đồng hiểu về tầm quan trọng của tầm soát ung thư sớm, khuyến khích lối sống lành mạnh và xây dựng thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó là hoạt động thể thao “Bước chạy sống khỏe”, một sáng kiến kết hợp hình thức chạy bộ trên nền tảng số và giải chạy trực tiếp được tổ chức ở các trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM. Nỗ lực này không chỉ khuyến khích người trẻ nuôi dưỡng lối sống lành mạnh mà còn truyền đi thông điệp về trách nhiệm cộng đồng trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế.

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" bước vào năm thứ 3 liên tiếp
Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” bước vào năm thứ 3 liên tiếp

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết: “Với vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, trong nhiều năm qua NAPAS luôn đề cao trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn qua từng hành động. Thông qua mỗi giao dịch chạm, chúng tôi mong muốn cùng các đối tác đóng góp những điều thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng, đặc biệt là những nhóm người yếu thế – những người cần được sẻ chia và tiếp thêm hy vọng. Chúng tôi tin rằng sự kết nối từ thanh toán đến trái tim sẽ tạo nên những thay đổi tích cực, hướng tới một xã hội phát triển, khỏe mạnh và nhân ái.”

“Làm hiệu quả bằng cách làm tốt” luôn là triết lý của Mastercard, thể hiện cách doanh nghiệp quan tâm đến thế giới chúng ta đang sống - mang đến tác động tích cực cho con người và cộng đồng. Mastercard vinh dự được tiếp tục hợp tác cùng NAPAS và Payoo triển khai sáng kiến đầy ý nghĩa này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm, đồng thời mang đến gói tầm soát và xét nghiệm HPV hoàn toàn miễn phí cho hàng nghìn phụ nữ yếu thế. Sáng kiến này không chỉ mang đến cho phụ nữ cơ hội để được sống một cách trọn vẹn nhất và khám phá tiềm năng mà còn trao cho chủ thẻ cơ hội đóng góp và tạo ra những tác động tích cực, lâu dài đối với tầng lớp dễ bị tổn thương của xã hội,” ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ.

Đại diện Payoo, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt, đơn vị phát triển nền tảng thanh toán Payoo nhấn mạnh: “Payoo luôn xem sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của mình. Chúng tôi tự hào khi đồng hành cùng NAPAS, Mastercard không chỉ thúc đẩy xã hội số, kinh tế số tại Việt Nam mà còn tiên phong trở thành chiếc cầu nối để mỗi giao dịch thường ngày của người dân tại mạng lưới các điểm thanh toán liên kết đều góp phần viết tiếp hành trình sống khỏe mạnh, hạnh phúc cho phụ nữ Việt Nam.”

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" bước vào năm thứ 3 liên tiếp
Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, đồng hành từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội

Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, đồng hành từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các bệnh viện đối tác cũng như các đơn vị đối tác, ngân hàng, nhà bán lẻ, trường đại học,... để cùng nhau tạo nên những thay đổi tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn phụ nữ yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái và yêu thương đến cộng đồng.

Thông tin về chương trình xem thêm tại https://chamsechia.payoo.vn/

Payoo Chạm sẻ chia Chạm sẻ chia, Trao hy vọng an sinh xã hội phụ nữ tại Việt Nam xét nghiệm HPV

Đầu tháng 10/2025, miền Bắc và miền Trung liên tiếp hứng chịu hai cơn bão lớn (bão số 10 và bão số 11) gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã nhanh chóng triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ khách hàng và ủng hộ người dân, khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Cùng Tiger Beer gặp gỡ các huyền thoại CLB Manchester United

Cùng Tiger Beer gặp gỡ các huyền thoại CLB Manchester United

Đó là những huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United, bao gồm Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani và Wes Brown. Họ đến Việt Nam để tham dự sự kiện Chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025.
CareerViet công bố Bảng xếp hạng

CareerViet công bố Bảng xếp hạng 'Doanh nghiệp Yêu thích 2025 – Enterprise of Choice' do người lao động bình chọn.

Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp Yêu thích 2025” do CareerViet công bố đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn của người lao động. Kết quả cho thấy các thương hiệu lớn như Vinamilk, Samsung, Masan Consumer tiếp tục khẳng định vị thế về môi trường làm việc lý tưởng, văn hóa gắn kết và chiến lược phát triển bền vững.
Samsung chung tay giúp người dân vùng bão lũ tái thiết cuộc sống

Samsung chung tay giúp người dân vùng bão lũ tái thiết cuộc sống

Theo đó, người dân tại các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang sẽ được miễn phí việc kiểm tra, tiền công sửa chữa, giảm 50% giá linh kiện sửa chữa.
Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Theo Google chương trình ưu đãi 1 năm sử dụng miễn phí sử dụng gói Google AI Pro dành cho các bạn sinh viên Việt Nam (từ 18 tuổi trở lên) để giúp các bạn có trải nghiệm học tập hiệu quả hơn.
