Chi tiêu dịp Tết Nguyên đán phát tín hiệu tích cực, Trung Quốc chưa vội tung gói kích thích lớn. Ảnh: Getty.

Tại Trung Quốc, theo số liệu chính thức, kỳ nghỉ lễ kết thúc vào thứ Hai 23/2, ghi nhận sự gia tăng đồng đều trên nhiều lĩnh vực, từ đặt phòng khách sạn, du lịch cho tới mua sắm miễn thuế. Riêng lưu lượng hành khách đường sắt đạt kỷ lục hơn 18,7 triệu lượt trong một ngày, phản ánh nhu cầu đi lại và tiêu dùng đang hồi phục.

Dữ liệu vượt kỳ vọng cho thấy các biện pháp hỗ trợ gần đây của chính phủ đang phát huy hiệu quả. Báo cáo của CCB International Securities nhận định chi tiêu cho trải nghiệm như du lịch và giải trí tiếp tục tăng nhanh hơn so với hàng hóa truyền thống – một xu hướng tiêu dùng ngày càng rõ nét hậu đại dịch.

Không giống Mỹ với các gói phát tiền trực tiếp, Bắc Kinh tập trung vào các biện pháp có mục tiêu như chương trình đổi xe cũ, phiếu mua hàng và hỗ trợ ngành dịch vụ. Giới phân tích cho rằng định hướng này khó thay đổi trong ngắn hạn.

“Các nhà hoạch định chính sách nhiều khả năng sẽ tận dụng đà tích cực từ kỳ nghỉ lễ và triển khai các biện pháp nới lỏng có chọn lọc, từng bước, xoay quanh kỳ họp Lưỡng hội vào tháng Ba,” CCB International cho biết.

Thủ tướng Lý Cường dự kiến công bố các mục tiêu kinh tế và ưu tiên chính sách năm nay vào ngày 5/3.

Người tiêu dùng vẫn nhạy cảm với giá cả

Dù du lịch phục hồi mạnh, người tiêu dùng Trung Quốc vẫn tỏ ra thận trọng. Số chuyến đi tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng chi tiêu chỉ tăng 5,5% – thấp hơn mức tăng của năm trước. Đáng chú ý, chi tiêu bình quân mỗi chuyến du lịch giảm 0,2%, cho thấy áp lực giảm phát vẫn hiện hữu, theo phân tích dữ liệu chính thức của CNBC.

Nhận định của Morgan Stanley cho rằng kỳ nghỉ dài hơn giúp cải thiện tâm lý, nhưng ngân sách hộ gia đình vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.

Du lịch và dịch vụ dẫn dắt phục hồi

H World Group cho biết nhu cầu phòng khách sạn gia đình tăng mạnh trong dịp lễ. Các điểm đến có tỷ lệ lấp đầy trên 90% chủ yếu tập trung tại miền Nam và ven biển, trong đó có Tam Á thuộc đảo Hải Nam.

Chính sách mở rộng mua sắm miễn thuế tại Hải Nam đã giúp doanh thu bán hàng không thuế trong kỳ nghỉ tăng 30,8%, đạt 2,72 tỷ nhân dân tệ.

Nền tảng Fliggy của Alibaba ghi nhận lượng đặt phòng khách sạn và tour công viên giải trí tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, trong khi các điểm đến xa như Altay (Tân Cương) hay Pu’er (Vân Nam) cũng chứng kiến mức tăng tương tự.

Theo giới chuyên gia, trọng tâm của Bắc Kinh hiện nay là giữ tăng trưởng tiêu dùng không giảm xuống dưới “ngưỡng an toàn” khoảng 2–3%, thay vì kích thích ồ ạt. Ông Liqian Ren, giám đốc Modern Alpha tại WisdomTree, cho rằng chiến lược này phản ánh ưu tiên ổn định dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc.