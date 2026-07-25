Đi tìm lời giải cho sự thành công của JBL trên sàn TMĐT

Có thể nói doanh số luôn duy trì với tốc độ tăng trưởng trên 50% của JBL trên sàn TMĐT Lazada trong hai năm gần đây đã giúp JBL giữ vững vị trí số 1 ngành thiết bị âm thanh 2 năm liên tiếp.

Chỉ tính riêng quý 2 vừa qua, GMV của JBL đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gấp 2 lần so với cùng kỳ, trong đó sản phẩm đóng góp nhiều nhất vào doanh số này phải kể đến loa di động Go 5, Charge 6 và tai nghe TWS Wave Flex 2.

Theo đại diện Lazada thì “Điều này phản ánh chính xác xu hướng tiêu dùng hiện tại, khi giới trẻ đang cho thấy mức độ hưởng ứng rất tích cực đối với các dải sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu.”

Sau 2 năm xây dựng gian hàng trên Lazada, JBL đã liên tục duy trì vị thế số 1 về doanh số

Rõ ràng, xu hướng sử dụng loa bluetooth đồng hành trong những chuyến đi, hay tai nghe chống ồn để phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc, cho đến việc mua sắm những bộ dàn soundbar để nâng tầm giải trí tại gia… chính là cơ hội để JBL có được thành công này.

Nếu như xu hướng trên là điều kiện cần, thì điều kiện đủ giúp JBL có được kết quả này lại đến từ phía người tiêu dùng. Bên cạnh việc tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của thương hiệu, thì việc người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm tại các gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử nhờ sự tiện lợi, nhiều ưu đãi mà vẫn bảo đảm chính sách bảo hành, hậu mãi cũng là yếu tố quyết định không nhỏ.

Cũng xin nhân sự kiện này, cùng ôn lại một chút lịch sử của thương hiệu JBL. Chính thức ra đời vào năm 1946, JBL là thương hiệu âm thanh của Mỹ đã góp phần định hình ngành công nghiệp âm thanh hiện đại. Suốt gần 80 năm qua hiện diện trên toàn cầu cũng như hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Công ty TNHH Phúc Giang, JBL đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Không chỉ là cái tên được yêu thích nhờ các dòng loa và tai nghe hiện đại, đầy thẩm mỹ, cùng chất âm sống động đặc trưng, các sản phẩm của JBL còn giúp truyền tải trọn vẹn tinh thần và cảm xúc của mỗi tác phẩm âm nhạc, đáp ứng gu thưởng thức ngày càng tinh tế của người dùng.

Bên cạnh 'sức mạnh' của sàn TMĐT thì hệ sinh thái đa dạng và chất lượng đã được bảo chứng suốt 80 năm qua đã giúp JBL có được thành công này

Đặc biệt hơn cả là dải sản phẩm đa dạng với rất nhiều lựa cùng nhiều mức giá khác nhau, đáp ứng được mọi nhu cầu của người tiêu dùng từ thấp đến cao. Từ những sản phẩm chuyên biệt dành cho mọi chuyến đi, tụ tập bạn bè hay giải trí hàng ngày, cho đến những mẫu loa cầm tay nhỏ gọn đầy tiện ích như Flip, Charge hay Xtreme, khả năng chống nước, chống sốc cùng thời lượng pin ấn tượng phù hợp cho những chuyên dã ngoại, hay những dòng loa chuyên biệt mang tên PartyBox kèm mic có công suất lớn nhưng vẫn gọn nhẹ, dễ di chuyển, khuấy động mọi cuộc vui…, đến dòng JBL SoundBar Series giúp nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia, Quantum với chất âm tốt dành riêng cho game thủ.

Tất cả đã tạo nên một nền tảng vững chắc để JBL có thể đến với bất cứ người dùng nào, từ thành thị cho đến nông thôn, từ hải đảo cho đến biên cương… nhờ sự tiện lợi và dễ dàng của nền tảng TMĐT.

Ở phân khúc tai nghe, các dòng True Wireless như Tune Beam, Wave Beam, Live Pro và Tour Pro với công nghệ chống ồn chủ động (ANC) mang đến không gian riêng để học tập, làm việc hay tận hưởng âm nhạc trong không gian ồn ào. Hoàn thiện trải nghiệm đó là thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng bảng màu đa dạng, giúp người dùng dễ dàng thể hiện cá tính.

Bên cạnh đó, app chuyên dụng của JBL cho phép kết nối trực tiếp với các thiết bị của hãng, giúp người dùng tinh chỉnh nhiều chế độ âm thanh hơn, góp phần nâng cao chất âm và trải nghiệm nghe nhạc một cách liền mạch.

Đối với JBL, kênh thương mại điện tử mở ra nhiều ưu điểm vượt trội: lượng người dùng đông đảo, đặc biệt là tập khách hàng Gen Z và Millennials, vốn là tập khách hàng chủ lực của hãng. Song song đó, xu hướng ưu tiên mua hàng chính hãng để được an tâm về chất lượng và dịch vụ hậu mãi cũng tạo thêm động lực để JBL đẩy mạnh đầu tư cho gian hàng của mình trên LazMall.

Tại đây, JBL tận dụng mạnh mẽ các công cụ tăng trưởng của Lazada nhằm tiếp cận đúng người dùng vào đúng thời điểm. Thương hiệu được Lazada hỗ trợ đầu tư triển khai các chương trình voucher và giảm giá, ưu tiên đăng ký chiến dịch sale lớn để sản phẩm được hưởng voucher từ sàn. Để tối ưu lưu lượng truy cập (traffic), Lazada dành nhiều vị trí hiển thị như banner ngành hàng nhằm gia tăng độ phủ trên nền tảng và hỗ trợ truyền thông đa kênh. Quan trọng hơn, đội ngũ nhân sự của Lazada luôn đồng hành cùng JBL trong việc tối ưu vận hành và xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Chia sẻ về những thành tựu mà JBL đã đạt được trong 2 năm vừa qua khi tham gia sàn thương mại điện tử, đại diện JBL Việt Nam nhắn mạnh: “Điều tạo nên khác biệt trong quá trình hợp tác là Lazada không chỉ mang đến lưu lượng truy cập cao, các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mà còn đồng hành với chúng tôi trong việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, giúp JBL tiếp cận hiệu quả hơn với người tiêu dùng trẻ, đồng thời duy trì tăng trưởng bền vững trên nền tảng.”

Với dư địa tăng trưởng này, JBL hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thành công khi mà dữ liệu Metric cho thấy, giai đoạn từ 17/7/2025 – 17/7/2026, tổng doanh thu (GMV) ngành thiết bị âm thanh bán trên kênh TMĐT đạt 7.825,1 tỷ, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượt bán đạt 30,4 triệu sản phẩm, tăng trưởng 5% so với liền kề.

Từ mức tăng trưởng lạc quan này, JBL tiếp tục đẩy mạnh kênh bán hàng trên TMĐT, đặc biệt trong thời gian tới JBL sẽ thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược cùng Lazada thông qua các kì siêu sale và hoạt động tiếp thị như Ngày hội thương hiệu (Super Brand Day) nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người tiêu dùng.

"Thời gian tới, JBL Việt Nam sẽ thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược cùng Lazada thông qua các chiến dịch sale lớn và hoạt động hợp tác nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người tiêu dùng." Đại diện JBL Việt Nam khẳng định.

Từ một thương hiệu từng đồng hành cùng những sân khấu âm nhạc nổi tiếng thế giới, JBL đã hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường của người tiêu dùng Việt. Và sự kết hợp giữa JBL và Lazada cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra dư địa tăng trưởng mới, đồng thời mang đến nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng yêu âm nhạc.