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SABECO được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026' nhờ chiến lược phát triển nhân sự

Lê Giang

Lê Giang

14:52 | 25/07/2026
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Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" (HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards) tại giải thưởng HR Asia Awards 2026.
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Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, đầu tư cho phát triển nhân, và củng cố sự gắn kết của người lao động.

Dấu ấn từ chiến lược phát triển con người

HR Asia Awards là giải thưởng thường niên do HR Asia, tạp chí hàng đầu khu vực về nhân sự, tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược quản trị nguồn nhân lực xuất sắc, không ngừng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động và kiến tạo môi trường làm việc nơi người lao động có thể phát triển toàn diện. Trong khuôn khổ giải thưởng năm 2026, SABECO là một trong những công ty được trao danh hiệu này tại Việt Nam.

SABECO được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026' nhờ chiến lược phát triển nhân sự
SABECO là một trong những công ty được trao danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm 2026. Ảnh: HR Asia

Theo doanh nghiệp, sự ghi nhận này đến từ định hướng đầu tư lâu dài vào con người, được triển khai thông qua chiến lược phát triển nguồn nhân lực “WARM” (viết tắt của “Willing - Able - Ready – Motivated”). Mô hình quản trị này tập trung vào bốn trọng tâm, bao gồm xây dựng đội ngũ gắn kết với văn hóa doanh nghiệp (Willing), không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn (Able), chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa (Ready) và tạo động lực để mỗi cá nhân phát triển lâu dài cùng tổ chức (Motivated).

Trong năm 2025, SABECO đã triển khai thành công 224 chương trình đào tạo, thu hút 19.102 lượt tham gia, tương đương 71.025 giờ đào tạo trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp cũng tiếp tục phát triển chương trình Nhà lãnh đạo thế hệ tương lai (Next Generation Leaders) nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận. Khảo sát nội bộ năm 2025 cũng ghi nhận mức độ gắn kết của nhân viên với công ty lên đến 98%.

SABECO được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026' nhờ chiến lược phát triển nhân sự
Bà Trần Kim Nga cùng đội ngũ đại diện SABECO tại lễ vinh danh của giải thưởng HR Asia Awards 2026. Ảnh: HR Asia

Đây cũng là định hướng chung của các doanh nghiệp được HR Asia ghi nhận lần này. Ông William Ng - Chủ tịch Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" của HR Asia chia sẻ: “Dù bối cảnh kinh tế và văn hóa tại mỗi thị trường có khác nhau, các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam và khu vực đều có chung một điểm: quyết tâm xây dựng những nơi làm việc mà con người có thể phát huy năng lực, phát triển bản thân và gắn bó lâu dài."

Sức mạnh tập thể là nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo

Bà Trần Kim Nga, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ủy ban Tiến cử và Lương thưởng, Thành viên Ủy ban Đất đai SABECO cho biết: "Giải thưởng vinh dự ngày hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh tập thể của gần 8.000 nhân viên SABECO, từ 36 nhà máy và công ty thành viên trên toàn quốc. Từng giọt mồ hôi, sự tận tâm và tinh thần chuyên nghiệp của mỗi thành viên đã cùng nhau vun đắp nên một môi trường làm việc chuẩn mực, vươn tầm quốc tế. Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể nhân viên SABECO."

Được biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, SABECO sẽ tiếp tục hướng tới xây dựng môi trường làm việc ngày càng đa dạng và đề cao tính hòa nhập. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng cường sự hiện diện của nữ giới ở các vị trí quản lý, tích hợp các chỉ số DEI (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập) vào hệ thống quản trị nguồn nhân lực, đồng thời nâng cao nhận thức về DEI trong đội ngũ quản lý. Song song với đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển năng lực, qua đó xây dựng đội ngũ kế thừa, duy trì văn hóa học hỏi và tăng cường sự gắn kết của nhân viên. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển lực lượng lao động có năng lực thích ứng, sẵn sàng đồng hành cùng chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn mới.

SABECO được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026' nhờ chiến lược phát triển nhân sự
Trong giai đoạn 2026 - 2030, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển năng lực. Ảnh: Báo cáo Bền Vững 2025 của SABECO

Bà Trần Kim Nga chia sẻ thêm: "Hành trình phía trước còn dài, tôi mong rằng đội ngũ SABECO sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết và phát huy các giá trị cốt lõi để cùng nhau đưa SABECO giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, tự tin sải bước ra quốc tế, và tiếp tục là nơi ươm mầm cho những thành công bền vững của mỗi cá nhân."

Từ nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc, SABECO sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự, nuôi dưỡng văn hóa học hỏi và xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát huy năng lực, gắn bó và phát triển lâu dài.

Sabeco Nơi làm việc tốt nhất châu Á

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Cập nhật: 25/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
NL 99.99 13,100 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▲100K
Trang sức 99.9 13,340 ▲100K 14,040 ▲100K
Trang sức 99.99 13,350 ▲100K 14,050 ▲100K
Cập nhật: 25/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲20K 14,152 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲20K 14,153 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▲2K 141 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▲2K 1,411 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▲2K 139 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▲990K 137,624 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▲75K 10,441 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲680K 94,679 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▲610K 84,948 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲583K 81,195 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▲417K 58,119 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲10K 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cập nhật: 25/07/2026 16:00
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AUD 17839 18112 18697
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Cập nhật: 25/07/2026 16:00
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