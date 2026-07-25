Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô, lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng

Các đại biểu ra nhấn nút ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô. (Ảnh: hanoimoi.vn)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô cho biết, câu lạc bộ được thành lập với mục tiêu tập hợp và kết nối các lực lượng cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến; đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn trên không gian mạng.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, câu lạc bộ sẽ hoạt động như một diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng công an, doanh nghiệp, nền tảng số, cơ quan báo chí, các chuyên gia cùng cộng đồng sáng tạo nội dung. Thông qua đó, các thành viên có thể thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng văn hóa số văn minh, trách nhiệm.

Trong thời gian tới, Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô sẽ triển khai ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất là đồng hành về pháp lý và an toàn số, giúp các thành viên kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách, quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng; đồng thời cung cấp các cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, giả mạo, chiếm đoạt tài khoản, xâm phạm dữ liệu cá nhân cũng như những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ deepfake và các loại tội phạm công nghệ cao. Khi phát sinh sự cố, thành viên sẽ được kết nối với cơ quan chức năng và chuyên gia để được hướng dẫn, hỗ trợ theo đúng quy định.

Thứ hai là hỗ trợ hoạt động sáng tạo nội dung thông qua việc phối hợp với các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp và các nền tảng số để giúp thành viên tiếp cận nguồn thông tin chính thống, nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, tuân thủ quy định về bản quyền, quảng cáo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mục tiêu là khuyến khích cộng đồng sáng tạo tạo ra những nội dung chính xác, minh bạch, có trách nhiệm và mang lại giá trị cho xã hội.

Định hướng thứ ba là xây dựng môi trường kết nối, chia sẻ và lan tỏa các giá trị tích cực thông qua các chương trình tập huấn, tọa đàm, chiến dịch truyền thông và các sáng kiến cộng đồng. Ban Chủ nhiệm kỳ vọng đội ngũ nghệ sĩ, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức và kỹ năng số; cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm mạng, đồng thời lan tỏa hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cũng cam kết triển khai các hoạt động theo phương châm thiết thực, linh hoạt, lấy lợi ích của thành viên và hiệu quả xã hội làm trọng tâm. Mỗi thành viên được kêu gọi thực hiện ba trách nhiệm gồm tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, đồng thời phát huy uy tín và sức ảnh hưởng để bảo vệ người dùng, lan tỏa thông tin tích cực và góp phần củng cố niềm tin xã hội trên môi trường số.

Sự ra đời của Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nội dung, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch, đáng tin cậy, đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa số lành mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.