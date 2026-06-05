Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số.

Không chỉ dừng lại ở việc số hóa tư liệu, dự án hướng tới xây dựng một hệ sinh thái văn hóa số, nơi người dùng có thể tương tác, khám phá và tiếp cận những giá trị lịch sử bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Thông qua nền tảng này, hành trình cách mạng, tư tưởng và di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện bằng ngôn ngữ công nghệ, mở rộng khả năng tiếp cận cho đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân trên cả nước.

Theo bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa sách, mô hình và trải nghiệm số nhằm tái hiện cuộc đời, hành trình tìm đường cứu nước cũng như những giá trị tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc. Mô hình này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số được xây dựng với ba nội dung trọng tâm. Trong đó, nổi bật là Hành trình số “30 năm tìm đường cứu nước” (1911-1941), tái hiện chặng đường bôn ba của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hình thức kể chuyện số. Các mốc thời gian, địa danh và sự kiện lịch sử được trình bày trực quan, giúp người xem dễ dàng theo dõi và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hành trình tìm đường cứu nước.

Bên cạnh đó, chuyên mục “Các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh” giới thiệu những tác phẩm được sáng tác trong thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài, qua đó làm nổi bật tư duy, tầm nhìn và khát vọng giải phóng dân tộc của Người. Việc tiếp cận các tác phẩm trong bối cảnh lịch sử cụ thể góp phần hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu và tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sâu sắc hơn.

Một điểm nhấn khác là chuyên mục “Lịch sự kiện và câu nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, cập nhật theo thời gian thực các dấu mốc lịch sử và những câu nói tiêu biểu của Người. Thông qua hình thức tương tác hằng ngày, nền tảng góp phần đưa tri thức lịch sử đến gần hơn với đời sống, tạo thói quen tiếp cận các giá trị văn hóa, tư tưởng một cách tự nhiên và thường xuyên.

Theo Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, việc phát triển các sản phẩm văn hóa trên nền tảng số là xu hướng tất yếu của ngành xuất bản trong thời đại mới. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được kỳ vọng không chỉ là một sản phẩm xuất bản điện tử mà còn trở thành giải pháp truyền thông, giáo dục hiện đại, có thể ứng dụng tại trường học, thư viện, bảo tàng, không gian triển lãm và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Song song với việc phát triển nền tảng số, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục mở rộng các sản phẩm thuộc Tủ sách Hồ Chí Minh. Đến nay, bộ sách đã giới thiệu 26 đầu sách của nhiều tác giả nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng ở cấp Trung ương và địa phương.

Mới đây, đơn vị tiếp tục ra mắt “Tủ sách Vinh quang Hồ Chí Minh” gồm 5 đầu sách tuyển chọn từ các bài báo, bài viết, thư từ và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị tư tưởng quý báu đến đông đảo bạn đọc.

Ngoài các sản phẩm xuất bản, Nhà xuất bản còn giới thiệu mô hình di sản bằng sách về Bến Nhà Rồng và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những điểm nhấn trực quan, góp phần làm phong phú Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham quan trong môi trường văn hóa số.