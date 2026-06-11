Tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch bám sát Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 04/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, đặt tỉnh vào nhóm địa phương sớm bắt nhịp với một trong những xu thế quản trị quan trọng nhất hiện nay.

Năm trụ cột định hình hệ sinh thái văn hóa số ở Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên xây dựng toàn bộ kế hoạch chuyển đổi số văn hóa của mình trên năm trụ cột chiến lược mà Quyết định 611/QĐ-TTg đã xác lập, trong đó trụ cột đầu tiên đưa tỉnh tập trung phát triển hạ tầng số cùng nền tảng dữ liệu văn hóa dùng chung, bảo đảm cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, hiện đại, an toàn và có khả năng mở rộng, đồng thời chủ động kiểm soát mọi rủi ro và bảo vệ chủ quyền văn hóa của địa phương trên môi trường số.

Biểu tượng du lịch tỉnh Hưng Yên. Nguồn: dulich.hungyen.gov.vn

Bước sang trụ cột thứ hai, Hưng Yên hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về văn hóa nhằm tạo dựng một môi trường pháp lý minh bạch, qua đó tỉnh hiện đại hóa toàn diện công tác điều hành trên cơ sở số hóa quy trình và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trụ cột thứ ba yêu cầu tỉnh phát triển nguồn nhân lực số cho ngành văn hóa bằng cách trang bị năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ và từng bước xây dựng lực lượng chuyên gia nòng cốt biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực văn hóa, công nghệ và quản trị.

Hai trụ cột còn lại dẫn dắt Hưng Yên đi vào số hóa di sản, tài nguyên văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa số, khi tỉnh xác định số hóa toàn diện di sản bằng công nghệ hiện đại và song song tổ chức sản xuất, phân phối, tiêu dùng các sản phẩm văn hóa trên nền tảng số để vừa phát triển thị trường vừa tạo ra nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Phố Hiến.

Tỉnh Hưng Yên đặt ra trong kế hoạch này một loạt mục tiêu cụ thể mà phần lớn đều cán mốc 100%, bởi đến năm 2030 tỉnh yêu cầu toàn bộ lĩnh vực văn hóa phải có nền tảng số dùng chung, mọi thủ tục hành chính đủ điều kiện đều được cung cấp trực tuyến toàn trình, đồng thời toàn bộ dữ liệu chuyên ngành văn hóa của tỉnh được chuẩn hóa và kết nối thông suốt với nền tảng tích hợp dữ liệu của tỉnh cũng như hệ thống dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về di sản, tỉnh đặt mục tiêu số hóa 100% di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng trên 80% di tích cấp tỉnh. Bốn loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu gồm Chèo, Ca trù, Trống quân và Múa rối nước được số hóa và quảng bá toàn bộ trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, 100% bảo tàng công lập và 100% thư viện công cộng triển khai dịch vụ số, trên 60% quy ước, hương ước cổ của các thôn, làng được sưu tầm và số hóa.

Một chỉ tiêu mang đậm dấu ấn cơ sở là yêu cầu 100% xã, phường hoàn thành hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông, kết nối với nền tảng quản lý tập trung cấp tỉnh. Tỉnh cũng phấn đấu ít nhất 70% bảo tàng, thư viện, nhà hát, đoàn nghệ thuật, khu du lịch, cơ quan báo chí và doanh nghiệp nội dung số chia sẻ dữ liệu với hạ tầng dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số hóa các điểm du lịch tại Hưng Yên. Nguồn: dulich.hungyen.gov.vn

Tầm nhìn 2045 đưa văn hóa Hưng Yên gắn liền với phát triển kinh tế

Hưng Yên xác định trong tầm nhìn đến năm 2045 rằng văn hóa phải trở thành một nguồn lực kinh tế quan trọng của tỉnh, khi địa phương hướng tới phát triển hoàn thiện một hệ sinh thái văn hóa số toàn diện, thông minh và có tính tương tác cao, vừa gìn giữ bản sắc dân tộc vừa lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa cùng con người Hưng Yên trong môi trường số. Trong đó mục tiêu định lượng cao nhất mà Hưng Yên đặt ra chính là đưa các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp tối thiểu 3% GRDP, một con số cho thấy địa phương nhìn nhận văn hóa số như một động lực tăng trưởng chứ không đơn thuần dừng lại ở công tác bảo tồn.

Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, Hưng Yên chia tiến trình thực hiện thành ba giai đoạn nối tiếp nhau, năm 2026 khi tỉnh tập trung xây dựng kiến trúc tổng thể dữ liệu văn hóa số, hình thành danh mục dữ liệu dùng chung cùng tiêu chuẩn dữ liệu và tiếp tục số hóa di tích, bảo tàng số, thư viện số. Gai đoạn 2027-2028, tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, mở rộng số hóa trên toàn tỉnh và kết nối liên thông dữ liệu với nền tảng của tỉnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giai đoạn 2029-2030, tỉnh hoàn thiện hệ sinh thái, đưa dữ liệu văn hóa số trở thành tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế số và tổ chức đánh giá tổng thể mức độ chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh.

Phụ lục kèm theo kế hoạch liệt kê 11 nhiệm vụ, dự án trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030, trong đó tỉnh triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa từ năm 2026 đến năm 2028, kéo dài kho dữ liệu văn hóa số dùng chung đến năm 2029 và dành thời gian thực hiện dài nhất từ năm 2027 đến năm 2030 cho nền tảng nội dung số văn hóa. Đồng thời tỉnh Hưng Yên giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hầu hết các dự án, riêng dự án xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông do UBND xã, phường đảm nhận, còn công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số ngành văn hóa được tỉnh xác định thực hiện hằng năm.

Khi phân tích kỹ kế hoạch, có thể nhận thấy thách thức lớn nhất của Hưng Yên không nằm ở mục tiêu mà nằm ở bài toán nguồn lực và sự phối hợp, bởi tỉnh bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, kết hợp lồng ghép từ các chương trình, đề án liên quan và huy động thêm từ các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp, nên cách tiếp cận này buộc tỉnh phải tăng cường hợp tác công tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng văn hóa số, bảo tàng số và du lịch thông minh trên nguyên tắc minh bạch, bình đẳng.

Với một hệ thống mục tiêu định lượng rõ ràng, lộ trình cụ thể và danh mục 11 dự án trọng tâm, Hưng Yên đang đặt những viên gạch nền móng để văn hóa số gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội.