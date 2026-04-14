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Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc ba địa phương Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau

Phước Hà

Phước Hà

09:00 | 14/04/2026
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Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Sở VHTTDL Cà Mau và Sở VHTTDL Hưng Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau: Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc”.
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Phát huy bản sắc ba địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Phạm Duy Phong cho biết, Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau là các tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Nơi đây hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách, là điểm đến an toàn, hấp dẫn thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc ba địa phương Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau
Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Phạm Duy Phong.

Ninh Bình - vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ của những giá trị nổi bật về di sản văn hóa và thiên nhiên với Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Cà Mau được biết đến vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc với hệ sinh thái rừng - biển độc đáo, giàu lòng mến khách. Trong khi đó, Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nổi bật với các làng nghề, di sản văn hóa đặc sắc.

Theo ông Phạm Duy Phong, ba địa phương, ba vùng đất đại diện cho những không gian văn hóa khác nhau của đất nước, khi được kết nối đã tạo nên một hành trình du lịch liên vùng phong phú, đa dạng trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển.

Cũng theo ông Phạm Duy Phong, những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Ninh Bình - Hưng Yên - Cà Mau đã từng bước được triển khai hiệu quả. Các chương trình xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch liên kết đã góp phần mở rộng thị trường, nâng cao hình ảnh điểm đến và tăng cường thu hút du khách.

Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc ba địa phương Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau
Quang cảnh họp báo.

Phát huy hiệu quả liên kết, ba tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2026. Thông điệp ba tỉnh mang đến Hội nghị là: “Du lịch Hưng Yên-Nét duyên hồn Việt”, “Ninh Bình-Tuyệt sắc miền cố đô”, “Du lịch Cà Mau-Hội tụ bản sắc văn hóa phương nam”.

Thông qua hội nghị, thúc đẩy hợp tác xây dựng tour, tuyến liên tỉnh; định vị thị trường, triển khai chương trình kích cầu và tạo cơ hội để doanh nghiệp du lịch kết nối với các đối tác trong nước, quốc tế. “Đây là bước đi quan trọng hình thành thêm những hành trình liên vùng hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho mỗi địa phương” - Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Phạm Duy Phong chia sẻ.

Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai giá cao sáng kiến hợp tác giữa ba địa phương, cho rằng đây là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xúc tiến du lịch; là bước đi cần thiết để chuyển từ tư duy phát triển du lịch đơn lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái. Điều này sẽ mở ra một cách tiếp cận mới: liên kết không chỉ theo vùng, theo cụm hay tuyến điểm hành trình, mà sâu hơn là liên kết sản phẩm và liên kết thị trường.

Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc ba địa phương Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau
Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đồng thời nhấn mạnh, du lịch ngày nay không phải là bán từng điểm đến riêng lẻ mà là bán một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Vì vậy, liên kết điểm đến phải hướng tới nâng cao giá trị trải nghiệm, kết nối tài nguyên, hình thành tuyến du lịch và chuỗi cung ứng dịch vụ đồng bộ. Từ đó, biến tài nguyên thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu, từ thương hiệu tạo nên sức cạnh tranh cho du lịch quốc gia.

Để mô hình sớm đi vào thực chất, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị ba địa phương nhanh chóng chuyển từ liên kết hành chính sang liên kết thị trường thông qua chương trình hành động cụ thể. Trong đó xác định rõ đầu mối điều phối, địa phương dẫn dắt, cơ chế chia sẻ lợi ích và sự tham gia của doanh nghiệp. Xây dựng các gói sản phẩm chung với giá bán cụ thể, có sự tham gia đồng bộ của hàng không, lữ hành, khách sạn, điểm đến và thự hiện quảng bá chung. Đặc biệt, cần thay đổi mạnh mẽ cách xúc tiến quảng bá, lấy nhu cầu thị trường làm trung tâm; không chỉ kể những gì địa phương đang có, mà phải tập trung vào những trải nghiệm du khách mong muốn, nhất là các xu hướng như du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch chạm tới cảm xúc.

Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc ba địa phương Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau
Lễ ký kết hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch giữa ba địa phương.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải cho rằng, các tỉnh muốn phát triển du lịch cần chú ý đến vấn đề quy hoạch, có chiến lược sản phẩm trước mắt, từng giai đoạn một để có từng phân khúc sản phẩm phục vụ cho các thị trường mục tiêu.

Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng nhấn mạnh vai trò của hạ tầng và trung chuyển, trong đó Hà Nội là cửa ngõ quan trọng kết nối dòng khách tới Hưng Yên, Ninh Bình và Cà Mau; liên kết du lịch cần tầm nhìn dài hạn, xây dựng các “điểm chạm” trải nghiệm riêng và phát huy vai trò của người dân như những đại sứ du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch giữa ba địa phương Hưng Yên, Ninh Bình và Cà Mau. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của các địa phương trong việc thúc đẩy liên kết phát triển du lịch theo hướng thực chất, hướng tới hình thành các hành trình liên vùng đặc sắc, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong thời gian tới.

Du lịch Ninh Bình Hưng yên Cà Mau

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

Điện tử tiêu dùng

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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

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