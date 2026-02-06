Hoàng Thùy Linh đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp tại Ninh Bình

Biểu diễn trên sân khấu ngoài trời tại Thung Ui, Ninh Bình mới đây, Hoàng Thùy Linh nhận được sự đón chào, ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ là 10 năm trước Hoàng Thùy Linh quay MV Bánh trôi nước tại đây.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Trở lại sau 10 năm, Hoàng Thùy Linh được đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp tại Ninh Bình, cảm nhận những tình cảm yêu mến nồng nhiệt của người dân cũng như du khách nơi đây.

Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách lần đầu đến với khu du lịch Thung Ui trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, gắn kết không gian với chùa Bái Đính. Khu du lịch Thung Ui (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là một thung lũng khép kín hội tụ cảnh quan tự nhiên nguyên sơ, chiều sâu lịch sử và các giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Thung Ui là điểm đến du lịch mới, do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đầu tư xây dựng trong nhiều năm, với diện tích khoảng 270ha, dự kiến đưa vào khai thác, đón khách vào dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Tại đây tập trung nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, nổi bật là Đàn Kính Thiên (Đàn Nam Giao), nơi các triều đại phong kiến thực hiện nghi lễ tế trời, nghi lễ quan trọng bậc nhất trong điển lễ. Cùng với đó, các công trình kiến trúc được phỏng dựng theo quan niệm Tam Tài cổ phương Đông như Đài Kính Thiên, Đài Kính Địa và Đài Kính Nhân.

Thung Ui - điểm đến du lịch văn hóa mới của Ninh Bình, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và giá trị di sản đặc sắc.

Theo sử liệu, tại điểm cao nhất của thung lũng này, Đinh Bộ Lĩnh đã làm lễ tế trời, sau đó xuất quân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn. Cũng tại đây, năm 968, sau khi bình định thiên hạ, lên ngôi hoàng đế, nhà vua đã tế cáo trời đất, công bố với thiên hạ, xưng là Đinh Tiên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu Thái Bình và chọn Hoa Lư làm kinh đô -mở đầu cho nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Khu du lịch Thung Ui trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa.

Cùng với việc xác lập quốc gia độc lập, triều Đinh đã thiết lập ba đại lễ nền tảng, trong đó, lễ tế trời là nghi lễ cao nhất nhằm cáo với trời đất về sự ra đời của quốc gia. Đàn Kính Thiên là nơi cử hành lễ, thể hiện tư tưởng chính trị-tín ngưỡng của triều đình, đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, quốc gia hưng thịnh.

Ngày nay, không gian kiến trúc Đàn Kính Thiên được phục dựng trên khu đất cao nhất của thung lũng, với cấu trúc ba lớp đại môn từ ngoài vào gồm Nhân môn, Địa môn và Thiên môn, phản ánh triết lý Tam Tài cổ: trời-đất-con người hợp thành vũ trụ. Mỗi đại môn được xây dựng chủ yếu là gạch giả đá ong, kết hợp lan can đá trang trí hoa văn truyền thống, thể hiện kỹ thuật xây dựng và thẩm mỹ kiến trúc cổ.

Ninh Bình mở cửa Đàn Kính Thiên Thung Ui vào dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh không gian kiến trúc cung đình-tâm linh, Thung Ui còn tái hiện không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào Mường thông qua hệ thống nhà sàn Mường cổ. Các hoạt động quay tơ, dệt vải, bếp núc, sinh hoạt gia đình và ẩm thực đặc trưng được giới thiệu một cách sinh động. Qua đó, nhằm tưởng nhớ đức vua Đinh vốn nguồn gốc người Mường ở sách Kim Lư, động Hoa Lư xưa và làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Mới đây, Sở Du lịch tỉnh phối hợp Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức chương trình Famtrip khảo sát Thung Ui, với sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu, đại diện hơn 750 doanh nghiệp lữ hành trên cả nước, đã cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường đối với điểm đến mới này.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Thung Ui là một điểm đến giàu tiềm năng để hình thành các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, bởi nơi đây hội tụ cả chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc với cảnh quan thiên nhiên yên tĩnh, nguyên sơ.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh phát biểu tại sự kiện khai trương Khu du lịch Thung Ui.

Điểm đến mới này là chứng tích lịch sử, văn hóa, nhắc nhở mỗi người con đất Việt về cội nguồn dân tộc, nơi các vị vua đã khai quốc công thần để có đất nước Việt Nam phồn thịnh như ngày hôm nay; là nơi giáo dục truyền thống, văn hóa lịch sử và tạo ra không gian trải nghiệm du lịch mới mẻ, độc đáo, khác biệt, thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế.

Ngành du lịch địa phương kỳ vọng, Thung Ui sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình tour du lịch trong năm 2026 và kết nối trong chuỗi tuyến điểm đặc sắc của Ninh Bình để tăng thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và giá trị dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ mở rộng Thung Ui - Bái Đính - Tàng Kinh Các với tổng diện tích khoảng 2.000ha, hình thành đại quần thể nghỉ dưỡng, tâm linh, sinh thái.

Trong 10 năm tới, dự kiến khu vực này sẽ có khoảng 30.000 phòng lưu trú, gắn với tích Thánh Nguyễn Minh Không làm vườn thuốc, chữa bệnh cứu dân, xây chùa an dân, an quốc; đồng thời luôn kiên định mục tiêu, định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, gìn giữ, trao truyền di sản, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.