'Một hành trình - Nhiều trải nghiệm' với du lịch 4 tỉnh Bắc Trung bộ

Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là khu vực có vị trí địa lý đặc biệt thuộc vùng Bắc và Bắc Trung Bộ, là cầu nối giữa Hà Nội với khu vực Bắc Trung Bộ, với nước bạn Lào, Thái Lan. Vùng liên kết này có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không tương đối phát triển, thuận lợi, kết nối ba tuyến quan trọng trên trục giao thông Bắc - Nam gồm đường quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam và đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Vùng còn có nhiều sân bay, cảng biển như: Sân bay Quốc tế Vinh, Sân bay Thọ Xuân, cảng biển Nghi Sơn, cảng Cửa Lò…

Đặc biệt 04 địa phương có nguồn tài nguyên du lịch vô cùng đa dạng, phong phú với nhiều Di sản thế giới đã được UNESCO công nhận như: Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Di sản phi vật thể thế giới Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Bên cạnh đó, 4 địa phương cũng được biết đến là một vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, nhiều làn điệu ca múa nhạc vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lại vừa giàu sắc thái riêng như hò Sông Mã, hát sẩm xoan (Thanh Hóa); hát ví giặm, hát phường vải (Nghệ An, Hà Tĩnh), hát Chèo, hát Xẩm (Ninh Bình)… Đó là những lợi thế vô cùng to lớn để ngành công nghiệp không khói của 4 tỉnh được du khách trong nước và quốc tế đón nhận.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Với tiềm năng và lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đang trở thành cầu nối giữa các vùng du lịch trong cả nước như: Liên kết các tỉnh Bắc miền Trung, liên kết với thị trường Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Liên kết với Tp. Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên, là điểm khởi đầu của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại và cũng là điểm khởi đầu của tuyến du lịch hành lang Đông Tây (theo quốc lộ số 8), các chương trình kết nối các di sản như “Hành trình qua các miền Kinh đô Việt Cổ”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở du lịch Ninh Bình nhấn mạnh: “Để du lịch của 4 địa phương tiếp tục phát triển đạt được những kết quả tốt đẹp, tôi mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành và du khách hãy đến để tham quan tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư cũng như xây dựng các chương trình du lịch mới hấp dẫn, tạo sự liên kết, khác biệt, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn và ý nghĩa cho du khách qua đó thu hút ngày càng đông du khách đến với các địa phương”.

Trong những năm qua, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa 4 địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ngày càng được quan tâm, đặc biệt là sự phối hợp trong công tác quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng cũng như các sản phẩm du lịch mới của 4 địa phương thông qua các hoạt động cụ thể như phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch; Đón đoàn Famtrip các tỉnh đến khảo sát tại 4 tỉnh; Trao đổi thông tin trong công tác quản lý Nhà nước; Hỗ trợ tuyên truyền thông tin quảng bá du lịch; nhiều tour du lịch đã được khai thác và đang tiếp tục xây dựng như Chương trình du lịch khám phá du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, VQG Pù Mát - kết nối với VQG Bến En Thanh Hóa - Du lịch Ninh Bình - Hà Nội - các tỉnh Tây Bắc. Kết nối du lịch Tây Bắc với Nghệ An qua đường mòn Hồ Chí Minh và đường quốc lộ 1A;…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Phạm Văn Thuỷ - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà ngành du lịch 4 tỉnh đã đạt được. Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, mở rộng không gian du lịch, gia tăng trải nghiệm trong hành trình khám phá của khách du lịch, gia tăng trao đổi khách với các địa phương, các vùng du lịch trên cả nước và với các nước láng giềng.

Ông Phạm Văn Thuỷ cũng mong muốn thời gian tới các tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng nên các sản phẩm du lịch mang tính dài hơi nhằm xúc tiến, quảng bá chung của 4 tỉnh. Cùng với đó, tích cực kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp, sau cùng, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng chính sách để du lịch ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham quan không gian trưng bày ấn phẩm, sản phẩm đặc trưng của 4 tỉnh; theo dõi video trình chiếu chung về tiềm năng, sản phẩm du lịch của 4 địa phương. Đồng thời, đại diện 4 địa phương cũng đã giới thiệu về sản phẩm du lịch mới, sự kiện nổi bật và các hoạt động du lịch tiêu biểu của tỉnh trong năm 2024; cùng nhau trao đổi, thảo luận để đưa ra những giải pháp nhằm đưa ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.