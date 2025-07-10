Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2025 tăng độ khó, thiên về kỹ năng học thuật và phản biện

Theo Tiến sĩ Yulia Tregubova – Trưởng Chương trình Tiếng Anh học thuật (EAP), Quyền Chủ nhiệm chương trình Tiếng Anh tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), đề thi năm nay có cấu trúc mới mẻ hơn, tập trung vào các kỹ năng như suy luận nghĩa từ ngữ cảnh, tóm tắt thông tin, và nhận diện tính liên kết, mạch lạc trong văn bản - những kỹ năng cốt lõi trong các chương trình học thuật quốc tế.

“Đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức từ vựng hay ngữ pháp đơn thuần, mà hướng tới các yếu tố như collocations (kết hợp từ), các chức năng ngôn ngữ và tư duy phản biện. Điều này giúp học sinh không chỉ thi tốt mà còn mang tính chuẩn bị tốt hơn cho học sinh trước khi bước vào đại học. Việc tập trung vào tiếng Anh học thuật và kỹ năng học thuật khiến đề thi trở nên phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của những học sinh muốn tiếp tục học lên cao, bà Yulia nhận xét.

Tiến sĩ Yulia Tregubova – Trưởng Chương trình Tiếng Anh học thuật (EAP), Quyền Chủ nhiệm chương trình Tiếng Anh tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn cho rằng, phần lớn học sinh THPT hiện nay chưa được tiếp cận và rèn luyện đầy đủ các kỹ năng học thuật này, do chương trình phổ thông hiện vẫn thiên về luyện thi truyền thống hoặc luyện IELTS có tính khuôn mẫu, không bao quát hết các yêu cầu mới của đề thi năm nay.

Trước những thay đổi tích cực của đề thi, chuyên gia từ BUV khuyến nghị ngành giáo dục nên lồng ghép các kỹ năng học thuật vào chương trình giảng dạy tiếng Anh phổ thông, chẳng hạn như: suy luận ngữ nghĩa theo ngữ cảnh, diễn đạt lại thông tin (paraphrasing), xây dựng văn bản mạch lạc và thuyết phục, cũng như kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin.

“Học sinh nên làm quen dần với các dạng bài yêu cầu tóm tắt, suy luận, và phản biện. Đây là những kỹ năng học thuật nền tảng giúp các em không chỉ vượt qua kỳ thi THPTQG mà còn phát triển lâu dài ở bậc đại học”, bà Yulia nói.

Để hỗ trợ học sinh sẵn sàng bước vào môi trường đại học sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, BUV hiện đang triển khai chương trình UNIPATH – English for Academic Purposes (EAP).

Chương trình UNIPATH trang bị cho sinh viên chuẩn bị nhập học chương trình Cử nhân hoặc Sau đại học các kỹ năng học thuật quan trọng, từ kĩ năng ghi chép khi nghe bài giảng, tham gia thảo luận trong các buổi học nhóm, đến phát triển tư duy phản biện, lập luận trong viết lách và đọc hiểu văn bản, với ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.

UNIPATH giúp sinh viên tiếp cận việc học tiếng Anh và phát triển kỹ năng học tập một cách toàn diện. Chương trình trang bị cho sinh viên cả về khả năng ngôn ngữ, cũng như các kiến thức cụ thể về chuyên ngành học thuật đã chọn.