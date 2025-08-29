YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

Thỏa thuận giữa YouTube và Fox được đưa ra sau khi các công ty đạt được thỏa thuận gia hạn ngắn hạn để tránh gián đoạn cho người đăng ký YouTube TV.

Trước đó, hai bên chỉ ký một thỏa thuận gia hạn ngắn hạn nhằm đảm bảo người xem không bị mất kênh trong lúc đàm phán. Theo tuyên bố chia sẻ với CNBC, YouTube thuộc sở hữu của Alphabet, hiện cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được thỏa thuận giúp bảo toàn giá trị dịch vụ của chúng tôi cho người đăng ký.”

Tuy nhiên, cả YouTube và Fox đều không tiết lộ chi tiết tài chính. Trong một thông báo trước đó, YouTube cho biết Fox đã yêu cầu mức thanh toán cao hơn đáng kể so với các đối tác cung cấp nội dung tương đương.

Nguy cơ mất sóng phút chót

Nếu thỏa thuận thất bại, YouTube TV sẽ phải loại bỏ các kênh của Fox vào 5 giờ chiều thứ Tư (giờ miền Đông, Mỹ). Điều này có thể khiến hàng triệu khán giả bỏ lỡ các sự kiện thể thao lớn, trong đó có trận cầu bóng bầu dục đại học rất được mong chờ giữa Texas (hạng 1) và Ohio State (hạng 3) vào Chủ Nhật, cũng như trận khai mạc mùa giải NFL đầu tháng tới.

Ngoài ra, Fox còn sở hữu bản quyền các sự kiện thể thao quan trọng khác như Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) và World Series diễn ra vào cuối tháng 10.

Thỏa thuận này được công bố chỉ một tuần sau khi Fox ra mắt dịch vụ phát trực tuyến độc lập Fox One, có giá 19,99 USD/tháng hoặc 199,99 USD/năm. Động thái này được xem là bước đi nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng phát trực tuyến như YouTube TV, Hulu + Live TV và Fubo.

Ông Brendan Carr, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), hoan nghênh thỏa thuận này, cho rằng nó giúp người hâm mộ không bị bỏ lỡ các trận đấu quan trọng: “Đây là tin tuyệt vời cho người hâm mộ bóng bầu dục đại học và tránh được tình trạng mất sóng. Chúc mọi người xem trận đấu cuối tuần vui vẻ!”

YouTube TV tiếp tục giữ lợi thế

Hiện YouTube TV có khoảng 9,4 triệu người đăng ký, với gói cơ bản 82,99 USD/tháng bao gồm hơn 100 kênh trực tiếp. Theo số liệu Nielsen, YouTube đang là nhà phân phối truyền thông hàng đầu tại Mỹ, chiếm hơn 13% tổng thời lượng xem TV vào tháng 7, vượt qua nhiều dịch vụ truyền hình cáp truyền thống.

Thỏa thuận mới với Fox được xem là chiến thắng quan trọng của YouTube trong việc giữ chân khách hàng, nhất là khi nội dung thể thao trực tiếp ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành truyền hình trực tuyến.