Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

LCP ra đời năm 2025 trên cơ sở hợp nhất ba khu vực VCS, PCS và LJL, tạo nên sân chơi quy tụ những tổ chức mạnh nhất khu vực. Trong mùa giải đầu tiên, Team Secret Whales (TSW) cũng từng góp mặt ở trận đấu cuối cùng mùa trước song không thể vượt qua CFO. Thất bại đó trở thành bài học lớn để đội tuyển này trở lại với diện mạo hoàn thiện hơn ở mùa giải năm nay.

Đội tuyển đại diện Việt Nam Team Secret Whales tại LCP 2026

Bước vào chung kết, DCG sở hữu lợi thế nhất định về mặt tinh thần khi từng khiến TSW trải qua loạt Bo5 căng thẳng trước đó. Đại diện Đài Loan cũng cho thấy sự lì lợm khi đi lên từ nhánh thua ở vòng play-off. Tuy nhiên, TSW không để kịch bản cũ lặp lại. Đội tuyển Việt Nam triển khai thế trận chủ động ngay từ giai đoạn cấm chọn, ưu tiên những lựa chọn có khả năng mở giao tranh và kiểm soát mục tiêu lớn.

Trong hai ván đầu tiên, TSW kiểm soát hoàn toàn nhịp độ. Họ liên tục chiếm ưu thế ở các mục tiêu quan trọng như Rồng và Sứ Giả Khe Nứt, qua đó thiết lập thế trận lăn cầu tuyết rõ rệt. Dù vẫn xuất hiện một số tình huống xử lý chưa tối ưu, đại diện Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh và không để đối thủ khai thác sai lầm. Khả năng tổ chức giao tranh đồng bộ giúp TSW duy trì lợi thế về tiền và thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

Điểm nhấn nổi bật thuộc về người chơi hỗ trợ Bie. Anh liên tục tạo đột biến với các vị tướng mở giao tranh như Alistar, Rakan và Nautilus. Những pha lao vào chính xác của Bie mở ra khoảng trống để các chủ lực xả sát thương, đồng thời buộc DCG rơi vào thế phòng ngự bị động. Khả năng kiểm soát tầm nhìn và chọn thời điểm giao tranh của tuyển thủ này đóng vai trò then chốt trong việc định đoạt cục diện hai ván đấu đầu tiên.

Ở vị trí đi rừng, Hizto duy trì sự ổn định cần thiết. Anh xuất hiện đúng thời điểm ở các điểm nóng và hỗ trợ đồng đội trong những pha tranh chấp mục tiêu then chốt. Pun tiếp tục thể hiện bản lĩnh trong các tình huống quyết định, đặc biệt ở giai đoạn giữa và cuối trận khi áp lực gia tăng. Trong khi đó, hai nguồn sát thương chủ lực Dire và Eddie giữ phong độ cao, đảm bảo lượng sát thương ổn định để kết thúc giao tranh nhanh gọn.

Bước sang ván ba, TSW không cho thấy dấu hiệu chủ quan dù đã dẫn trước 2-0. Đội tuyển này duy trì cách vận hành chặt chẽ, hạn chế tối đa sai sót cá nhân và kiểm soát bản đồ một cách kỷ luật. DCG nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản công nhưng không thể tạo ra đột biến trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của đối thủ. Sau một pha giao tranh quyết định ở khu vực mục tiêu lớn, TSW gia tăng cách biệt và khép lại loạt trận với chiến thắng 3-0 thuyết phục.

Chiến thắng của Team Secret Whales là chiến thắng lịch sử của LMHT Việt Nam

Chức vô địch LCP 2026 Split 1 mang ý nghĩa vượt ra ngoài một danh hiệu. Kết quả này giúp TSW giành quyền đại diện khu vực tham dự First Stand 2026 tổ chức tại Brazil, giải đấu quy tụ các nhà vô địch khu vực trên toàn thế giới của Liên Minh Huyền Thoại. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm chứng năng lực trước những đối thủ hàng đầu quốc tế.

Quan trọng hơn, chiến thắng của TSW đánh dấu lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam đăng quang tại LCP, đồng thời mở ra cột mốc mới cho Liên Minh Huyền Thoại nước nhà trong kỷ nguyên thi đấu liên khu vực. Trong bối cảnh hệ thống giải đấu thay đổi và mức độ cạnh tranh ngày càng cao, việc một đại diện Việt Nam bước lên ngôi vô địch cho thấy sự thích nghi nhanh chóng và quá trình đầu tư bài bản.

Sau giai đoạn nhiều biến động của Esports Việt Nam, danh hiệu này tạo cú hích lớn về tinh thần cho cộng đồng người hâm mộ. TSW không chỉ khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về tham vọng vươn tầm quốc tế. Với nền tảng chiến thuật ổn định, dàn tuyển thủ đang đạt độ chín và sự tự tin được củng cố bằng chức vô địch, đội tuyển này đứng trước cơ hội tiếp tục viết thêm những trang mới cho Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trên bản đồ thế giới.