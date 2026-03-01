YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

Sở hữu thiết kế Neo-Retro tinh tế, mẫu xe đồng thời thiết lập những chuẩn mực mới về thẩm mỹ và trải nghiệm công nghệ trong phân khúc xe máy điện hai bánh. Theo đó, YADEA Osta là sự kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ cổ điển và tư duy thiết kế hiện đại, hướng đến phong cách tinh tế và tối giản của tương lai.

Thay cho các chi tiết retro truyền thống, YADEA Osta gây ấn tượng bởi bề mặt thân xe liền mạch, sử dụng tông màu cao cấp đồng nhất để tạo nên tổng thể thanh lịch. Điểm nhấn nhận diện là logo tam giác phong cách tối giản, kết hợp cùng các chi tiết mạ chrome mang lại cảm giác sang trọng nhưng không phô trương.

Chất lượng hoàn thiện của xe được nâng tầm với công nghệ sơn tiêu chuẩn ô tô, ứng dụng lớp phủ kháng tia UV, giúp bề mặt xe bền màu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và duy trì chất lượng lâu dài khi sử dụng ngoài trời.

Hệ thống chiếu sáng trên YADEA Osta xứng tầm phân khúc với đèn pha LED hình lục giác được trang bị cảm biến ánh sáng, cho phép tự động điều chỉnh theo môi trường. Hệ thống này cung cấp độ sáng 32.000 cd và tầm chiếu xa lên đến 50m, đảm bảo khả năng quan sát tối ưu khi di chuyển ban đêm.

Điểm nhấn tiên phong trong trải nghiệm của mẫu xe điện cao cấp này đó chính là bảng điều khiển kỹ thuật số (Digital Dashboard). Qua đó, YADEA Osta trở thành một phần trong hệ sinh thái công nghệ kết nối thông minh mà thương hiệu tâm huyết đem đến cho người dùng Việt. Bảng điều khiển kỹ thuật số này giúp:

Hỗ trợ phản chiếu màn hình dẫn đường (Navigation Mirroring): sau khi đồng bộ với điện thoại thông minh, giao diện bản đồ có thể hiển thị trực tiếp trên màn hình xe.

Hiển thị sắc nét và có khả năng chống chói hiệu quả ngay cả dưới điều kiện ánh nắng gắt.

Kết nối Bluetooth, kết nối với nghe nhạc và đàm thoại rảnh tay thông qua các nút điều khiển trên tay lái.

Những công nghệ này đều được thiết kế nhằm giảm thiểu thao tác trong quá trình lái xe, hướng đến trải nghiệm di chuyển an toàn và liền mạch.

Là một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, YADEA Osta sở hữu những nâng cấp toàn diện về hệ truyền động và nguồn năng lượng, đáp ứng nhu cầu di chuyển ổn định trong môi trường đô thị cũng như độ bền bỉ trong sử dụng hằng ngày. Theo đó, xe được trang bị động cơ hub TTFAR độc quyền do YADEA tự phát triển, cùng công suất định mức 1.500W (công suất tối đa đạt 2.750W), cho phép xe đạt tốc độ tối đa 63 km/h. Sử dụng pin Lithium 72V 45Ah cao cấp và bền bỉ với tuổi thọ lên tới 1.200 chu kỳ sạc.

Kết quả thử nghiệm trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, xe có khả năng di chuyển lên đến 180 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng tối ưu cho nhu cầu di chuyển thường nhật. Bên cạnh đó, pin được thiết kế để chịu nhiệt lên đến 60°C và đạt chuẩn chống nước IPX7, phù hợp cho điều kiện thời tiết và môi trường sử dụng.

Một điểm nhấn khác biệt của YADEA Osta đó là hệ thống quản lý pin thông minh BMS (Battery Management System), cho phép hiển thị dung lượng chính xác đến từng 1%, đồng thời hỗ trợ dự đoán thời gian sạc và thời điểm pin đầy theo thời gian thực. Đặc biệt, công nghệ phanh tái tạo năng lượng giúp thu hồi điện năng khi giảm tốc, nâng cao đáng kể hiệu suất sử dụng tổng thể.

Trước khi tung ra phiên bản cao cấp này, YADEA đã nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen sử dụng của người Việt để tinh chỉnh nhiều chi tiết nhỏ. Ví dụ như yên xe trên 750mm, được thiết kế mở rộng với đệm đa lớp cách nhiệt, giúp tư thế ngồi luôn thoải mái và mang lại cảm giác êm ái trong suốt quá trình sử dụng hằng ngày.

Sự tiện dụng cũng được tính đến khi xe được trang bị hàng loạt phụ kiện thiết thực như: móc treo đồ phía trước, hộc đựng găng tay nhằm gia tăng không gian chứa đồ. Trong khi đó tay dắt sau bản rộng, gác chân gập gọn tạo sự thoải mái cho mọi điều kiện sử dụng. Hai cổng sạc USB sẵn sàng cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị di động, trong một thế giới luôn kết nối…

Để xứng tầm xe máy điện đầu bảng, YADEA Osta cũng đã thiết lập một tiêu chuẩn an toàn mới cho phân khúc xe máy điện với hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái vốn thường chỉ xuất hiện trên xe tay ga cao cấp hoặc ô tô. Các hệ thống hỗ trợ bao gồm Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), Hỗ trợ đổ đèo (HDC) và tính năng Giữ phanh ngang dốc (Hill-hold), giúp người lái an tâm hơn khi di chuyển trên địa hình dốc hoặc trong bãi đỗ xe chung cư.

Gói bảo vệ toàn diện còn bao gồm tính năng ngắt động cơ khi gạt chân chống cạnh và đèn cảnh báo khẩn cấp (Hazard) tự động kích hoạt khi phanh gấp. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh đa lớp với cảnh báo chuyển động, hàng rào điện tử và định vị GPS giúp chủ nhân luôn an tâm về chiếc xe của mình.

Ngoài ra, YADEA Osta cũng mang đến trải nghiệm “một chạm” với chìa khóa thông minh EasyGO Smart Key. Người dùng có thể tùy chọn mở khóa đa phương thức bằng Bluetooth, ứng dụng điện thoại hoặc khởi động không cần chìa (keyless). Sự tiện dụng được tối ưu hóa với tính năng mở yên điện tử (thông qua nút bấm hoặc ứng dụng) và định vị xe qua IoT cho phép kích hoạt còi từ xa để dễ dàng tìm xe trong bãi đỗ. Đặc biệt, hệ thống phần mềm của xe luôn được tối ưu nhờ khả năng cập nhật từ xa (OTA), giúp chiếc xe ngày càng thông minh hơn theo thời gian.

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Liu Jia - Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam khẳng định: “Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh và điện hóa giao thông đô thị, YADEA Osta được giới thiệu như một bước tiến chiến lược trong danh mục sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng tương lai của dịch chuyển bền vững sẽ được dẫn dắt bởi công nghệ thông minh, thiết kế giàu cảm xúc và những giải pháp tiên tiến. Với YADEA Osta, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng người dùng Việt trên hành trình kiến tạo phong cách sống xanh hiện đại và đầy cảm hứng”.

YADEA Osta chính thức có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc với 05 tuỳ chọn màu sắc là Bạch kim vân mây, Bạc ánh quang, Đen huyền, Xám nhung vũ và Xám mực cùng chương trình bảo hành pin chính hãng 03 năm hoặc 30.000 km. Xe được bán ra với 2 phiên bản YADEA Osta H+ có giá bán 27.490.000 đồng và phiên bản cao cấp hơn YADEA Osta P có giá 31.990.000 đồng. (*) Giá bán đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng

Trong giai đoạn ra mắt, YADEA đã hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) triển khai chương trình ưu đãi tài chính đặc biệt. Theo đó, khách hàng mua xe và thanh toán bằng thẻ tín dụng TPBank sẽ được hưởng lãi suất 0% và phí chuyển đổi 0%, với các kỳ hạn linh hoạt 3, 6, 9 hoặc 12 tháng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu YADEA Osta.

Về chương trình ưu đãi, liên hệ Đại lý YADEA gần nhất để biết thêm chi tiết.