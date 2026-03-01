Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Loạt sản phẩm thiết bị đeo và AIoT thế hệ mới sẽ được Xiaomi tung ra thị trường Việt Nam lần này bao gồm đồng hồ thông minh Xiaomi Watch 5, tai nghe REDMI Buds 8 Pro, pin dự phòng Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag và loạt TV Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series.

Có thể nói sự kiện ngày hôm qua, với tâm điểm là dòng Xiaomi 17 Series cùng với loạt thiết bị AioT và Xiaomi Pad 8 Series đã góp phần củng cố hệ sinh thái thiết bị thông minh và liền mạch, nằm trong chiến lược “Human x Car x Home” mà Xiaomi đang hướng đến.

Điểm nhấn đáng chú ý là toàn bộ các thiết bị mới ra mắt này đều có thể kết nối nhanh chóng và liền mạch với smartphone và máy tính bảng của Xiaomi, đặc biệt là Xiaomi 17 Series và Xiaomi Pad 8 Series mới nhất. Trong đó, smartphone đóng vai trò trung tâm điều phối, từ việc tự động nhận diện thiết bị mới, đồng bộ cài đặt đến điều khiển thông minh.

Đây là một phần trong chiến lược mang đến trải nghiệm liền mạch, tạo thói quen sử dụng các sản phẩm công nghệ một cách thuận tiện, hạn chế thao tác phức tạp và tối ưu sự liền mạch giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Xiaomi. Việc mở rộng danh mục sản phẩm lần này cũng cho thấy hệ sinh thái thiết bị thông minh Xiaomi tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn, bao phủ rộng khắp từ thiết bị cá nhân, chăm sóc sức khỏe, định vị đến các giải pháp giải trí tại gia.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam cho biết:“Chúng tôi không chỉ ra mắt những sản phẩm riêng lẻ mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái thông minh toàn diện. Các thiết bị đeo và AIoT mới nhất từ Xiaomi đều có khả năng kết nối mượt mà với nhau, tạo nên một hệ sinh thái công nghệ nhất quán và hoàn chỉnh. Với chuỗi thiết bị mới ra mắt, người dùng có thể tận hưởng một cuộc sống thông minh và phong cách hơn.”

Trở lại với loạt thiết bị mới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng sản phẩm cụ thể:

Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 là chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới, sở hữu màn hình AMOLED 1,54 inch độ phân giải cao, viền siêu mỏng 2,6mm với tỷ lệ hiển thị lớn, mang lại trải nghiệm quan sát rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Với thiết kế bằng thép không gỉ 316L kết hợp kính sapphire hai mặt, Xiaomi Watch 5 không chỉ tăng độ bền mà còn nâng cao tính thẩm mỹ, phù hợp cả môi trường công việc lẫn các chuyến đi dài ngày.

Thiết bị tích hợp hệ thống cảm biến toàn diện gồm đo nhịp tim quang học, SpO 2 , ECG, EMG, gia tốc kế, con quay hồi chuyển và cảm biến áp suất khí quyển. Tính năng quét sức khỏe tổng quan trong 60 giây cung cấp 6 chỉ số quan trọng, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình trạng cơ thể trước và trong hành trình.

Xiaomi Watch 5 là chiếc đồng hồ thông minh mới nhất của Xiaomi có viền siêu mỏng 2,6mm với tỷ lệ hiển thị lớn

Với hơn 150 chế độ thể thao cùng hệ thống định vị GNSS 5 hệ thống băng tần kép, Xiaomi Watch 5 đảm bảo theo dõi chính xác các hoạt động thể chất ngoài trời như chạy bộ, trekking hay đạp xe đường dài.

Thời lượng pin lên đến 6 ngày ở chế độ tối ưu năng lượng giúp thiết bị luôn sẵn sàng đồng hành trong mọi chuyến đi.

Xiaomi Watch 5 (gồm hai phiên bản màu Đen và Xanh bách tùng) có giá bán chính thức 9.990.000 đồng, ưu đãi 1.000.000 đồng còn 8.990.000 đồng.

Ngoài ra, Xiaomi Watch 5 được trang bị công nghệ cảm biến điện cơ (EMG) tiên tiến với 3 chip và 8 kênh điện cực, cho phép ghi nhận và phân tích tín hiệu thần kinh từ cơ tay để nhận diện chính xác ý định chuyển động. Nhờ đó, người dùng có thể điều khiển đồng hồ bằng các cử chỉ đơn giản như chạm hai lần, xoa hai lần, búng tay, lắc hoặc xoay cổ tay để nghe/gác cuộc gọi, tạm dừng hoặc bắt đầu đếm giờ, bỏ qua thông báo, điều khiển nhạc hay mở nhanh ứng dụng như Gemini, Google Wallet và camera. Tính năng này giúp hạn chế thao tác chạm màn hình, mang lại trải nghiệm tiện lợi và linh hoạt hơn trong mọi tình huống sử dụng.

REDMI Buds 8 Pro

REDMI Buds 8 Pro là mẫu tai nghe true wireless cao cấp nhất trong dòng sản phẩm REDMI Buds, được trang bị hệ thống ba driver gồm một loa bass 11mm và hai loa treble gốm, giúp tái tạo âm trầm mạnh mẽ, dải cao trong trẻo và chi tiết hơn.

Xiaomi REDMI Buds 8 Pro đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless

Sản phẩm cũng đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless và hỗ trợ codec LDAC, đảm bảo chất lượng âm thanh luôn được duy trì ở mức cao.

REDMI Buds 8 Pro có giá bán chính thức 2.490.000 đồng, ưu đãi 300.000 đồng còn 2.190.000 đồng

Về chế độ chống ồn chủ động, Xiaomi REDMI Buds 8 Pro đạt tiêu chuẩn 55dB với dải tần lên đến 5kHz giúp loại bỏ hiệu quả tiếng ồn động cơ và môi trường xung quanh khi di chuyển bằng máy bay hoặc tàu xe. Người dùng có thể tùy chỉnh nhiều mức ANC phù hợp với từng bối cảnh sử dụng. Thời lượng pin lên đến 35 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc, hỗ trợ kết nối đồng thời hai thiết bị và Google Fast Pair, giúp chuyển đổi linh hoạt giữa smartphone, máy tính bảng hoặc laptop trong hệ sinh thái.

Xiaomi Tag có giá bán chính thức 590.000 đồng, ưu đãi 100.000 đồng, còn 490.000 đồng

Đây cũng là lần đầu tiên, Xiaomi mang đến thị trường Việt Nam thiết bị định vị thông minh mang tên Xiaomi Tag. Với thiết kế siêu mỏng chỉ 46,5 x 31 x 7mm, cùng trọng lượng chỉ 10g, Xiaomi Tag dễ dàng gắn vào hành lý, balo hoặc chìa khóa.

Xiaomi Tag tương thích cả hai hệ điều hành iOS và Android giúpnhanh chóng định vị các thiết bị bị bỏ quên

Thiết bị tương thích đồng thời với cả hai hệ điều hành iOS và Android, tận dụng mạng lưới hàng tỷ thiết bị toàn cầu để hỗ trợ định vị nhanh chóng và chính xác. Tính năng cảnh báo bỏ quên giúp người dùng nhận thông báo ngay khi rời xa vật dụng ngoài khu vực quen thuộc. Ngoài ra, chế độ Lost Mode cho phép hiển thị thông tin liên hệ khi được quét bằng thiết bị hỗ trợ NFC, giúp gia tăng khả năng tìm lại đồ dùng thất lạc. Sử dụng pin CR2032 có thể thay thế nên Xiaomi Tag có thể kéo dài thời lượng sử dụng lên đến hơn 390 ngày.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W không chỉ là một viên pin sạc dự phòng siêu mỏng nhẹ với độ mỏng chỉ 6mm cùng trọng lượng chỉ 98g, đây còn được xem là một phụ kiện công nghệ ấn tượng, dễ dàng đặt gọn trong túi áo hoặc túi xách nhỏ.

Ưu điểm lớn nhất của thiết bị này là trợ sạc không dây từ tính với công suất tối đa 15W, đồng thời tương thích sạc có dây khi cần thiết.

Ưu điểm lớn nhất của thiết bị này là trợ sạc không dây từ tính với công suất tối đa 15W, đồng thời tương thích sạc có dây khi cần thiết. Dung lượng 5000mAh đủ để bổ sung năng lượng khẩn cấp cho smartphone trong một ngày di chuyển bận rộn. Thiết kế nam châm giúp cố định chắc chắn vào mặt lưng thiết bị tương thích, tối ưu sự tiện lợi mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ khi sử dụng.

Với bốn thiết bị kết hợp thành một bộ giải pháp thông minh, hướng đến trải nghiệm du lịch hiện đại đồng bộ và gọn nhẹ, nơi mọi nhu cầu từ theo dõi sức khỏe, giải trí cá nhân, bảo vệ tài sản đến duy trì năng lượng đều được tích hợp liền mạch trong cùng một hệ sinh thái.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series

Và sản phẩm cuối cùng trong loạt thiết bị AioT mới được Xiaomi mang đến thị trường Việt Nam lần này đó chính là Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series.

Hai dòng tivi Mini LED mới sẽ mang đến giải pháp hiển thị vượt trội tại Việt Nam. Trong đó, Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series sở hữu các tùy chọn kích thước 55, 65 và 75 inch. Còn Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series mang đến hai phiên bản 85 và 98 inch dành cho không gian lớn. Với dải sản phẩm đa dạng, người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với diện tích không gian sống và nhu cầu sử dụng thực tế.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series

Xiaomi cho biết, các sản phẩm này sử dụng công nghệ hiển thị Mini LED kết hợp chấm lượng tử sẽ giúp tăng độ tương phản và hiển thị màu sắc sống động hơn so với TV thông thường. Độ sáng tối đa lên đến 1200 nits giúp hình ảnh luôn rõ ràng, nổi khối và hạn chế hiện tượng lóa khi xem trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Dòng Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 hỗ trợ tần số quét lên đến 144Hz, mang lại những khung hình mượt mà và sống động khi xem thể thao, phim hành động hoặc chơi game tốc độ cao.

Xiaomi TV S MiniLED 75inch

Còn dòng Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series được tối ưu cho nhu cầu giải trí gia đình hàng ngày với khả năng xử lý hình ảnh ổn định, giảm nhòe và duy trì độ sắc nét trong các cảnh chuyển động nhanh.

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, hệ thống công nghệ Dolby Vision và Dolby Atmos giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhìn, tái tạo khung hình với chiều sâu và âm thanh đa hướng sống động. Kết hợp với nền tảng Google TV, người dùng có thể truy cập kho nội dung phong phú từ các ứng dụng phổ biến, đồng thời dễ dàng kết nối và điều khiển các thiết bị khác trong hệ sinh thái thiết bị AIoT của Xiaomi.