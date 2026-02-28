Doanh nghiệp số

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Lê Giang

Lê Giang

17:38 | 28/02/2026
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Nhân dịp Ngày Vía Thần Tài 2026, Bảo Tín Minh Châu chính thức ra mắt máy bán vàng tự động tại Hà Nội, đồng thời giới thiệu bộ sản phẩm vàng 24K phiên bản mới.
Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm Giá vàng hôm nay 01/10/2025: SJC lập đỉnh 138 triệu, thế giới biến động mạnh Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Vàng trong nước vượt 148 triệu đồng một lượng, thế giới đạt đạt 4.183 USD một ounce

Động thái này đánh dấu bước tăng tốc trong chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp kim hoàn, hướng tới mô hình giao dịch hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu mua vàng tăng mạnh dịp đầu năm, đặc biệt vào Ngày Vía Thần Tài, việc đưa vào vận hành hệ thống máy bán vàng tự động được xem là giải pháp công nghệ giúp tối ưu quy trình giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng
Bảo Tín Minh Châu trang bị nhiều máy bán hàng tự động để phục vụ khách hàng.

Máy bán vàng tự động của doanh nghiệp tích hợp màn hình cảm ứng, cho phép khách hàng lựa chọn sản phẩm, cập nhật giá theo thời gian thực, thanh toán không tiền mặt và nhận vàng ngay sau vài phút thao tác. Hệ thống được đồng bộ dữ liệu với bảng giá niêm yết tại cửa hàng, đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, giải pháp này góp phần giảm áp lực xếp hàng trong giờ cao điểm, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua vàng theo hướng hiện đại và chủ động hơn.

Song song với việc ra mắt hệ thống giao dịch tự động, BTMC công bố bộ sưu tập sản phẩm vàng 24K phiên bản Thần Tài 2026 gồm: Nhẫn tròn trơn VRTL 999.9 (từ 0,5 chỉ đến 10 chỉ), quà mừng bản vị Thần Tài, cùng các dòng trang sức 24K như nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (0,5 ly – 1 phân), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã…

Các sản phẩm được chuẩn hóa bao bì, tích hợp thông tin kỹ thuật rõ ràng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng minh bạch và tiện lợi. Dòng vàng bản vị trọng lượng nhỏ tiếp tục được thị trường ưa chuộng nhờ tính linh hoạt trong tích lũy và giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng
Các sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu.
Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Việc triển khai máy bán vàng tự động là một phần trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn của doanh nghiệp. Trước đó, hệ thống cửa hàng đã được mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao dịch và đẩy mạnh các phương thức thanh toán điện tử.

Đại diện BTMC cho biết, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc cải tiến quy trình bán hàng, mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao dịch vàng hiện đại, nơi khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.

Trong bối cảnh thị trường vàng năm 2026 ghi nhận sự sôi động, đặc biệt vào các dịp cao điểm, giải pháp tự động hóa được đánh giá là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng lực phục vụ và tối ưu vận hành.

Sự xuất hiện của máy bán vàng tự động cho thấy thị trường kim hoàn trong nước đang từng bước thích ứng với xu thế bán lẻ thông minh. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giao dịch truyền thống, người mua có thêm lựa chọn trải nghiệm công nghệ, chủ động hơn trong thao tác và thời gian.

Với bước đi này, Bảo Tín Minh Châu được xem là một trong những doanh nghiệp tiên phong định hình xu hướng giao dịch vàng số tại Việt Nam, mở ra kỳ vọng về một thị trường minh bạch, hiện đại và tiệm cận chuẩn quốc tế trong thời gian tới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua - bán vàng ngày càng tăng cao của khách hàng, BTMC chính thức mở thêm 2 cơ sở tại địa chỉ số 4 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và tại 139 Cầu Giấy, BTMC mở rộng diện tích liền kề tăng gấp đôi so với trước đây, với sức chứa lên tới hàng trăm khách hàng cùng lúc.

Bảo Tín Minh Châu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

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