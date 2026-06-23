Thị trường vàng trong nước sáng nay 23/6 duy trì mặt bằng cao thiết lập từ đầu tuần, khi vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn giữ ổn định quanh 148 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Trái lại, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lùi nhẹ về vùng 4.156 USD mỗi ounce, giảm 0,85% so với phiên liền trước.

Trạng thái trái chiều giữa hai thị trường khiến mức chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới quy đổi duy trì rộng, quanh 14 đến 15 triệu đồng mỗi lượng. Khoảng cách lớn phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn thị trường chờ thêm dữ liệu kinh tế từ Mỹ.

Nhìn lại tuần trước, giá vàng thế giới trải qua chuỗi phiên biến động mạnh theo chiều đi xuống, có thời điểm mất hơn 200 USD mỗi ounce trước khi bật lại từ vùng 4.000 USD. Biên độ rộng cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn thận trọng và liên tục đảo trạng thái quanh các mốc tâm lý.

Thế giới quay đầu giảm, vàng trong nước giữ mốc 148 triệu

Giá vàng trong nước sáng 23/6 giữ vùng đỉnh lịch sử

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), bảng giá ghi nhận lúc 9 giờ sáng 23/6 giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua. Vàng miếng SJC khu vực Hồ Chí Minh và miền Bắc cùng giao dịch ở mức 145 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 148 triệu đồng mỗi lượng bán ra, đi ngang ở cả hai chiều. Các chi nhánh Hạ Long, Quảng Ngãi, Nha Trang, Biên Hòa, Cà Mau cùng khu vực miền Tây cùng niêm yết theo biểu giá trên.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC niêm yết 145 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long cùng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giữ mức 144,5 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra, sát ngay vùng giá của vàng miếng SJC.

Hệ thống PNJ tại khu vực Hồ Chí Minh giữ vàng miếng SJC ở 145 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch 144,9 triệu đồng mua vào và 147,9 triệu đồng bán ra, còn vàng nữ trang 999.9 lùi về 142,5 triệu đồng mua vào và 146,5 triệu đồng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, một số sản phẩm điều chỉnh giảm trong sáng nay. Vàng miếng SJC giữ 145 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra, còn nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K hạ về 144,3 triệu đồng mua vào và 147,8 triệu đồng bán ra. Vàng trang sức 24K của doanh nghiệp lùi xuống vùng 141,9 đến 146,4 triệu đồng mỗi lượng.

So với vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 có tính thanh khoản tốt và khoảng cách với giá thế giới thấp hơn, nên lượng giao dịch tăng dần trong nhiều tháng gần đây. Nhiều nhà đầu tư cá nhân ưu tiên nắm giữ vàng nhẫn khi lãi suất tiết kiệm chưa hấp dẫn và các kênh đầu tư khác còn tiềm ẩn biến động.

Mặt bằng giá hiện hành cho thấy vàng nhẫn và vàng miếng trong nước gần như san bằng khoảng cách, khi cả hai dòng sản phẩm cùng tiến sát ngưỡng 148 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của vàng miếng SJC duy trì quanh 3 triệu đồng mỗi lượng, mức rủi ro cho người mua lướt sóng ngắn hạn bởi giá trị tạm lỗ phát sinh ngay khi giao dịch.

Giá vàng thế giới giảm, nhà đầu tư dõi theo chính sách của Fed

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 23/6 lùi về 4.156,09 USD mỗi ounce, giảm 35,42 USD, tương đương 0,85% so với phiên liền trước. Diễn biến đi xuống xuất hiện sau khi kim loại quý phục hồi trong đêm và áp sát vùng 4.200 USD, cho thấy biên độ dao động vẫn rộng và thị trường thiếu một xu hướng rõ ràng.

Việc giá trong nước đi ngang ở vùng cao trong lúc giá thế giới hạ nhiệt tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa hai thị trường. Nguồn cung vàng miếng trong nước còn hạn chế cùng nhu cầu tích trữ ổn định giúp mặt bằng giá nội địa ít chịu tác động tức thời từ nhịp giảm của thị trường quốc tế.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Áp lực lớn nhất với giá vàng đến từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đặt xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 12 lên gần 89%, cao hơn nhiều so với mức 61% ghi nhận trước cuộc họp gần nhất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích lên quanh 4,5%, kéo theo đồng USD mạnh hơn và làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Bà Nicky Shiels, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại MKS PAMP, cho rằng nhịp phục hồi từ vùng 4.000 USD chủ yếu mang tính kỹ thuật và các quỹ lớn có thể tận dụng những phiên tăng để chốt lời. Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com thuộc Jefferies, nhận định vàng có thể lùi xuống dưới 4.000 USD mỗi ounce nếu môi trường vĩ mô chưa cải thiện.

Về dài hạn, Goldman Sachs vừa hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống 4.900 USD mỗi ounce, từ mức 5.400 USD trước đó, do ngân hàng không còn kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong năm 2026. Dù vậy, nhiều tổ chức vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng trong trung hạn nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương và vai trò phòng ngừa rủi ro của kim loại quý.

Giới phân tích cho rằng hướng đi tiếp theo của giá vàng phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát Mỹ, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng cách thị trường định giá lộ trình lãi suất của Fed. Tâm điểm trong tuần là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát mà Fed theo dõi sát và có thể chi phối dòng tiền vào vàng trong các phiên tới.