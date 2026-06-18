Giá vàng trong nước đứng quanh vùng đỉnh, chênh lệch mua bán giữ 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 18/6, thị trường vàng trong nước gần như không biến động so với phiên liền trước, trong khi giá vàng thế giới lại có một phiên bật lên rõ rệt. Diễn biến trái chiều này khiến khoảng cách giữa giá trong nước và giá thế giới quy đổi tiếp tục được duy trì ở mức cao, một đặc điểm đã kéo dài nhiều tháng qua trên thị trường vàng Việt Nam.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,8 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 151,3 triệu đồng mỗi lượng bán ra, không thay đổi so với chốt phiên liền trước. Mức giá này được áp dụng đồng loạt cho toàn bộ hệ thống, từ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hạ Long, Quảng Ngãi cho tới Nha Trang, Biên Hòa, miền Tây, Bạc Liêu và Cà Mau. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán giữ ở 2,5 triệu đồng mỗi lượng, tương đương phần rủi ro mà người mua phải chấp nhận nếu muốn bán lại ngay trong ngày.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC cũng được giao dịch ở mức 148,8 triệu đồng mua vào và 151,3 triệu đồng bán ra, cân bằng với giá của thương hiệu chủ quản. Riêng sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K loại 999.9 của Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở 148,3 triệu đồng mua vào và 151,3 triệu đồng bán ra, chênh lệch hai chiều nới rộng lên 3 triệu đồng mỗi lượng. Vàng nguyên liệu loại 999,9 tại đơn vị này được mua vào quanh 138,8 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước đứng quanh vùng đỉnh

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn của thương hiệu cùng niêm yết 148,8 triệu đồng mua vào và 151,3 triệu đồng bán ra trong sáng 18/6. Dòng trang sức Vàng Rồng Thăng Long loại 999.9 đứng thấp hơn một chút, ở mức 146,3 triệu đồng mua vào và 150,3 triệu đồng bán ra, phản ánh chênh lệch quen thuộc giữa vàng trang sức và vàng miếng cùng hàm lượng.

Ở nhóm vàng nhẫn, hệ thống PNJ niêm yết nhẫn trơn loại 999.9 tại khu vực Hồ Chí Minh ở 148 triệu đồng mua vào và 151 triệu đồng bán ra, áp dụng tương tự cho các dòng Vàng Kim Bảo, Vàng Phúc Lộc Tài và Vàng PNJ Phượng Hoàng. Vàng nữ trang loại 999.9 của PNJ đứng quanh 145,9 triệu đồng mua vào và 149,9 triệu đồng bán ra, còn các tuổi vàng thấp hơn như 22K, 18K hay 14K được điều chỉnh theo tỷ lệ hàm lượng tương ứng. Như vậy, ở phần lớn các thương hiệu lớn, vàng miếng SJC vẫn là sản phẩm có giá bán cao nhất, trong khi vàng nhẫn và trang sức cùng tuổi đứng thấp hơn từ vài trăm nghìn tới hơn ba triệu đồng mỗi lượng tùy loại.

Nhìn chung, mặt bằng giá vàng trong nước sáng 18/6 cho thấy tâm lý giằng co và chờ đợi của cả người mua lẫn người bán. Việc giá đứng yên qua hai phiên liên tiếp trong bối cảnh thế giới biến động cho thấy các doanh nghiệp trong nước đang thận trọng, chưa vội điều chỉnh theo nhịp tăng nhanh của thị trường quốc tế.

Vàng thế giới phục hồi mạnh nhờ thỏa thuận Mỹ Iran và kỳ vọng lãi suất ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 18/6 theo giờ Việt Nam được giao dịch quanh 4.318,86 USD mỗi ounce, tăng khoảng 1,43%, tương đương gần 61 USD so với tham chiếu. Đây là phiên phục hồi tiếp nối đà đi lên đầu tuần, sau khi kim loại quý này từng lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD mỗi ounce hồi đầu tháng. So với mức đầu tuần trước quanh 4.327 USD, giá vàng hiện đã thu hẹp gần như toàn bộ phần điều chỉnh và đang dần lấy lại vùng giá cao đã đánh mất.

Theo phân tích từ Kitco News, lực đẩy chính cho vàng tuần này đến từ kỳ vọng vào thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, dự kiến được ký tại Thụy Sĩ ngày 19/6. Thỏa thuận này được cho là sẽ giúp khơi thông eo biển Hormuz và khôi phục dòng dầu xuất khẩu của Iran, qua đó kéo giá dầu xuống vùng thấp nhất trong hai tháng. Giá năng lượng hạ nhiệt làm dịu lo ngại về lạm phát, đồng thời giảm bớt áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất, một yếu tố vốn gây sức ép lên vàng trong suốt thời gian qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Yếu tố tiền tệ cũng đóng vai trò quan trọng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa kết thúc cuộc họp đầu tiên dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh và giữ nguyên lãi suất như thị trường dự báo. Việc lãi suất được duy trì ổn định giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, từ đó hỗ trợ giá kim loại quý. Tuy vậy, dự báo kinh tế mới cho thấy gần một nửa số quan chức Fed vẫn để ngỏ khả năng nâng lãi suất trong năm 2026, khiến triển vọng vàng trung hạn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Khảo sát vàng hằng tuần gần nhất của Kitco News phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa giới phân tích phố Wall và nhà đầu tư cá nhân. Nhóm chuyên gia tổ chức tỏ ra do dự và lui về quan sát trước thềm cuộc họp của Fed, trong khi tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ nghiêng về hướng thận trọng sau khi vàng lùi sát mốc 4.000 USD. Trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, đã có 70 lượt bình chọn được ghi nhận, cho thấy sự quan tâm vẫn lớn nhưng quan điểm chưa thống nhất.

Ông Adrian Day, lãnh đạo Adrian Day Asset Management, cho rằng nhiều khả năng vàng đã tạo đáy. Theo ông, khi xung đột tại Iran dần khép lại, đồng USD sẽ mất bớt vai trò trú ẩn an toàn, còn giá dầu hạ nhiệt sẽ giảm áp lực tăng lãi suất, cả hai đều là yếu tố tích cực cho vàng. Cùng quan điểm lạc quan, ông Rich Checkan của Asset Strategies International nhận định mốc 4.000 USD đã trụ vững và dự báo giá vàng tiếp tục đi lên trong tuần tới bất kể diễn biến đàm phán. Ông Colin Cieszynski thuộc SIA Wealth Management cũng đánh giá vàng đã kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD và một nhịp tăng mới dường như đang hình thành.

Ở chiều thận trọng hơn, ông David Morrison của Trade Nation giữ quan điểm giảm trong ngắn hạn, cảnh báo rằng dù đã hồi phục mạnh, vàng vẫn nằm trong vùng rủi ro. Ông Alex Kuptsikevich từ FxPro cho rằng giá có thể còn điều chỉnh khi kỳ vọng siết chính sách của các ngân hàng trung ương lớn gia tăng. Sự chênh lệch quan điểm giữa các chuyên gia cho thấy thị trường vàng quốc tế đang ở giai đoạn nhạy cảm, nơi mỗi tín hiệu về lạm phát, lãi suất hay địa chính trị đều có thể tạo ra biến động nhanh và mạnh trong những phiên tới.