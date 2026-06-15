Giá vàng trong nước vượt mốc 150 triệu đồng

Bước vào phiên giao dịch đầu tuần ngày 15/6, giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà bật lên của thị trường thế giới, đưa vàng miếng vượt mốc 150 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Đà tăng lan rộng ở cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn của các thương hiệu lớn.

Tuần qua là giai đoạn biến động dữ dội của vàng trong nước. Có phiên các thương hiệu lớn cộng thêm từ 1 đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng cả hai chiều chỉ sau một buổi sáng, giúp giá lấy lại phần lớn những gì đã mất trong nhịp lao dốc trước đó. Đà đi lên bám sát diễn biến hồi phục của thị trường thế giới.

Theo bảng giá Công ty SJC cập nhật ngày 15/6, vàng miếng SJC tại Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng nhiều khu vực niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch hai chiều 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng miếng SJC giao dịch quanh 148 - 150,5 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn PNJ 999.9 ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng, nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu để vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cùng ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhẹ so với mặt bằng chung.

Giá vàng trong nước vượt mốc 150 triệu đồng

So với mức niêm yết đầu phiên sáng quanh 147 triệu đồng/lượng, giá bán ra vàng miếng đã tăng thêm khoảng 3 đến 3,5 triệu đồng chỉ trong buổi sáng, cho thấy nhịp đi lên rất nhanh khi giá thế giới bứt phá. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra bất ngờ trước tốc độ phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc của tuần trước.

Dù bật tăng mạnh trong phiên, mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn vùng đỉnh đầu tháng. So với ngày 1/6, khi vàng miếng SJC bán ra quanh 158,5 triệu đồng/lượng, mỗi lượng hiện vẫn thấp hơn khoảng 8 triệu đồng dù đã hồi phục mạnh sau giai đoạn lao dốc giữa tháng.

Diễn biến giá nóng kéo theo sức mua tăng vọt vào cuối tuần. Nhiều cơ sở trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) chật kín khách từ sáng sớm, phần lớn là người mua. Bảo Tín Minh Châu có thời điểm phải treo biển hết hàng, sau đó giới hạn mỗi khách tối đa 3 chỉ vàng nhẫn và trả hàng theo lượng thực tế.

Tâm lý sợ lỡ nhịp khiến dòng người xếp hàng tái diễn mỗi khi giá đi lên. Một số người mua cho biết tranh thủ gom vài chỉ vì lo giá tiếp tục tăng trong tuần mới. Khoảng cách 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi lượng giữa chiều mua và chiều bán vẫn ở mức rộng, khiến người mua vào lúc giá cao chịu rủi ro lớn hơn nếu thị trường đảo chiều sau cuộc họp của Fed.

Giá vàng thế giới chờ tín hiệu từ Fed

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên trong phiên 15/6. Trên dữ liệu TradingView, giá vàng giao ngay (XAU/USD) lên 4.324,53 USD/ounce, tăng 2,55% tương đương 107,55 USD so với phiên trước và vượt xa mốc 4.300 USD/ounce. Đà tăng diễn ra khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và đồng USD suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt.

Theo Kitco News, vàng vừa khép lại tuần giảm thứ năm liên tiếp dù vẫn giữ được mốc 4.000 USD/ounce. Tuần trước, giá từng lên cao nhất 4.363 USD/ounce do căng thẳng ở Trung Đông, rồi đảo chiều giảm mạnh khi dữ liệu lạm phát của Mỹ vượt dự báo. Có thời điểm kim loại quý rơi xuống 4.023 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025, trước khi hồi lại vào cuối tuần.

Đà phục hồi một phần đến từ thông tin Mỹ và Iran tiến gần một thỏa thuận hòa bình có thể chấm dứt xung đột mới nhất tại Trung Đông, cùng đồng USD suy yếu giúp lực mua bắt đáy quay lại. Dù vậy, một thỏa thuận thành công cũng có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn, khiến triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn khó đoán.

Tâm điểm tuần mới dồn vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), kỳ họp đầu tiên do ông Kevin Warsh chủ trì trên cương vị Chủ tịch Fed. Lạm phát ở mức cao, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,2% và chỉ số giá sản xuất (PPI) trên 6%, đang củng cố khả năng thắt chặt chính sách. Cùng với Fed, tuần tới còn có quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương Nhật Bản, Australia, Thụy Sĩ và Anh, cùng loạt số liệu kinh tế Mỹ về sản xuất, doanh số bán lẻ, thị trường nhà ở và trợ cấp thất nghiệp.

Giá vàng thế giới chờ tín hiệu từ Fed

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích đang thận trọng. Trong 17 chuyên gia tham gia, 24% dự báo giá tăng tuần tới, 12% dự báo giảm và 65% chọn quan điểm trung lập để chờ hướng đi từ Fed. Ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ với 70 phiếu, 39% kỳ vọng giá lên, 49% nghiêng về giảm và 13% cho rằng giá biến động cả hai chiều.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết vàng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, quanh 4.024 USD/ounce, trước khi phục hồi lên vùng 4.246 USD/ounce. Ông Chandler nhận định: “Các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa xác nhận xu hướng tăng trở lại khi thị trường còn chờ kết quả cuộc họp của Fed và quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương lớn”.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nghiêng về khả năng vàng đã tạo đáy ngắn hạn và có dư địa hồi phục nếu dòng tiền trú ẩn quay lại. Quan điểm này cùng chiều với nhận định của một bộ phận chuyên gia cho rằng vùng quanh 4.000 USD/ounce đang thu hút nhóm đầu tư chiến lược xem các đợt điều chỉnh là cơ hội mua vào.

Nhìn rộng hơn, CPM Group cho biết giá vàng đã mất khoảng 12% chỉ trong 9 phiên, từ đỉnh 4.627 USD/ounce cuối tháng 5 xuống đáy 4.046 USD/ounce rồi hồi về quanh 4.235 USD/ounce. Tổ chức này đưa ra hai kịch bản trái ngược cho hai tuần tới, giá có thể lùi thêm khoảng 400 USD về vùng 3.800 USD/ounce nếu Fed cứng rắn, hoặc bật mạnh lên khoảng 4.650 USD/ounce nếu dòng tiền trú ẩn quay lại.

Tổng hợp các quan điểm, hướng đi của vàng trong tuần phụ thuộc lớn vào kết quả cuộc họp và cách thị trường đọc thông điệp từ ông Warsh. Với thị trường trong nước, giá nhiều khả năng bám sát biến động quốc tế, trong khi sức mua của người dân vẫn là yếu tố giữ mặt bằng giá ở mức cao và duy trì chênh lệch rộng giữa hai chiều giao dịch.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.