Giá vàng hôm nay 14/4: Vàng SJC bật tăng mạnh giữa biến động thế giới

Thị trường vàng ngày 14/4 mở ra với những cú giật mạnh hiếm gặp trên cả hai đầu trong nước quốc tế. Chỉ trong vài giờ sáng, giá vàng đã trải qua một vòng động đủ để phân biệt rõ ràng giữa hai nhóm nhà đầu tư những người bình tĩnh chờ đợi và những người bị cuốn theo tâm lý đám đông. Đây là những ngày mà các số không chỉ phản ánh cung đơn tím, mà còn là các tấm gương phản chiếu toàn bộ sức nặng của địa chính trị, chính sách tiền tệ và áp lực quản lý nhà nước phủ lên thị trường kim loại quý.

Giá vàng thế giới hôm nay 14/4: Phục hồi từ đáy, bóng đen Hormuz vẫn bao phủ

Mở phiên giao dịch rạng rỡ 14/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch ngay trên Kitco ghi nhận ở mức 4.702,5 USD/ounce, thấp hơn 44,7 USD so với phiên trước. Tuy nhiên, đà giảm này không kéo dài. Đến đầu giờ chiều, giá vàng thế giới đã được phục hồi tăng khoảng 30 USD mỗi ounce, lên mức 4,773 USD, cho lực mua vào thiết lập hiện tại khi được hỗ trợ về giá vùng.

Nhịp độ giảm rồi bật lại trong cùng một phiên bản phản ánh tính chất nhất quán của thị trường vàng toàn cầu lúc này. Một mặt, vàng đang chịu áp lực sau khi thiết lập đỉnh cao lịch sử 4.835 USD/ounce. Mặt khác, các cơ sở yếu tố hỗ trợ giá vẫn chưa bị mất đi. Bức tranh địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là một biến thể trung tâm điều phối tâm lý thị trường .

Việc đàm phán Mỹ – Iran tại Islamabad phá vỡ, kéo theo lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz, đã kích hoạt cú sốc cung mang tính hệ thống giá dầu thô WTI bẻ khóa lên vùng 102 – 104,5 USD/hộp, chỉ số DXY vượt ngưỡng 99 điểm, và dòng thủ đô tiếp tục tìm về loại kim quý như một lá chắn tài sản truyền thống.

Giá vàng hôm nay 14/4 – Vàng SJC và thế giới biến động mạnh

Theo định nghĩa của các chuyên gia, sự kiện vàng không tăng mạnh mà thậm chí chí giảm trong bối cảnh chiến sự leo thang được lý giải một phần bởi làn sóng bán sạch từ các ngân hàng trung thu thị trường mới nổi, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đã bán tới 128 tấn vàng dự trữ để bảo vệ đồng Lira.

Đây là hiện tượng bất ngờ, khi tài sản ẩn náu an toàn lại là người nắm giữ nhiều nhất trong lúc căng thẳng đỉnh điểm. Tuy nhiên, giới phân tích giá ở đây chỉ là lực tạm thời do cầu mua chiến lược từ các ngân hàng trung quốc và Nga vẫn đang neo giữ nền giá ở khu vực cao.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, vùng 4.700 – 4.750 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ giới hạn quan trọng của trò chơi. Tổ chức phân tích quốc tế duy trì bản tích cực với mục tiêu 5.000 – 5.500 USD/ounce trong năm 2026, với điều kiện số lượng Hormuz và lãi suất chính của Fed không có cú đảo ngược đêm. Khảo sát trên Kitco News cho thấy hơn một nửa số chuyên gia và nhà tư nhân tin rằng vàng sẽ tiếp tục hồi phục trong tuần tới, dù thị trường đang vận hành trong trạng thái hoài nghi và cảnh giác cao.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/4: Tăng mạnh nhưng khoảng chênh lệch vẫn là rủi ro lớn

Tại thị trường nội địa, phiên bản 14/4 chứng kiến ​​biến thể ngược chiều để có độ sáng rõ ràng trong cùng ngày. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC điều chỉnh tăng giá gói vàng thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, giá mua vào tăng 170 triệu đồng và giá bán ra tăng 173 triệu đồng. Phú Quý cũng tăng tương thích, mua vào 170 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng. Vàng nhẫn đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, với Phú Quý và SJC đều niêm yết mua vào 169,7 triệu đồng, bán ra 172,7 triệu đồng.

Trước đó, vào rạng sáng sớm cùng ngày, các doanh nghiệp lớn bao gồm SJC, Doji và Phú Quý đều niêm yết giá mua vào 168,5 triệu đồng và bán ra 171,5 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn 900.000 đồng so với phiên trước. Như vậy, chỉ trong vòng một số đồng hồ, thị trường đã đảo chiều hoàn toàn theo đà hồi phục của giá vàng thế giới, cho thấy độ nhạy cảm rất cao của tâm lý người tham gia.

Giá nhẫn 9999 biến động mạnh ngày 14/4

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất không phải là biên độ dao động trong ngày mà là khoảng chênh lệch cố hữu giữa giá nội địa và giá thế giới. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương ở mức 26,361 đồng mỗi USD, giá vàng thế giới buổi sáng tương đương khoảng 149,38 triệu đồng mỗi lượng, chưa bao gồm thuế và phí, tức vàng miếng đang cao hơn thế giới khoảng 22 triệu mỗi lượng. Sau khi vàng trong nước bật tăng trở lại theo chiều, khoảng cách này càng rộng hơn.

Đây là nghịch lý mà thị trường vàng Việt Nam đã đối mặt dai dẳng trong nhiều tháng qua, và cho đến nay vẫn chưa có lời giải thoải mái. Cơ chế chênh lệch kép vừa cao hơn thế giới triệu đồng, vừa duy trì biên độ mua bán lên tới 3 triệu đồng mỗi lượng phản ánh ánh tắc trong nguồn cung và tâm lý phòng thủ thuật cực đoan của doanh nghiệp kinh doanh vàng trước khi xảy ra biến động.

Trong bối cảnh đó, hoạt động của đoàn thanh tra liên ngành bao gồm Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tiếp tục phát triển khai thực thi Nghị định 232 theo hướng cứng minh bạch hóa chứng từ và triệt phá các hành vi làm giá. Giới phân tích nhận sức ép từ chiến dịch dịch này hoàn toàn có khả năng kích hoạt một đợt điều chỉnh giá sâu vào quý III hoặc đầu quý IV/2026, khi hệ thống vi phạm được đưa ra xử lý công khai.