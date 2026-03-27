Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Vàng miếng, vàng nhẫn cùng giảm sâu

Tính đến 9h00 sáng nay, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà giảm mạnh trên diện rộng. Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 3,6 đến 4,4 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,9 đến 169,9 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh mạnh hơn, giảm tới 4,4 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá về 167,6 đến 170,6 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý cũng niêm yết ở mức 166,9 đến 169,9 triệu đồng mỗi lượng, giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng.

Một điểm đáng chú ý là chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì quanh mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Đây là khoảng cách rất lớn, tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho nhà đầu tư cá nhân nếu thực hiện giao dịch trong ngắn hạn.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận mức giảm tương tự. DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 166,9 đến 169,9 triệu đồng mỗi lượng, giảm 3,6 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh hơn, tới 4,9 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá xuống còn 167,6 đến 170,6 triệu đồng mỗi lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước đang chịu tác động đồng pha từ xu hướng điều chỉnh của giá vàng thế giới, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Giá vàng thế giới lao dốc, áp lực vĩ mô gia tăng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Vào lúc 9h00 sáng, giá vàng niêm yết quanh mức 4.416,6 USD/ounce, giảm tới 114,1 USD so với một ngày trước đó.

Đà giảm này chủ yếu đến từ áp lực vĩ mô gia tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn do không mang lại lợi suất. Đồng thời, đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Bên cạnh đó, thị trường tài chính toàn cầu đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng mới. Chỉ số căng thẳng thị trường trái phiếu doanh nghiệp (CMDI) do Cục Dự trữ Liên bang New York công bố đã tăng mạnh trong tháng 3, lên mức cao nhất kể từ tháng 5.2025. Điều này phản ánh rủi ro đang gia tăng trong hệ thống tín dụng, đặc biệt ở nhóm trái phiếu chất lượng cao.

Ngoài ra, việc một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng dự báo lãi suất đã củng cố kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt. Đây là yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn, khi chi phí cơ hội nắm giữ vàng gia tăng.

Không chỉ vậy, áp lực bán còn đến từ hoạt động của các ngân hàng trung ương. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bán ra gần 60 tấn vàng trong thời gian ngắn nhằm bổ sung thanh khoản đã làm gia tăng nguồn cung trên thị trường, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá.

Triển vọng ngắn hạn biến động, dài hạn vẫn tích cực

Ở góc độ kỹ thuật, thị trường vàng đang đứng trước những ngưỡng quan trọng. Vùng kháng cự gần nhất nằm quanh 4.500 USD/ounce, trong khi vùng hỗ trợ quan trọng ở khoảng 4.400 USD/ounce. Nếu giá vàng xuyên thủng mốc hỗ trợ này, khả năng cao sẽ tiếp tục lùi sâu về vùng 4.100 USD/ounce trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đợt giảm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật và chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố nền tảng của thị trường.

Theo ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và vĩ mô tại WisdomTree, phần lớn đà giảm gần đây xuất phát từ hoạt động bán tháo kỹ thuật và điều chỉnh vị thế của nhà đầu tư, thay vì những thay đổi mang tính cốt lõi của nền kinh tế.

Ông nhận định: “Vàng đang ở mức giá hấp dẫn và có thể là cơ hội mua vào tốt. Nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi điểm mua phù hợp trong thời gian dài, và đây có thể chính là thời điểm đó”.

Theo các chuyên gia, trong dài hạn, vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như lạm phát dai dẳng, rủi ro địa chính trị và chu kỳ kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn cuối. Những yếu tố này có thể tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của vàng trong danh mục đầu tư.

Dù vậy, trong ngắn hạn, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh. Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến các yếu tố như chính sách lãi suất của Mỹ, diễn biến đồng USD và tình hình kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh hiện tại, việc giao dịch vàng ngắn hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi chênh lệch giá mua vào - bán ra trong nước vẫn ở mức cao. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý “bắt đáy” khi xu hướng giảm chưa thực sự kết thúc.