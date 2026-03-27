Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

11:47 | 27/03/2026
Giá vàng hôm nay 27/3 ghi nhận xu hướng giảm mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới, với mức điều chỉnh lên tới hàng triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch mua vào bán ra duy trì ở mức cao.
Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc
Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới
Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này? Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Vàng miếng, vàng nhẫn cùng giảm sâu

Tính đến 9h00 sáng nay, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà giảm mạnh trên diện rộng. Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 3,6 đến 4,4 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,9 đến 169,9 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh mạnh hơn, giảm tới 4,4 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá về 167,6 đến 170,6 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý cũng niêm yết ở mức 166,9 đến 169,9 triệu đồng mỗi lượng, giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng.

Một điểm đáng chú ý là chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục duy trì quanh mức 3 triệu đồng mỗi lượng. Đây là khoảng cách rất lớn, tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho nhà đầu tư cá nhân nếu thực hiện giao dịch trong ngắn hạn.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận mức giảm tương tự. DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 166,9 đến 169,9 triệu đồng mỗi lượng, giảm 3,6 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh hơn, tới 4,9 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá xuống còn 167,6 đến 170,6 triệu đồng mỗi lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước đang chịu tác động đồng pha từ xu hướng điều chỉnh của giá vàng thế giới, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Giá vàng thế giới lao dốc, áp lực vĩ mô gia tăng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Vào lúc 9h00 sáng, giá vàng niêm yết quanh mức 4.416,6 USD/ounce, giảm tới 114,1 USD so với một ngày trước đó.

Đà giảm này chủ yếu đến từ áp lực vĩ mô gia tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn do không mang lại lợi suất. Đồng thời, đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Bên cạnh đó, thị trường tài chính toàn cầu đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng mới. Chỉ số căng thẳng thị trường trái phiếu doanh nghiệp (CMDI) do Cục Dự trữ Liên bang New York công bố đã tăng mạnh trong tháng 3, lên mức cao nhất kể từ tháng 5.2025. Điều này phản ánh rủi ro đang gia tăng trong hệ thống tín dụng, đặc biệt ở nhóm trái phiếu chất lượng cao.

Ngoài ra, việc một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng dự báo lãi suất đã củng cố kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt. Đây là yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn, khi chi phí cơ hội nắm giữ vàng gia tăng.

Không chỉ vậy, áp lực bán còn đến từ hoạt động của các ngân hàng trung ương. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bán ra gần 60 tấn vàng trong thời gian ngắn nhằm bổ sung thanh khoản đã làm gia tăng nguồn cung trên thị trường, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá.

Triển vọng ngắn hạn biến động, dài hạn vẫn tích cực

Ở góc độ kỹ thuật, thị trường vàng đang đứng trước những ngưỡng quan trọng. Vùng kháng cự gần nhất nằm quanh 4.500 USD/ounce, trong khi vùng hỗ trợ quan trọng ở khoảng 4.400 USD/ounce. Nếu giá vàng xuyên thủng mốc hỗ trợ này, khả năng cao sẽ tiếp tục lùi sâu về vùng 4.100 USD/ounce trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đợt giảm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật và chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố nền tảng của thị trường.

Theo ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và vĩ mô tại WisdomTree, phần lớn đà giảm gần đây xuất phát từ hoạt động bán tháo kỹ thuật và điều chỉnh vị thế của nhà đầu tư, thay vì những thay đổi mang tính cốt lõi của nền kinh tế.

Ông nhận định: “Vàng đang ở mức giá hấp dẫn và có thể là cơ hội mua vào tốt. Nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi điểm mua phù hợp trong thời gian dài, và đây có thể chính là thời điểm đó”.

Theo các chuyên gia, trong dài hạn, vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như lạm phát dai dẳng, rủi ro địa chính trị và chu kỳ kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn cuối. Những yếu tố này có thể tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của vàng trong danh mục đầu tư.

Dù vậy, trong ngắn hạn, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh. Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến các yếu tố như chính sách lãi suất của Mỹ, diễn biến đồng USD và tình hình kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh hiện tại, việc giao dịch vàng ngắn hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi chênh lệch giá mua vào - bán ra trong nước vẫn ở mức cao. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý “bắt đáy” khi xu hướng giảm chưa thực sự kết thúc.

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Thị trường chứng khoán ngày 26/03/2026 ghi nhận nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau chuỗi tăng trước đó, với áp lực chốt lời lan rộng và dòng tiền có dấu hiệu phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Các cổ phiếu công nghệ, tài chính chịu sức ép bán ra, trong khi một số nhóm mang tính phòng thủ hoặc có câu chuyện riêng vẫn hút dòng tiền.
Sau phiên tăng điểm mạnh mẽ, thị trường chứng khoán bước vào ngày 26/03 với tâm thế thận trọng khi các yếu tố vĩ mô và dòng tiền vẫn chưa thực sự đồng thuận. Diễn biến sắp tới được dự báo sẽ phân hóa rõ nét, trong đó các nhóm ngành công nghệ, tài chính, tiêu dùng, logistics và bán lẻ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nhưng không đồng đều.
Thị trường chứng khoán hôm nay giằng co mạnh khi dòng tiền phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm công nghệ, tiêu dùng, logistics và ngân hàng.
Ngày 24/3, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”.
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào xăng khoáng mà còn góp phần đa dạng nguồn cung năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,760 ▼90K 17,060 ▼90K
Kim TT/AVPL 16,770 ▼90K 17,070 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,760 ▼90K 17,060 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 15,850 ▲50K 16,050 ▲50K
Nguyên Liệu 99.9 15,800 ▲50K 16,000 ▲50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,600 ▲50K 17,000 ▲50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,550 ▲50K 16,950 ▲50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,480 ▲50K 16,930 ▲50K
Cập nhật: 27/03/2026 12:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Hà Nội - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Miền Tây - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 167,600 ▼900K 170,600 ▼900K
Cập nhật: 27/03/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,760 ▼90K 17,060 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 16,760 ▼90K 17,060 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 16,760 ▼90K 17,060 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,760 ▼40K 17,060 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,760 ▼40K 17,060 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,760 ▼40K 17,060 ▼40K
NL 99.90 15,770 ▲100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,800 ▲100K
Trang sức 99.9 16,250 ▼40K 16,950 ▼40K
Trang sức 99.99 16,260 ▼40K 16,960 ▼40K
Cập nhật: 27/03/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,676 ▼9K 17,062 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,676 ▼9K 17,063 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,674 ▼9K 1,704 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,674 ▼9K 1,705 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,654 ▼9K 1,689 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 160,728 ▼891K 167,228 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 117,938 ▼675K 126,838 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,113 ▼613K 115,013 ▼613K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,289 ▼549K 103,189 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,729 ▼524K 98,629 ▼524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,688 ▼376K 70,588 ▼376K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,676 ▼9K 1,706 ▼9K
Cập nhật: 27/03/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17652 17925 18501
CAD 18477 18754 19373
CHF 32458 32842 33490
CNY 0 3470 3830
EUR 29761 30033 31061
GBP 34330 34721 35658
HKD 0 3233 3435
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14889 15479
SGD 19948 20230 20756
THB 717 780 833
USD (1,2) 26074 0 0
USD (5,10,20) 26115 0 0
USD (50,100) 26143 26163 26355
Cập nhật: 27/03/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,135 26,135 26,355
USD(1-2-5) 25,090 - -
USD(10-20) 25,090 - -
EUR 29,968 29,992 31,235
JPY 161.1 161.39 170.1
GBP 34,614 34,708 35,697
AUD 17,857 17,922 18,486
CAD 18,724 18,784 19,359
CHF 32,838 32,940 33,695
SGD 20,127 20,190 20,862
CNY - 3,788 3,876
HKD 3,308 3,318 3,435
KRW 16.17 16.86 18.22
THB 765.3 774.75 824.37
NZD 14,898 15,036 15,386
SEK - 2,753 2,834
DKK - 4,011 4,127
NOK - 2,681 2,759
LAK - 0.93 1.28
MYR 6,164.32 - 6,917.89
TWD 745.62 - 897.71
SAR - 6,924.73 7,249.09
KWD - 83,878 88,696
Cập nhật: 27/03/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,135 26,355
EUR 29,794 29,914 31,088
GBP 34,482 34,620 35,622
HKD 3,296 3,309 3,424
CHF 32,542 32,673 33,584
JPY 161.13 161.78 169.02
AUD 17,754 17,825 18,409
SGD 20,118 20,199 20,775
THB 779 782 816
CAD 18,653 18,728 19,293
NZD 14,910 15,438
KRW 16.71 18.33
Cập nhật: 27/03/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26355
AUD 17813 17913 18838
CAD 18658 18758 19774
CHF 32700 32730 34317
CNY 3749.5 3774.5 3909.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29931 29961 31686
GBP 34622 34672 36432
HKD 0 3355 0
JPY 161.53 162.03 172.58
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14994 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20105 20235 20959
THB 0 745.8 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16760000 16760000 17060000
SBJ 15000000 15000000 17060000
Cập nhật: 27/03/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,168 26,218 26,355
USD20 26,168 26,218 26,355
USD1 23,845 26,218 26,355
AUD 17,826 17,926 19,043
EUR 30,081 30,081 31,508
CAD 18,611 18,711 20,029
SGD 20,187 20,337 21,307
JPY 162.03 163.53 168.18
GBP 34,530 34,880 36,008
XAU 16,848,000 0 17,152,000
CNY 0 3,660 0
THB 0 779 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/03/2026 12:45

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

