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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển mạnh công nghệ chiến lược, phải có kết quả cụ thể trong năm 2026

Lê Nhi

Lê Nhi

22:41 | 11/05/2026
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Chiều ngày 11/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
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Tham dự phiên họp có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Lê Tiến Châu; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi Chính phủ được kiện toàn; đã bổ sung đầy đủ các đồng chí Phó Thủ tướng tham gia làm Phó Trưởng Ban; đồng thời cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã được chuyển sang Bộ Công an từ Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển mạnh công nghệ chiến lược, phải có kết quả cụ thể trong năm 2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phương châm hoạt động của Ban Chỉ đạo là tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Doanh thu lĩnh vực công nghệ số tháng 4/2026 ước đạt 24 tỷ USD

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 5, quý II và thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các đại biểu đã tập trung đánh giá những khó khăn, thách thức đặt ra, những nhiệm vụ chậm, muộn, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với từng nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và có kế hoạch, biện pháp, thời hạn cụ thể để xử lý dứt điểm, từ đó đẩy nhanh hơn nữa chất lượng và tiến độ triển khai các nhóm nhiệm vụ đã được nêu rất cụ thể trong chương trình triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị (Chương trình số 02-CTr/BCĐTW), Kết luận 18-KL/TW của Trung ương, chương trình hành động của Chính phủ đã được cập nhật, bổ sung (Nghị quyết số 11/NQ-CP).

Phiên họp thống nhất đánh giá, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, đồng bộ, lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp làm việc với từng bộ, ngành, trong đó có nội dung đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thể chế, cơ chế, chính sách được tập trung hoàn thiện với việc tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội phê duyệt 05 luật (Luật an ninh dữ liệu, Luật Bưu chính, Luật Tần số vô tuyến sửa đổi, Luật Đo lường sửa đổi và Luật Viễn thông); ban hành các nghị định, văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc triển khai nhiệm vụ có chuyển biến tích cực, đến ngày 03/5/2026, tổng số nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11, Chương trình số 02 và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương là 1.136 nhiệm vụ; đã hoàn thành 662 nhiệm vụ, đạt 58,3%.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả cụ thể; đã điều chỉnh, phê duyệt 10 nhóm công nghệ chiến lược trọng điểm, 30 sản phẩm công nghệ chiến lược; công bố quốc tế tăng 11,3%; rà soát danh mục 2.441 tiêu chuẩn, quy chuẩn; doanh thu lĩnh vực công nghệ số tháng 4/2026 ước đạt 24 tỷ USD.

Hạ tầng số tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số. Mạng 3G, 4G phủ trên 99% dân số, 5G đạt 91,9% và dự kiến đạt 97% vào cuối năm 2026. Tốc độ Internet di động xếp thứ 11/104 và Internet cố định xếp thứ 12/154 quốc gia...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đề án 06 tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong chuyển đổi số quốc gia, phục vụ thiết thực người dân, doanh nghiệp. Đã cấp hơn 27,7 triệu thẻ căn cước theo mẫu mới, kích hoạt hơn 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử, nền tảng VNeID đã cung cấp 50 tiện ích; đã tích hợp 20,2 triệu giấy phép lái xe, 7,4 triệu đăng ký xe, 26,4 triệu thẻ bảo hiểm y tế; xác thực hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng ngân hàng; nền tảng "Bình dân học vụ số" thu hút hơn 1,6 triệu học viên.

Cải cách TTHC, điều kiện kinh doanh được triển khai mạnh mẽ, gắn với chuyển đổi số và dữ liệu. Tại 08 Nghị quyết của Chính phủ ban hành ngày 29/4/2026, đã phân cấp 136 TTHC, bãi bỏ 186 TTHC, đơn giản hóa 396 TTHC, bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phương châm hoạt động của Ban Chỉ đạo là tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả", với yêu cầu đặt ra là phải làm thực chất, hiệu quả, có kết quả cụ thể, đo đếm được.

Từ đầu năm và đặc biệt từ đầu tháng 4 đến nay, các cơ quan đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 và Kết luận 18; nhìn chung tình hình chuyển biến khá rõ nét, tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, còn khá lớn các nhiệm vụ chậm, quá hạn, thể chế, cơ chế, chính sách còn phân tán, chồng chéo, thiếu hướng dẫn cụ thể - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, còn khá lớn các nhiệm vụ chậm, quá hạn, thể chế, cơ chế, chính sách còn phân tán, chồng chéo, thiếu hướng dẫn cụ thể - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, còn khá lớn các nhiệm vụ chậm, quá hạn. Thể chế, cơ chế, chính sách còn phân tán, chồng chéo, thiếu hướng dẫn cụ thể; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), cơ chế đặt hàng còn thiếu hoặc chưa rõ ràng.

Tiến độ xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu còn chậm; nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và triển khai dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; mới có 201/794 TTHC được sửa đổi để thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu (đạt 25,31%).

Cùng với đó là những tồn tại, hạn chế liên quan phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; hạ tầng số, an ninh mạng, trang thiết bị; nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ chế đãi ngộ; kỷ luật, kỷ cương và phối hợp liên ngành, liên cấp…

Theo Thủ tướng, những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan như khối lượng nhiệm vụ triển khai lớn, phạm vi rộng, liên quan nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mới trong khi hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách cần thời gian hoàn thiện…; nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu khi công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nơi chưa quyết liệt, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ; công tác phối hợp liên ngành, liên cấp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, nhận thức về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo chưa đầy đủ; việc bố trí nguồn lực, triển khai thủ tục đầu tư, giải ngân còn chậm; chưa có cơ chế đủ mạnh để thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao; doanh nghiệp trong nước còn hạn chế về năng lực công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm cần đặc biệt quan tâm; theo đó, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai nhiệm vụ, làm có hiệu quả, thực chất, tuyệt đối không "làm cho có" hay làm đối phó; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06 làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu từ năm 2026.

Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số, chuyển đổi số toàn diện; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; phát triển kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia.

Thúc đẩy bằng được mô hình hợp tác "3 nhà" (Nhà nước - Viện/Trường - Doanh nghiệp) nhằm khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Về các mục tiêu, Thủ tướng nêu rõ, cần hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ đã quá hạn trong tháng 5/2026; không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu, có thời hạn cụ thể trong năm 2026 đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Quyết liệt cải cách TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Kết luận số 18-KL/TW.

Phát triển mạnh công nghệ chiến lược, có kết quả cụ thể trong năm 2026, không chạy theo phong trào. Đẩy mạnh thực chất mô hình hợp tác "3 nhà" có kết quả cụ thể trong năm 2026; chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng theo bài toán lớn, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể, có cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào khai thác hiệu quả, khắc phục "lõm sóng", "lõm điện" trên cả nước

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả, không để chậm, muộn, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả, không để chậm, muộn, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5, quý II và thời gian tới để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, đi cùng cơ chế, chính sách cụ thể; hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể phục vụ cho chuyển đổi số và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; xây dựng, hoàn thiện dữ liệu, sử dụng liên thông và cơ chế chia sẻ dữ liệu, ban hành đầy đủ, đồng bộ các quy định cho môi trường mạng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho mục tiêu trước mắt và lâu dài; phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến; sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và phân bổ các nguồn lực.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả, không để chậm, muộn, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm.

Về thể chế, cơ chế, chính sách, Bộ Tư pháp chủ trì, tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2026; đề xuất sửa đổi ngay Nghị định số 367/2025/NĐ-CP về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, nghiệm thu theo kết quả đầu ra đối với sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo trong tháng 7/2026; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế định giá, mua sắm, thuê dịch vụ đối với phần mềm nội bộ, dịch vụ công nghệ số, dữ liệu số, báo cáo chậm nhất trong tháng 6/2026.

Bộ Công an chủ trì khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035; nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, hoàn thành việc kiện toàn trước ngày 15/5/2026.

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, đặc biệt là công nghệ chiến lược và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát, hệ thống hóa các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ giao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, chủ chốt.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo tiềm năng, lợi thế của từng bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 6/2026; rà soát, đề xuất nâng cấp, khai thác hiệu quả, dùng chung các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược, hoàn thành trong tháng 7/2026; ban hành tiêu chí phân loại sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược và sản phẩm ứng dụng thông thường; hỗ trợ các Bộ xây dựng cơ chế phối hợp "3 nhà".

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các Bộ quản lý chuyên ngành, nhất là các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng… khẩn trương xây dựng danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, xác định các bài toán lớn, định hướng phát triển sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quản lý, hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2026. Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng về nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao.

Bộ Tài chính đề xuất, hướng dẫn cơ chế chi cụ thể, nhất là đối với sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm thử nghiệm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về hạ tầng số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào khai thác hiệu quả, cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 6/2026; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào giữa tháng 6. Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc khắc phục "lõm sóng", "lõm điện" trên cả nước.

Về cải cách hành chính, điều kiện kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành công bố, công khai TTHC tại 08 Nghị quyết của Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; rà soát các phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thực thi, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương bảo đảm vận hành liên thông, đồng bộ, ổn định Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết TTHC các cấp; đưa vào vận hành trong tháng 5/2026 và duy trì hoạt động ổn định, thông suốt.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá lộ trình, giải pháp triển khai mô hình Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; cập nhật Kiến trúc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Về sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và các nguồn lực, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn lập dự toán, quản lý chi phí đối với dữ liệu số, AI, điện toán đám mây, nền tảng số, công nghệ chiến lược và các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Các đại biểu dự họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đại biểu dự họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Liên quan tổ chức thực hiện, Thủ tướng giao Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức giao ban hằng tháng để theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các tổ công tác, tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc; phân công các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Thủ tướng yêu cầu ngay sau phiên họp, các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật ngay kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ nào hoàn thành trong từng tháng, quý, năm theo lộ trình với quyết tâm rất cao; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

phát triển khoa học công nghệ khoa học công nghệ Thủ tướng Lê Minh Hưng đổi mới sáng tạo

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Thứ năm, 29/10/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 02/11/2026 00:00
26°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 02/11/2026 00:00
21°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 02/11/2026 00:00
23°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 02/11/2026 00:00
22°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 02/11/2026 00:00
25°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 02/11/2026 00:00
24°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 21°C
mây thưa
Thứ năm, 29/10/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 29/10/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 29/10/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 29/10/2026 12:00
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Thứ năm, 29/10/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 29/10/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
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22°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
21°C
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22°C
Phan Thiết

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Cảm giác: 26°C
mây cụm
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Thứ năm, 29/10/2026 12:00
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Thứ năm, 29/10/2026 18:00
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Thứ năm, 29/10/2026 21:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 00:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 03:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 06:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 09:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 12:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 18:00
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Thứ sáu, 30/10/2026 21:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 00:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 03:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 06:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 09:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 12:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 31/10/2026 18:00
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Thứ bảy, 31/10/2026 21:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 03:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 06:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 09:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 12:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 15:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 18:00
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Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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