Từ 15/4, người dân đổi điện thoại di động cần chú ý điều quan trọng này

Từ ngày 15/4, Thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực, siết chặt quản lý thông tin thuê bao di động nhằm xử lý triệt để tình trạng SIM đăng ký sai chính chủ và ngăn chặn SIM rác bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ 15/4, người dùng di động khi đăng ký SIM mới hoặc thay đổi thiết bị sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định mới, toàn bộ thuê bao phát triển mới bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Dữ liệu này được đối chiếu và đồng bộ trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, bảo đảm tính chính xác và thống nhất trên toàn hệ thống.

Chính sách cũng nhằm chặn đứng tình trạng một số đại lý thu thập trái phép thông tin cá nhân để kích hoạt sẵn SIM rồi bán lại mà không thực hiện sang tên, khiến thông tin thuê bao không phản ánh đúng người sử dụng thực tế.

Một điểm mới đáng chú ý là cơ chế ràng buộc theo thiết bị. Khi người dùng thay đổi điện thoại, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại sinh trắc học. Trong thời gian chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin. Giải pháp này được xem là bước tiến kỹ thuật quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ kẻ gian chiếm quyền sử dụng số điện thoại để truy cập các tài khoản mạng xã hội, dịch vụ tài chính trong trường hợp mất máy hoặc SIM.

Thông tư cũng bổ sung phương thức đăng ký, xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, thay thế dần hình thức gọi video với nhân viên nhà mạng, qua đó giảm thủ tục hành chính cho người dân.

Đáng chú ý, hệ thống VNeID cho phép người dùng tra cứu toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên tất cả các nhà mạng. Tính năng này giúp chủ thuê bao chủ động kiểm soát, phát hiện các số không thuộc quyền sử dụng để kịp thời yêu cầu xử lý, tránh nguy cơ bị liên đới trách nhiệm pháp lý theo quy định của Luật Viễn thông 2023.

Đối với những người đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip, quy định xác thực lại khi thay đổi thiết bị sẽ được lùi thời hạn áp dụng đến ngày 15/6, nhằm tạo thuận lợi cho nhóm người dùng đã hoàn tất định danh điện tử trước đó.

Việc triển khai Thông tư 08 được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng trong quản lý viễn thông, góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao, tăng cường hiệu quả phòng chống tội phạm công nghệ cao và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số.