Ấn Độ lấy ý kiến phân bổ tần số thấp hơn 6GHz và băng tần E, V

Ảnh minh họa. Nguồn: Agi

Cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ (TRAI) vừa phát hành tài liệu lấy ý kiến về phân bổ băng tần vi sóng trong các băng tần chiến lược. Quyết định này nhằm thu thập ý kiến từ các bên liên quan trước khi đưa ra khuyến nghị chính thức cho chính phủ về việc sử dụng tài nguyên băng tần quý hiếm.

Tháng 8/2022, Bộ viễn thông Ấn Độ đã yêu cầu TRAI cung cấp khuyến nghị về phân bổ băng tần trong các băng E&V cùng băng tần truy cập vi sóng (MWA) và đường trục vi sóng (MWB). Các băng tần được đề cập bao gồm 6GHz/7GHz/13GHz/15GHz/18GHz/21GHz.

TRAI đã ban hành tài liệu tham vấn đầu tiên về chủ đề này. Tuy nhiên, việc Quốc hội Ấn Độ thông qua Luật Viễn thông 2023 vào tháng 12/2023 đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong khung pháp lý quản lý băng tần.

Sau khi Luật Viễn thông 2023 có hiệu lực, TRAI đã thông báo với Bộ Viễn thông Ấn Độ về việc cần xem xét lại toàn bộ vấn đề. Theo luật mới, băng tần backhaul thuộc Danh mục thứ nhất, có nghĩa việc phân bổ sẽ thực hiện theo phương thức hành chính.

Tháng 9/2024, Bộ Viễn thông Ấn Độ gửi văn bản tham chiếu mới, đồng ý với nhận định của TRAI và yêu cầu đưa ra khuyến nghị theo Điều 11(1)(a) của Luật TRAI 1997. Nội dung tập trung vào đánh giá nhu cầu và phạm vi dịch vụ cho băng V (57-66GHz) và băng E (81-86GHz).

Tài liệu tham vấn mới của TRAI bao gồm việc xin ý kiến về phân bổ phổ tần vi sóng trong băng tần thấp của 6GHz, các băng 7GHz, 15GHz, 18GHz, 21GHz và các băng E&V. Bộ Viễn thông yêu cầu TRAI đưa ra đề xuất về mức phí phổ tần và các điều khoản liên quan như giới hạn phổ tần, tổng hợp sóng mang. Các đề xuất này áp dụng cho việc phân bổ phổ tần trong các băng 6GHz/7GHz/13GHz/15GHz/18GHz/21GHz phục vụ mục đích backhaul của dịch vụ viễn thông thương mại.

TRAI cần đánh giá việc có cần rà soát lại sử dụng băng 7GHz và 15GHz. Lý do là hai băng tần này có thể được xem xét cho truy cập sử dụng Viễn thông di động quốc tế (IMT) sau Hội nghị Radiocommunication Thế giới năm 2027. Việc này thể hiện tầm nhìn xa của Ấn Độ khi chuẩn bị cho các công nghệ viễn thông tương lai. Quốc gia này muốn đảm bảo việc phân bổ phổ tần hiện tại sẽ hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của mạng 6G và các ứng dụng băng rộng thế hệ mới.

Các bên liên quan có thể gửi ý kiến về tài liệu tham vấn trước ngày 25/6. Sau đó, họ có thời gian đến ngày 9/7 để gửi các phản hồi bổ sung. Quá trình tham vấn này sẽ tạo nền tảng cho TRAI đưa ra khuyến nghị cuối cùng về phân bổ các băng tần quan trọng. Kết quả sẽ góp phần định hình chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông của Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Với dân số hơn 1,4 tỷ người và thị trường viễn thông đang bùng nổ, Ấn Độ cần sử dụng hiệu quả tài nguyên phổ tần để đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.