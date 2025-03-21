Elon Musk thâm nhập thị trường Ấn Độ: Cơ hội và thách thức của Starlink

Công ty SpaceX của Elon Musk đã công bố các thỏa thuận với hai công ty viễn thông lớn nhất Ấn Độ, để triển khai dịch vụ internet Starlink trên toàn quốc. Ảnh: Getty.

SpaceX vừa công bố thỏa thuận hợp tác với hai gã khổng lồ viễn thông Ấn Độ - Reliance Jio và Bharti Airtel - để triển khai dịch vụ internet vệ tinh Starlink trên toàn quốc. Đây được xem là bước đột phá đáng kể sau nhiều lần Musk thảo luận với Modi về không gian và vệ tinh.

Các nguồn tin thân cận với New Delhi tiết lộ rằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Musk tại Nhà Trắng đã thúc đẩy chính phủ Ấn Độ xem xét lại và chấp thuận thỏa thuận Starlink, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Ấn đang gặp khó khăn sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế đối với Ấn Độ từ ngày 2 tháng 4.

"Không gian, quốc phòng và Ấn Độ về cơ bản là những cơ hội lớn nhất cho bất kỳ công ty nào trên thế giới hiện nay. Musk có được cả ba," Eliot Pence, cựu Giám đốc quốc tế tại công ty công nghệ quốc phòng Anduril, chia sẻ với CNBC.

Cơ hội tiềm năng tại thị trường 1,4 tỷ dân

Ấn Độ từ lâu được biết đến là thị trường khó chinh phục đối với các công ty nước ngoài do chính sách bảo hộ và sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp địa phương. Nhiều công ty công nghệ Mỹ như Meta, Walmart và Amazon đều đã gặp không ít thách thức khi thâm nhập thị trường này.

Tuy nhiên, Starlink có thể mang đến giải pháp độc đáo cho vấn đề kết nối internet tại các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa của Ấn Độ, nơi cơ sở hạ tầng viễn thông truyền thống còn hạn chế hoặc chi phí xây dựng quá cao.

"Starlink sẽ mang lại sự thúc đẩy to lớn, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa của Ấn Độ, nơi các mạng viễn thông truyền thống không hoạt động tốt," Pravin Krishna, giáo sư kinh tế quốc tế tại Đại học Johns Hopkins, nhận định.

Những thách thức không nhỏ của Starlink

Mặc dù có nhiều triển vọng, Starlink vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức khi vào Ấn Độ:

Rào cản pháp lý: Starlink vẫn cần phải vượt qua một số rào cản về mặt pháp lý và có được giấy phép truyền thông từ chính phủ Ấn Độ. Cạnh tranh tiềm ẩn: Cả Jio và Airtel đều đã có các đối tác vệ tinh riêng (SES của Luxembourg và Eutelsat OneWeb), do đó việc họ sẽ điều chỉnh các kế hoạch hiện tại như thế nào vẫn là câu hỏi lớn. Thách thức kỹ thuật: Theo các nhà phân tích tại Citi, Starlink sẽ cần giải quyết các vấn đề kỹ thuật như hạn chế nhiễu sóng, thách thức về tầm nhìn và ảnh hưởng của thời tiết đến dịch vụ vệ tinh. Giá cả: Yếu tố quan trọng nhất có lẽ là giá cả. Dịch vụ của Starlink hiện có giá khoảng 110 đô la mỗi tháng tại Mỹ, trong khi gói WiFi rẻ nhất của Jio ở Ấn Độ có giá còn thấp hơn mức đó trong cả năm.

"Mặc dù có cơ hội kết nối nhiều người với internet, nhưng giá cả sẽ là thách thức đối với khả năng mở rộng quy mô của Starlink," Neil Shah từ Counterpoint Research nhận định.

Mối quan hệ của Musk với Tổng thống Trump có thể đã mở đường cho Starlink gia nhập Ấn Độ, nhưng thành công dài hạn của dự án này sẽ phụ thuộc vào hai đối tác hùng mạnh là Mukesh Ambani (Reliance Jio) và Sunil Mittal (Bharti Airtel) - hai tỷ phú có ảnh hưởng lớn tại đất nước tỷ dân.

Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho Starlink mà còn có thể mở ra "bình minh mới" cho các công ty Mỹ tại thị trường Ấn Độ, đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối internet tại những vùng xa xôi của quốc gia đang phát triển nhanh chóng này.