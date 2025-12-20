REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Hàng trăm nhà khoa học tham dự Phiên Báo cáo toàn thể buổi sáng Hội nghị REV-ECIT 2025 ngày 20/12/2025 tại Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Song song với phiên toàn thế, diễn ra 8 phiên báo cáo khoa học với 64 công trình nghiên cứu nổi bật.

Phát biểu khai mạc phiên báo cáo toàn thể buổi sáng Hội nghị REV- PGS. TS Nguyễn Hữu Thanh, Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chủ trì phiên báo cáo toàn thể, TS. Phạm Huy Hiệu, Trường Đại học VinUni khẳng định AI đã tạo ra nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống. TS. Phạm Huy Hiệu cho biết, người dùng chụp ảnh viên thuốc qua điện thoại, hệ thống nhận diện loại thuốc và cảnh báo nguy cơ tương tác khi dùng kết hợp nhiều loại. Ứng dụng khác số hóa đơn thuốc viết tay, chuyển thành dữ liệu điện tử quản lý. Lĩnh vực nông nghiệp triển khai thuật toán số hóa dữ liệu kinh tế cá nhân, giúp nông dân theo dõi chi phí sản xuất và lợi nhuận chính xác hơn.

T.S Phạm Huy Hiệu chia sẻ trong phiên tòa thể buổi sáng REV-ECIT 2025

Các nhóm nghiên cứu Việt Nam phát triển thuật toán từ 2021 khoanh vùng tổn thương ung thư vú trên hình chụp X quang. Hệ thống khác phát hiện tổn thương cột sống thắt lưng qua ảnh chụp - vấn đề phổ biến ở người trên 65 tuổi tại Việt Nam. Bệnh viện Bạch Mai hợp tác triển khai công nghệ tạo mảnh ghép xương sọ nhân tạo, rút ngắn thời gian từ hơn một tuần xuống còn vài ngày.

TS. Phạm Huy Hiệu cho biết thách thức lớn nhất nằm ở việc xây dựng mô hình có khả năng diễn giải quyết định của chính nó. Hệ thống cần kết hợp dữ liệu đa phương thức từ hình ảnh, văn bản và các chỉ số lâm sàng, giống bác sĩ phân tích toàn bộ kết quả xét nghiệm trước khi chẩn đoán. Một thuật toán hoạt động tốt trong phòng thí nghiệm chưa chắc hiệu quả khi triển khai thực tế, nên các nhà khoa học phải liên tục đánh giá độ chính xác theo thời gian và cải thiện hệ thống.

PGS. TS. Nguyễn Tiến Hòa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trưởng Ban Chương trình Hội nghị cho hay: "Trong 128 công trình được chấp nhận năm nay, tôi đánh giá tính ứng dụng của các nghiên cứu nổi bật. Rất nhiều công trình không chỉ dừng ở lý thuyết hay mô phỏng mà đã hướng tới giải quyết các bài toán kỹ thuật, công nghệ cụ thể, sử dụng dữ liệu thực, xây dựng hệ thống mẫu hoặc quy trình thử nghiệm rõ ràng. Các công trình được chấp nhận năm nay đều có chất lượng tốt và tương đối đồng đều, mỗi công trình có giá trị riêng nên việc so sánh là không hề dễ".

Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Về tính ứng dụng thực tế nổi bật trong 128 công trình được chấp nhận năm nay, Trưởng Ban Chương trình Hội nghị nhấn mạnh: "Nhiều nghiên cứu vượt ra khỏi lý thuyết và mô phỏng, hướng tới giải quyết các bài toán kỹ thuật công nghệ cụ thể bằng dữ liệu thực, xây dựng hệ thống mẫu và quy trình thử nghiệm rõ ràng. Các công trình đều có chất lượng tốt và tương đối đồng đều, mỗi nghiên cứu mang giá trị riêng nên việc so sánh khá khó. Nếu phải chọn một công trình minh họa cho xu hướng nghiên cứu ứng dụng thực tế, tôi ấn tượng với nghiên cứu phát hiện UAV ngoài trời bằng LiDAR Time-of-Flight chi phí thấp. Công trình giải quyết bài toán thời sự, có kiến trúc hệ thống rõ ràng và đã thử nghiệm trong điều kiện thực tế, cho thấy khả năng triển khai ngoài phòng thí nghiệm".

Phiên "Ăng-ten" tại phòng 111 thu hút nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng. PGS.TS Lê Minh Thùy và PGS.TS Lương Duy Mạnh chủ trì phiên này với 8 báo cáo. Nhóm tác giả Nguyễn Hòa và Tạ Mai trình bày nghiên cứu về bộ tạo dao động di ốt xuyên hầm công hướng cầu trúc đơn giản hai bảng ở dải sóng Terahertz. Các nhà khoa học Hà Hoạt, Tống Toàn, Lương Mạnh và Nguyễn Linh chia sẻ bộ chia công suất lọc công nghệ SIW bằng Ku có độ cách ly cao sử dụng các hốc ghép công hướng dạng tròn.

Nghiên cứu thiết kế đề xuất phương pháp mạch đơn giản cho mạch balun làm việc trên ba băng 0,7/1,5/2,3 GHz dựa trên công nghệ mạch dải của nhóm Hà Phan Thị, Giang Nguyễn Minh, Hiếu Đặng Quang và Hòa Nguyễn Xuân cũng gây chú ý. Đặng Hà Hồng cùng nhóm tác giả nghiên cứu thiết kế mạch chia đôi công suất làm việc trên 2 băng tần 1 GHz và 4,5 GHz dựa trên mạch ghép vòng hỗn hợp.

Công trình về thiết kế ăng-ten tái cấu hình phân cực có kích thước nhỏ dải tần 5 GHz sử dụng mạng cấp nguồn điều khiển bằng di-ốt PIN của Thái Nguyễn Đình, Hưng Trần Huy, Định Nguyễn Quốc và Thành Phạm Trường được trình bày. Nhật Tạn Phạm, Minh Thúy Lê và Kiên Nguyễn thiết kế hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ Wi-Fi FTM. Uyên Nguyễn Thị, Huyền Nguyễn Thị Khánh, Tạ Mai Vân và Mạnh Lương Duy báo cáo bộ lọc thông dải nhỏ gọn với độ chọn lọc cao trên công nghệ SIW đồng trục cho ứng dụng thông tin vệ tinh băng Ku. Trần Huy Hưng và Nguyễn Thị Khánh Diệu thiết kế ăng-ten vi dải có kích thước nhỏ bằng kỹ thuật bù điện dung.

Phiên "Công nghệ thông tin - An toàn thông tin" tại phòng 113 do PGS.TS Đinh Thị Thái Mai và TS. Lục Như Quỳnh chủ tọa có 8 công trình. Nhóm tác giả Trương An Vũ, Tuấn Dũng Trần, Lê Minh Đạt Nguyễn, Ngọc Lâm Trần, Việt Đức Ma và Thu Hương Trương giải pháp phát hiện hiệu quả tấn công nhiễm độc mô hình trong các hệ thống IoT đang triển khai sử dụng học liên kết.

Nhóm tác giả Khánh Phạm, Trang Trần, Anh Trần, Nam Lê và Thái-Mai Đinh Thị chuyển hướng luồng tấn công dựa trên SDN vào Honeypot sử dụng Deep Learning. Đảm Đức Trung, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Sáng xây dựng ứng dụng nhận tin mật theo tiêu chuẩn FIPS 203. Nguyễn Đăng Dương, Lục Như Quỳnh, Đảm Đức Trung và Nguyễn Duy Phương đánh giá hiệu suất tích hợp hàm băm SHA-3 cho tiền mã hóa dựa trên Blockchain.

Tác giả Nguyễn Minh Thắng đánh giá mô hình Weighted-Attention Transformer cho hệ thống phát hiện xâm nhập. Huệ Tạ, Minh Đặng Nhật, Khánh Nguyễn An và Dỗ Trần Quang những bằng chứng sử dụng zk-SNARKs vào hình ảnh bằng kỹ thuật giấu tin hỗn loạn. Ngọc Anh Trần, Thị Thái Mai Đinh và Trung Ninh Bùi tổng hợp mô rộng đặc trưng và tiền xử lý dữ liệu cho mạng nơ-ron đô thị sử dụng bộ dữ liệu tấn công ARP Spoofing. Văn Ba Đào và Tuấn Anh Đặng thiết kế bộ sinh số giả ngẫu nhiên và ứng dụng bảo mật phần cứng.

Tại phòng 114, phiên "Trí tuệ nhân tạo" do PGS.TS Hoàng Văn Xiêm và TS. Nguyễn Đình Văn chủ tọa trình bày 8 công trình. Nhóm tác giả Minh Hạnh Trần và Thanh Hải Trần học giám sát yếu dựa trên nhân giá và cấu mô tả tự động cho phần vùng ảnh tồn thương y tế.

Đức Anh Phạm, Phương Nam Nguyễn, Văn Trường Phạm và Thị Thảo Trần mô hình nhẹ TripFishNet dựa trên học sâu với cơ chế chú ý đa hướng cho phân loại thủy sản từ hình ảnh. Tiên Đỗ Minh, Quỳnh Anh Nguyễn Ngọc, Vũ Hoàng Nguyễn và Vi Lê Hoàng Gia ứng dụng AI CacaoShield nhận diện bệnh ca cao từ bộ dữ liệu thực địa Cacao Disease. Châu Văn Văn, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Trung Hiếu với nghiên cứu D-ViT: Data-Efficient Vision Transformer for Chest X-ray Image-to-text summarization.

Nhóm tác giả Đức Minh Nguyễn Phan và Tiên Đỗ Minh với công trình DurNet: Mô hình học sâu toàn diện cho phân loại bệnh lá sầu riêng dựa trên bộ dữ liệu VNDurLeaf và ứng dụng di động thông minh DurianGuard. Huy Nam Đỗ, Thành Công Võ, Quang Vinh Định, Tiên Đạt Vũ, Tiên Đạt Nguyễn, Hải Nam Nguyễn, Thái Sơn Đặng, Khoa Thành Nguyễn, Việt Hùng Đào và Hữu Phát Nguyễn dự đoán chất lượng không khí phi tập trung sử dụng các mô hình học liên kết đa kiến trúc.

Uyên Nguyễn Thị, Huyền Nguyễn Thị Khánh, Ta Mai Van và Mạnh Lương Duy bộ dữ liệu DragonFL và ứng dụng DragonAPP cho chuẩn đoán bệnh lý thanh long. Quốc Vĩ Trần, Văn Dương Phước, Duy Hải Vũ và Hải Vũ tự động đánh giá chất lượng hình ảnh siêu âm buồng trứng sử dụng mạng CNN.

Phiên "Truyền thông vô tuyến" tại phòng 119 do PGS.TS Trần Trung Duy và TS. Đoàn Văn Sáng chủ trì có 8 báo cáo. Tuấn Đỗ Trọng, Quyên Bùi Văn, Minh Nguyễn Đức và Duy Nguyễn Đình một hướng tiếp cận mô phỏng hiệu ứng kênh truyền giữa UAV và trạm mặt đất trong môi trường bán sao số.

Anh Vũ, Huỳnh Đỗ, Băng Lê, Dương Nguyễn và Xuân Lê giải pháp tiết kiệm năng lượng cho thiết bị thu phát sử dụng AD9361 với cách cấu hình bằng HDL trên PS. Nghĩa Hoàng Trọng, Huy Nguyễn Hoàng và Hòa Nguyễn Tiến ứng dụng học tăng cường sâu PPO trong tối ưu hóa mạng C-V2X tích hợp UAV-RIS. Hiệp Đào Quảng, Vũ Nguyễn Văn và Lương Nguyễn Công hệ thống tính toán đa tầng trên không hỗ trợ suy luận mô hình trí tuệ nhận tạo tạo sinh.

Việt Vinh Trần, Thanh Hiệp Phạm và Thu Phương Nguyễn nghiên cứu các phương pháp triệt nhiễu đa người dùng cho hệ thống điều chế không gian ăng-ten biến đổi linh hoạt. Phạm Xuân Minh, Nguyễn Quang Sáng, Từ Lâm Thành, Trần Trung Duy, Nguyễn Ngọc Lân và Nguyễn Văn Cường đánh giá hiệu năng mạng chuyển tiếp đa chặng bảo mật lớp vật lý sử dụng NOMA dưới ảnh hưởng của nhiễu động kênh.

Đặng Thế Hùng, Nguyễn Hữu Dương, Vũ Đức Hiếp và Vũ Anh Tuấn đánh giá hiệu năng xác suất dùng hệ thống chuyển tiếp song công thu thấp năng lượng dưới tác động của suy giảm phần cứng. Chức Đoàn Hữu, Hiến Hà Minh, Minh Nguyễn Bảo và Hà Nguyễn Ngọc ứng dụng bộ điều khiển Cascaded PID và bộ lọc Kalman trong điều khiển thiết bị bay không người lái dạng Quadcopter.

Phiên tại phòng 121 về "Nhận thức không gian - Âm thanh và cảm biến thông minh" do PGS.TS Lâm Sinh Công và TS. Phạm Thị Nhàn chủ tọa có 8 báo cáo. Lê Hùng Mạnh và Hà Duyên Trung xử lý lọc nhiễu 5G thích nghi ANC-LMS cho tín hiệu vệ tinh VINASAT-1.

Việt Hùng Nguyễn, Định Tứ Nguyễn, Ngọc Đông Nguyễn và Khắc Hoan Phạm hiệu quả bộ trí mảng Microphone trong thu và xử lý tín hiệu âm thanh. Việt Tùng Nguyễn, Trung Kiên Đào và Định Văn Nguyễn Nguyễn Xuân thiết kế và triển khai hệ thống phỏng thí nghiệm áo phản tán có tích hợp thiết bị đo lường thực.

Thọ Nguyễn, Hải Mai Thành và Quang Nguyễn Thế nghiên cứu, thiết kế hệ thống quản lý, làm mát tự động kho quân khí. Việt Anh Vũ, Thanh Vân Nguyễn Thị, Lộc Đỗ Quang và Hoàng Anh Phan nâng cao hiệu quả bộ điều khiển bám đường ổn định sử dụng kết hợp độ cong quỹ đạo và thay đổi dịch động cho Robot vị sai.

Mai-Linh Trình, Doan-Duc Phan, Thanh-Tam Nguyễn và Thị Lan Lê khảo sát các kỹ thuật tối ưu hóa mô hình tái tạo 3D dựa trên Gaussian Splatting. Đạt Nguyễn Thành, Hiếu Hoàng Đức, Huệ Tạ Thị Kim và Quyên Nguyễn Xuân lỗ hổng của hệ thống trải phổ dựa trên hỗn loạn trước các tấn công học sâu sử dụng GAF-ResNet50. Trần Đức Lương, Hơ Phương và Nguyễn Thành Trí điều khiển trượt thích nghị nhanh kết hợp hàm rào cản cho bài toán bám quỹ đạo robot di động đa hướng.

Phiên "Điện tử - Vi mạch" tại phòng 123 do TS. Trần Hoàng Vũ và PGS.TS Trịnh Quang Kiên chủ trì trình bày 8 công trình. Nguyễn Hoàng Dũng và Trần Minh Đức thiết kế Booloader bảo mật hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa cho vi điều khiển ARM Cortex-M.

Nguyễn Trì, Hà Mạnh Dũng và Hồ Sỹ Phương điều khiển trượt đầu cuối không kỳ dị kết hợp Backstepping cho robot bốn bánh vị sai truyền động độc lập. Trần Hội, Nguyễn Thành Trung, Bùi Minh Tiến, Nguyễn Lê Đình Huy và Ngô Thị Lành thiết kế và triển khai mô hình nhà thông minh tích hợp điều khiển bằng giọng nói sử dụng Zigbee.

Việt Tùng Nguyễn, Công Tài Phan và Vũ Xuân Mạnh Nguyễn phát hiện UAV ngoài trời bằng LiDAR ToF chi phí thấp: kiến trúc nhúng và đánh giá thực địa. Trí Hiếu Lê, Định Tuấn Nguyễn, Hải Dương Nguyễn và Quang Kiên Trịnh giải pháp kiểm thử và chẩn đoán lỗi đa cấp độ cho mạch số dựa trên chuẩn JTAG IEEE 1149.1.

Duy Nguyễn Đức và Thắng Nguyễn Vũ thiết kế IC nguồn loại Buck D-CAP CMOS 90 nm hiệu suất cao, độ gợn đầu ra thấp và khả năng chịu tải rộng cho các hệ thống nhúng và bộ xử lý. Phúc Đặng Văn, Linh Nguyễn Thị Thúy và Đức Thọ Mai mô hình khởi động an toàn hai tầng với cơ chế phục hồi trên vi điều khiển STM32. Đức Hưng Lê, Thế Hưng Phạm và Thị Trà Chi Nguyễn thiết kế mạch Analog Front-End 1 kênh trên công nghệ CMOS 180nm ứng dụng thu nhận tín hiệu điện não.

Phiên "Xử lý tín hiệu" tại phòng 613 do PGS.TS Vũ Hữu Tiến và PGS.TS Nguyễn Hữu Phát chủ tọa có 8 công trình. Huy Bùi Quốc, Thạch Nguyễn Văn, Minh Đỗ Ngọc và Tiên Vũ Hữu phân tích độ nhạy của mô hình học sâu trong giám sát thị trực tuyến.

Huy Nguyễn Quốc, Long Trần Hồng, Anh Đào Tuấn, Hải Lưu Tùng và Phát Nguyễn Hữu đánh giá sai số điều khiển và sai số định vị trong quá trình xây dựng bản đồ 2D của robot di động. Nga Vũ Quỳnh, Thành Hân Trọng, Kiên Lê Trung, Hữu Minh Trung, Trường Nguyễn Nhật và An Nguyễn Thị Hà ước lượng hướng sóng tới cho tín hiệu tương quan sử dụng mô hình CNN kết hợp mô hình Mamba.

Thị Kiều Lan Tạ, Minh Hoàng Trần, Thắng Bùi Quý, Văn-Phúc Hoàng, Xuân Tiến Đỗ và Thị Yến Hoàng phát hiện và theo dõi quỹ đạo bay của thiết bị bay không người lái bằng ra đa MIMO. Trọng Thành Hàn, Đào Cao Ngọc Lý và Vũ Thị Ngọc Trâm ước lượng huyết áp dựa trên tín hiệu PPG và ECG sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Hiếu Nguyễn, Hiếu Cường Thiều, Hồng Việt Nguyễn và Bá Luân Phạm ứng dụng mạng nơ ron tích chặp nâng cao độ chính xác trong phân loại mục tiêu mặt đất của ra đa tổng hợp mặt mở. Công Ngân Đỗ, Hiếu Tuyến Nguyễn, Bá Anh Hào Trần và Thu Hương Trương phương pháp phát hiện bất thường trong tầm pin mặt trời hiệu quả dựa trên tính toán điện trở trong.

Dương Lê Văn, Ninh Trần Phú, Thảo Nguyễn Thế và Phúc Lê Hoàng nhận dạng các mục tiêu âm thanh dưới nước dựa vào mạng nơ-ron tích chặp và phân tích đa độ phân giải biến đổi hằng số Q.

Phiên "Tối ưu hiệu năng mạng và hệ thống nhúng" tại phòng 615 do TS. Trần Thị Thơm và PGS.TS Hà Duyên Trung chủ tọa trình bày 8 báo cáo. Trang Nguyễn Trung Thị Hòa, Toàn Đào Thành và Bình Ngô Thành hợp nhất Camera–LiDAR cho xe tự hành: phân loại, khung đánh giá và triển khai trên hệ thống nhúng.

Quỳnh Chu Thị Ngọc, Thọ Mai Đức, Ninh Lê Thị, Nhung Tô Thị Tuyết và Khang Dương Văn nghiên cứu đánh giá hiệu suất thuật toán ASCON trên thiết bị tài nguyên hạn chế. Hưng Thái, Linh Thủy và Mạnh Duy áp dụng thuật toán tiến hóa vi sai trong thiết kế vi mạch khuếch đại công suất băng rộng cao tần trên công nghệ MMIC.

Đức Đăng, Phong Nguyễn, Đức Nguyễn, Bình Nguyễn, Quảng Nguyễn và Mai Định đánh giá hiệu năng các bộ lọc ước lượng trạng thái cho robot trong nhà sử dụng công nghệ UWB. Thành Hồ Trí và Trung Hà Duyên đánh giá hiệu năng liên kết quang vô tuyến trên kênh Málaga, Lognormal và Gamma-Gamma.

Nguyễn Đức Huy và Hà Duyên Trung so sánh hiệu năng giải mã của thuật toán SPA và MSA cho mã LDPC 5G NR trong kênh truyền MIMO-OFDM. Văn Vinh Nguyễn, Ngọc Lực Trần, Thị Hồng Thắm Trần, Quảng-Kiên Trịnh và Thị Thủy Linh Lê giải pháp xác định tham số nguồn phát xạ ra đa xung hẹp trong các máy thu trình sát băng rộng. Bạch Hưng Lưu, Văn Khánh Lê và Sinh Công Lâm tối ưu hiệu năng người dùng trong mạng 5G NOMA sử dụng học sâu tăng cường.

Báo cáo poster đa dạng chủ đề

Ngoài các phiên trình bày trực tiếp, hội nghị còn tổ chức báo cáo poster tại sảnh tầng 1 nhà C7 do PGS.TS Trương Thu Hương chủ tọa. Các báo cáo poster chia thành nhiều chủ đề lớn gồm Ăng-ten (4 báo cáo), Công nghệ thông tin - An toàn thông tin (8 báo cáo), Điện tử - Vi mạch (8 báo cáo), Trí tuệ nhân tạo (8 báo cáo), Truyền thông vô tuyến (11 báo cáo) và Xử lý tín hiệu (6 báo cáo).

54 công trình trình bày dạng poster tại REV-ECIT 2025

Một số công trình tiêu biểu trong phần poster có thể kể đến như thiết kế ăng-ten phân cực tròn kép cho các thiết bị IoT dải tần ISM của Bảo Huy Nguyễn, Minh Thúy Lê và Ngọc Cương Hồ. Tổng quan một số nghiên cứu mới và hướng phát triển của ăng-ten mạch in tiếp điện đa công của Hải Dạng Lê, Thị Ngọc Hiền Đoàn, Khắc Kiêm Nguyễn và Sơn Xuất Tạ.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, Ninh Bùi Trung và Anh Đỗ Duy tối ưu thuật toán xây dựng cây Multicast kết hợp RFD và SDPF. Đức Hưng Lê và Đức Phú Nguyễn phát triển hệ thống IoT sử dụng LoRa và bảo mật với giao thức mã hóa nhẹ ASCON.

Phần trí tuệ nhân tạo có nhiều nghiên cứu ứng dụng thực tiễn như cải tiến mô hình học máy MobileNetV3-Small trong phân loại bệnh trên lá cây chè của Văn Quyết Nguyễn, Quang Hưng Hà, Trương Trình Phùng, Minh Trung Vũ và Minh Triển Phạm. Đặng Bùi Định, Xiêm Hoàng Văn và Việt Đặng Anh tối ưu hàm mất mát cho nâng cao hiệu suất mô hình siêu phân giải ESRPCB.

Về truyền thông vô tuyến, công trình đánh giá phần mềm chất lượng hệ thống chuyển tiếp song công sử dụng IRS và RSMA của Nguyễn Bá Cao, Trần Xuân Nam, Trần Mạnh Hoàng và Nguyễn Hoàng Vũ thu hút sự quan tâm. Triều Lê Hải, Anh Hà Nhật, Sơn Vũ Văn và Minh Trần Công nghiên cứu đề xuất thuật toán định vị trong nhà bằng Wi-Fi.

Các công trình về xử lý tín hiệu cũng đa dạng như ứng dụng biến đổi Fourier lượng tử trong quá trình học sâu xử lý tín hiệu âm thanh của Minh Định Đỗ và Quang Đức Phạm. Ước lượng các chỉ số huyết áp động mạch bằng phương pháp không xâm lấn sử dụng mạng nơ-ron tích chặp U-Net biến thể của Hồ Ngọc Hiệp, Vương Trí Tiệp, Dương Quang Mạnh, Đào Đình Hạ, Nguyễn Hải Dương, Đỗ Thị Thanh Xuân và Hoàng Thị Yến.