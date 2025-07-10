REV-ECIT 2025 được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo Quyết định số 25/QĐ-REV 2025 vừa được Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ban hành xác nhận việc tổ chức Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin lần thứ XXVIII - REV-ECIT 2025 sẽ diễn ra ngày 20 tháng 12 năm 2025 tại Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội.

REV-ECIT 2025 tập trung vào chủ đề "Đột phá - Sáng tạo - Kết nối: Kiến tạo hệ sinh thái số". Ba từ khóa then chốt này phản ánh tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định tầm nhìn đến năm 2045.

Định hướng này khẳng định Việt Nam quyết tâm chuyển từ quốc gia sử dụng công nghệ sang quốc gia sản xuất và xuất khẩu công nghệ. Hệ sinh thái số hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh hiệu quả trên thị trường toàn cầu.

Ban tổ chức Hội nghị năm nay quy tụ những Chuyên gia, Nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Ban chương trình hội nghị bao gồm 21 Chuyên gia, Nhà khoa học uy tín đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu lớn trên cả nước.

Sự tham gia của đại diện từ nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên cả nước cho thấy hội nghị hướng tới việc kết nối nghiên cứu với ứng dụng thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam cần nâng cao năng lực công nghệ để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Các chuyên gia dự kiến sẽ thảo luận về những công nghệ mới, những chiến lược mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đưa ra giải pháp cho những thách thức hiện tại của ngành. Hội nghị cũng tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các thế hệ chuyên gia công nghệ.

REV-ECIT 2025 là Hội nghị thường niên mang tầm quốc gia được Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự kiện này trở thành cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực điện tử và truyền thông tại Việt Nam.

Thư mời nộp bài REV-ECIT 2025 tại đây.